Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Steinwurf

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 05.07.2020 um 19:50 Uhr warfen unbekannte Täter einen Gegenstand (vermutlich einen Stein) von einer Brücke auf ein fahrendes Fahrzeug auf der B38 in Neustadt. Die 24-jährige Geschädigte befuhr die B38 von der Autobahnabfahrt A 65 Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Neustadt. Zwischen den beiden Kreisverkehren befindet sich eine Eisenbahnbrücke. Bei dem Durchfahren der Brücke fiel der Gegenstand auf die Frontscheibe der Geschädigten. Die Scheibe wurde hierdurch beschädigt und es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet oder Personen zur genannten Zeit auf der Brücke gesehen haben, werden gebeten diese Hinweise der Polizeiinspektion Neustadt mitzuteilen.

Lambrecht: Fahrt unter dem Einfluss von Drogen

Lambrecht (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Wiesenstraße in Lambrecht wurde am 05.07.2020 gegen 18:00 Uhr ein Auto mit vier Männern kontrolliert. Hierbei konnten bei dem 23-jährigen Fahrer Hinweise erlangt werden, welche für einen Drogenkonsum sprachen. Da auch keiner der Mitfahrer das Fahrzeug führen konnte, war die Fahrt der vier Männer an dieser Stelle beendet und das Fahrzeug blieb vor Ort stehen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Weisenheim am Sand: Fahrt unter Drogeneinfluss

Weisenheim am Sand (ots) – Am 05.07.2020 wurde ein Seat-Fahrer in der Großkarlbacher Straße in Weisenheim am Sand einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 22-jährigen Fahrer drogenbedingte Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Cannabiskonsum. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung und wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Weisenheim am Berg: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Weisenheim am Berg (ots) – Am 05.07.2020 wurde ein Opel-Fahrer in der Kirchheimer Straße in Weisenheim am Berg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 47-jährige Fahrer gab an, im Laufe des Abends eine Weinschorle getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Da der Betroffene mit der Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtestes auf der Dienststelle Probleme hatte, musst ihm eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde vorübergehend sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel seiner Beifahrerin übergeben. Gegen ihn wird nun wegen Führen eines Fahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt.