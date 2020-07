Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Eine Unfallflucht wird aus Meißner-Germerode gemeldet. Am vergangenen Samstag, 04.07.20 wurde in der Abteröder Straße in Höhe des dortigen Landhotels ein weißer VW Bora mit niederländischer Zulassung auf der Beifahrerseite im Bereich des vorderen Kotflügels und der Tür angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Küchenbrand

Um 13:23 Uhr wurde gestern Mittag ein Brand in der Marktstraße in Wanfried gemeldet. Es stellte sich heraus, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen war und bei Eintreffen der Feuerwehr Wanfried bereits durch einen Nachbar gelöscht worden war. Den Spuren nach hatte der 78-Jährige Bewohner sich das Essen zubereitet und offenbar vergessen, die Herdplatte abzuschalten, was dann ursächlich für das Feuer war.

Der 78-Jährige wurde durch einen weiteren Nachbarn, der auch den Brand bemerkt hatte, rechtzeitig aus der Wohnung gebracht, so dass niemand verletzt wurde.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 20:42 Uhr befuhr gestern Abend ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die L 3245 von Weißenborn in Richtung Langenhain. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Parkplatz in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau (Hotel zur Lichten Aue) wurde ein schwarzer VW Touran auf beiden Fahrzeugseiten über die gesamte Fahrzeuglänge zerkratzt.

Der Touran war dort zwischen dem 28.06.20, 16:00 Uhr und dem 03.07.20, 14:00 Uhr geparkt.

Der Schaden wird auf ca. 1.000 EUR beziffert.

Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Einbruch

Zwischen dem 03.07.20, 17:00 Uhr und dem 06.07.20, 06:50 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Firmenbüro in der Straße “In der Aue” in Witzenhausen ein. Zuvor wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, um in das Gebäude einzudringen.

Aus dem Büro wurden Bargeld in Höhe von 300 EUR sowie Scheckkarten entwendet.

Der Sachschaden wird mit ca. 2.000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

