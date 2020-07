Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen: Unbekannter stiehlt Bargeld auf Wochenmarkt – Polizei bittet um Hinweise

(ots) – Am Samstag 04.07.2020 entwendete ein Unbekannter die Tageseinnahmen einer Frau auf dem Wochenmarkt in Bad Arolsen. Die Frau verfolgte den Täter, konnte ihn aber nicht einholen. Eine Beschreibung des Täters liegt vor, die Polizei sucht Zeugen

Die Frau, die einen Stand auf dem Wochenmarkt auf dem Kirchplatz hatte, legte ihre Tageseinnahmen in eine Geldkassette, die sie wiederum in ihren Lkw deponierte. Als sie kurz zu einem anderen Verkaufsstand ging, konnte sie sehen, dass ein Unbekannter den Lkw öffnete und die Geldkassette entwendete. Die Marktfrau verfolgte den Täter durch die Bahnhofstraße, verlor ihn aber aus den Augen, als er durch eine Einfahrt in Richtung von Gärten flüchtete.

Auch die sofort von einem anderen Standbetreiber informierte Polizei Bad Arolsen konnte den flüchtigen Täter im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. In der Geldkassette befanden sich mehrere hundert Euro.

Täterbeschreibung:

Etwa 1,75 m groß und schlank, trug schwarzen Kapuzenpullover, dunkle lange Hose und ein weißes Basecap.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei die Polizeistation Bad Arolsen unter der Tel. 05691-97990 zu melden.

Anonymer Finder gibt Geld bei Fundbüro ab

Korbach (ots) – Am Mittwoch 01.07.2020 meldete ein 80-jähriger Mann bei der Polizei Korbach, dass er bereits am Donnerstag 25.06.2020 in Korbach einen Briefumschlag mit einem größeren Geldbetrag verloren hat. Das Geld hatte er bei einer Sparkasse abgehoben und war anschließend im Innenstadtbereich von Korbach unterwegs. Da er das Geld bis zum Mittwoch 01.07. nicht finden konnte, entschloss er sich dies bei der Polizei zu melden.

Nachdem am Donnerstag 02.07.2020 in den örtlichen Medien darüber berichtet wurde, entschloss sich der Finder offensichtlich das Geld abzugeben. Am Freitagmorgen 03.07.2020 fanden Mitarbeiter des Fundbüros der Stadt Korbach einen Briefumschlag im Briefkasten und gaben diesen anschließend an die Polizei Korbach weiter. Im Briefumschlag befanden sich 4.750 Euro. Den von dem 80-Jährigen ausgesetzten Finderlohn in Höhe von 250 Euro behielt der Finder gleich ein, ansonsten fehlte nichts.

Das Geld konnte noch am Freitag an den überglücklichen 80-Jährigen Mann ausgehändigt werden.

Er versprach, in Zukunft besser auf sein Geld aufzupassen.

Waldeck-Nieder-Werbe: Elektrowerkzeuge und Altarkreuz aus Kirchenzelt gestohlen

Korbach (ots) . Wie der Polizei am Freitag 03.07.2020 bekannt wurde, kam es in der Zeit von Freitag 26.06.2020 bis Sonntag 28.06.2020 zu einem Diebstahl von mehreren Elektrowerkzeugen und einem Altarkreuz aus Stahl aus einem Veranstaltungszelt. Das Kirchenzelt der Urlauberseelsorge befindet sich auf einer Liegewiese auf der Halbinsel Scheid.

Der Stehlschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

