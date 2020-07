Bundespolizei erfasst 104 Strafanzeigen an einem Wochenende

Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt/Flughafen (ots) – Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt verzeichnete am vergangenen Wochenende insgesamt 104 Strafanzeigen. So wurden unter anderem bereits am Freitag 15 Ukrainer festgestellt, welche versucht hatten, sich mit falschen Einladungsschreiben die Einreise zu erschleichen, was den Bundespolizisten bei der Kontrolle jedoch auffiel. Die Personen wurden nach Abschluss der Ermittlungen in ihr Heimatland zurückgewiesen.

Im Zusammenhang mit Ein- und Ausreisen über den Flughafen wurden allein 25 Urkundendelikte festgestellt. Dabei reichte die Bandbreite von verfälschten über total gefälschte, bis hin zu missbräuchlich verwendeten Dokumenten. Zur Anzeige gebracht wurde auch eine hohe Anzahl an versuchten und vollendeten unerlaubten Einreisen.

Zudem konnten am Wochenende 5 mit Haftbefehl gesuchte Personen aufgegriffen werden.

BAB 5/661: Geisterfahrer mit Lkw

Frankfurt/BAB5/661 (ots)-(fue) – Der 44-jährige Fahrer eines Scania Sattelzuges war am Montag 6.7.2020 gegen 00.15 Uhr, unterwegs auf der BAB5 in Fahrtrichtung Darmstadt. Am Autobahnkreuz Bad Homburg wollte er auf die BAB 661 in Richtung Egelsbach abfahren, um von dort zum Frischezentrum zu gelangen. Am Ende der Verbindung zur BAB 661 fuhr er jedoch nicht nach rechts in Richtung Egelsbach, sondern nach links in Richtung Bad Homburg. Somit befand er sich nun auf der nach Egelsbach führenden Fahrspur der BAB 661, jedoch in Fahrtrichtung Bad Homburg.

Als er den Fehler bemerkte, wollte er noch an der Anschlussstelle Bad Homburg wenden, unterließ dies Vorhaben jedoch als er auf seinem Navigationsgerät den dortigen Kurvenverlauf erkannte. Er blieb nun auf dem Zufahrtstreifen stehen. Eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Frankfurt wurde auf den Vorfall aufmerksam und verständigte eine zweite Funkstreife.

Somit war es möglich, die Anschlussstelle Bad Homburg für etwa 10 Minuten zu sperren und dem Lkw das Wenden zu ermöglichen. Durch den geringfügigen Verkehr war es nicht zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen.

Der Fahrer des Lkw, der ausschließlich der türkischen Sprache mächtig war, wurde bei dem Wendemanöver telefonisch durch einen türkischsprachigen Polizeibeamten unterstützt. Gegen Erhebung einer Sicherheitsleistung konnte der Fahrer seinen Weg fortsetzen.

Frankfurt: Streifenwagen mit schwarzer Farbe beschmiert

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 05.07.2020, beschmierten unbekannte Täter im Bahnhofsviertel einen Streifenwagen mit schwarzer Farbe.

Das Polizeifahrzeug stand gegen 03:00 Uhr rund 20 Minuten in der Elbestraße. Als die Streifenbeamten zum Fahrzeug zurückkehrten stellten sie fest, dass die Heckklappe mit schwarzer Farbe besprüht wurde. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt: Zusammenstoß von zwei Radfahrern – Polizei sucht Zeugen!

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(ne) – Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag (3.7.2020) um 22:30 Uhr sind zwei Fahrradfahrer am Schaumainkai (Tiefkai) Höhe Hausnummer 70 frontal zusammengestoßen. Eine 34-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.

Zuvor war ein bislang unbekannter Radfahrer auf dem Tiefkai aus südwestlicher Richtung kommend unterwegs. Hier kam ihm die 34-Jährige auf einem Trekkingrad entgegen. Aus bislang nicht geklärter Ursache stießen beide frontal zusammen und kamen zu Fall. Die Frau erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste stationär in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob der bislang unbekannte Mann ebenfalls Verletzungen davon trug, ist nicht bekannt.

Zeugen hatten den Unfall nur akustisch wahrgenommen und kurz danach beide Radfahrer auf den Weg liegen sehen. Noch vor Eintreffen der Polizei war der unbekannte Mann mit seinem Fahrrad jedoch wieder verschwunden.

Er konnte wie folgt beschrieben werden:

180cm groß, mollige Figur, hellere Haut, Glatze, er trug ein rotes T-Shirt und einen Rucksack.

Er fuhr auf einem dunklen Mountainbike.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder auch zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 8.Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 – 755 10800 zu melden.

