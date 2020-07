Männergruppe verhilft Ladendiebin zur Flucht – Zeugen gesucht

Kassel-Mitte (ots) – Ein aufsehenerregender Ladendiebstahl ereignete sich am Freitagmittag 03.07.2020 in der Fußgängerzone der Kasseler Innenstadt: Nachdem eine bislang unbekannte Täterin beim Ladendiebstahl ertappt worden war, kam es vor dem Bekleidungsgeschäft zu einem Handgemenge, als der Verkäufer die flüchtende Diebin festhalten wollte. Nachdem eine Gruppe unbeteiligter Männer in das Geschehen eingegriffen hatte, gelang der Täterin schließlich die Flucht. Der 64-jährige Verkäufer aus Kassel erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Ladendiebstahl in der Unteren Königsstraße/Ecke Hedwigstraße gegen 12:45 Uhr. Der Mitarbeiter hatte versucht, die Täterin bei ihrer Flucht mit einer aus dem Geschäft gestohlenen Jeans festzuhalten. Die Ladendiebin setzte sich dagegen massiv zur Wehr, wodurch eine 4- bis 5-köpfige Gruppe auf das Handgemenge in der Fußgängerzone aufmerksam wurde und Partei für die Ladendiebin ergriff. Durch das Eingreifen der Männer gelang es der Täterin schließlich, sich zu befreien und in Richtung Entenanger zu flüchten.

Die Gruppe, die offenbar irrig davon ausgegangen war, die Frau werde angegriffen, flüchtete ebenfalls unerkannt. Eine genaue Beschreibung der Männer, die eine dunkle Hautfarbe gehabt haben sollen, liegt derzeit nicht vor. Bislang ist noch nicht geklärt, ob der 64-jährige Verkäufer durch die Gegenwehr der Diebin oder das Eingreifen der unbekannten Gruppe verletzt wurde.

Die Ladendiebin wird folgendermaßen beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, schlank, hellbraune oder dunkelblonde schulterlange Haare, Piercing in der Nase, trug eine Jeanshose und einen hellblauen Rucksack der Marke “Fjällräven” auf dem Rücken.

Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Sie suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterin sowie die unbekannte Gruppe Männer geben können. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

72-jähriger Mann läuft mit Koffern über alle Gleise

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel-Wilhelmshöhe/Bahnhof (ots) – Der waghalsige Spaziergang eines Rentners aus Melsungen war letzten Freitag (3.7.) der Grund für die Sperrung aller Bahngleise hinter dem Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Der 72-Jährige querte mit seinem Koffer kurz vor zehn Uhr alle Gleise im Bereich Kohlenstraße. Ein Lokführer, der den Mann entdeckte, alarmierte über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG sofort die Bundespolizei.

Alle Gleise wurden gesperrt. Die Bundespolizisten trafen den Melsunger kurz darauf im Bereich des Betriebsgeländes des “Hessencouriers” (Oskar-Gebhardt-Weg). Den Beamten erklärte der aus der Ukraine stammende Rentner, dass er nicht gewusst hätte, dass das Überqueren der Gleise in Deutschland verboten sei.

“Er wollte mit seinem Koffer zu einem Flohmarkt nach Kassel-Oberzwehren laufen!”, so der 72-Jährige weiter. Zum Glück blieb der Mann unverletzt. Für den Bahnverkehr gab es zahlreiche Verspätungen. 19 Züge verspäteten sich jeweils um rund zehn Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Steinpoller am Hauptfriedhof umgefahren – Autoinsassen reißen Kennzeichen ab und flüchten

Kassel-Nord (ots) – Das Weite suchten in der Nacht zum heutigen Montag die Insassen eines silbernen BMW M5, nachdem sie mit dem Wagen einen Steinpoller am Hauptfriedhof umgefahren hatten. Kurz zuvor hatten sie noch die Kennzeichen des erheblich beschädigten Wagens abgerissen, das Auto aber zurückgelassen. Der BMW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft des Wagens sowie den flüchtigen Insassen dauern derzeit an und werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Angaben zu den Insassen des silbernen M5 machen können.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 2:15 Uhr in der Nacht. Anwohner waren durch den lauten Knall darauf aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Zudem sahen Zeugen noch, wie mindestens zwei Personen in der Dunkelheit in Richtung Halitplatz flüchteten, wobei einer zuvor noch die Kennzeichen, es soll sich augenscheinlich um ausländische Kennzeichen gehandelt haben, abgerissen hatte. Nach ersten Erkenntnissen war der silberner BMW frontal gegen einen Steinpoller im Bereich des Haupteingangs des Friedhofs gefahren. Möglicherweise war der Wagen aus der Karolinenstraße gekommen und der Fahrer im weiteren Verlauf schnurstracks geradeaus gefahren.

Zeugen dafür gibt es bislang aber nicht. Bei dem Unfall war der Steinpoller aus der Verankerung gerissen und der BMW an Front, Unterboden und rechtem Reifen beschädigt worden. Der Schaden wird insgesamt auf rund 5.000 Euro geschätzt. Warum die Insassen anschließend die Flucht ergriffen und die Kennzeichen abrissen, ist momentan noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Zu einer der geflüchteten Personen liegt folgende Beschreibung vor:

Der Mann soll ca. 30 Jahre alt sein und eine dunkelbraune Jacke und eine hellbraune Hose getragen haben. Zu dem anderen Insassen liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf die flüchtigen Insassen oder zur Herkunft des silbernen BMW M5 geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Kassel (ots) – Am Sonntagnachmittag 05.07.2020 ereignete sich im Kreuzungsbereich “Auestadion” ein Verkehrsunfall, bei dem eine Straßenbahn und ein Pkw beteiligt waren.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeirevier Mitte berichten, befuhr gegen 14.40 Uhr ein 63-jähriger aus Kassel mit seinem Pkw den Kreuzungsbereich “Auestadion”, aus Fahrtrichtung Autobahn kommend und wollte seine Fahrt in Richtung Ludwig-Mond-Straße fortsetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn, die aus Richtung Leuschnerstraße kommend, in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war.

Beim Zusammenprall schob die Straßenbahn den Pkw auf ein Verkehrsschild, wo dieser dann zum Stehen kam. Beim Zusammenstoß wurde der 63-jährige Fahrer des Pkw leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro, an der Straßenbahn ein Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Nach Zeugenangaben zeigte die Lichtzeichenanlage für den 63-jährigen Pkw-Fahrer “Grün”. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mitte geführt.

Schüsse im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung

Kassel (ots) – Am Samstagmorgen 04.07.2020 gegen 09:50 Uhr kam es im Bereich der Kasseler Fünffensterstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung zog ein 25-jähriger Mann aus Kassel eine Schreckschusswaffe und schoss mit dieser mehrfach auf den Boden in den Asphalt. Dabei wurden weder sein 30-jähriger Kontrahent aus Schwalmstadt noch andere unbeteiligte Personen verletzt. Die Kasseler Polizei war umgehend mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Schreckschusswaffe wurde aufgefunden und sichergestellt. Beide Personen waren alkoholisiert. Die Beamten des Polizeireviers Mitte haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

