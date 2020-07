Stuttgart-Mitte (ots) – Ein unbekannter, arabisch aussehender Mann hat in der Nacht auf Montag 06.07.2020 eine 23-jährige Frau niedergeschlagen und Bargeld geraubt.

Die 23-Jährige war gegen 00.50 Uhr mit ihrer 18-jährigen Begleiterin an einer Tankstelle an der Kriegsbergstraße und traf dort auf 2 unbekannte Männer. Einer der Männer händigte der 23-Jährigen einen 50-Euroschein aus, mit der Bitte Alkohol in der Tankstelle zu kaufen. Als die Frau nach dem Einkauf zurückkam, forderte der Mann die 50 Euro zurück.

Die Beiden gerieten daraufhin in Streit. In der Folge schlug der Mann der 23-Jährigen ins Gesicht und stieß sie zu Boden. Im Anschluss nahm er den Geldbeutel der jungen Frau und raubte mehrere Hundert Euro daraus. Dann flüchtete der Mann mit seinem Begleiter in Richtung Universität.

Täterbeschreibung:

Der Haupttäter soll etwa 20-25 Jahre alt und ca.180 cm groß sein. Er soll ein arabisches Erscheinungsbild gehabt haben und war bekleidet mit einer kurzen Hose, einem weißen T-Shirt

und Flip-Flops.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.