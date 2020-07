Landau: Die Polizei-News

Bierdosenwurf

Landau (ots) – Leicht verletzt wurde ein 31-jähriger Landauer im Bereich der Kreuzung Südring/Moltkestraße. Eine Gruppe von ca. 4-5 Personen überquerte die dortige Fußgängerampel. Ein Mitglied dieser Gruppe bewarf den Geschädigten mit einer zu ca. drei Vierteln gefüllten Bierdose. Diese traf den Landauer schmerzhaft im Genitalbereich.

Die Personen konnten im Rahmen einer Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Haftbefehl unter Drogeneinfluss

Landau (ots) – 04.07.2020, 10:40 Uhr – Nachhaltigen Eindruck hinterließ die allgemeine Verkehrskontrolle eines 42-jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße in der Brandenburger Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl in Höhe von über 1.000 Euro offen war.

Im Rahmen weiterer Überprüfungen ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Der Verdacht wurde nach Durchführung eines Drogenvortests bestätigt. Im Fahrzeug des Mannes befand sich weiterhin ein verbotenes Einhandmesser. Eine im Anschluss angeordnete Durchsuchung der Wohnung führte zudem noch zum Fund von Betäubungsmitteln. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren, der Führerschein des 42-Jährigen wurde eingezogen. Immerhin konnte die Vollstreckung des Haftbefehls mit Zahlung des offenen Betrags abgewendet werden.

Verkehrsunfallflucht

Landau-Mörzheim (ots) – Zwischen 17-18 Uhr kam es in der Mörzheimer Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit mehreren hundert Euro Sachschaden. Der noch unbekannte Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße aus Richtung Heuchelheim kommend in Fahrtrichtung Wollmesheim. Hierbei beschädigte dieser einen geparkten Mazda und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Hochstadt (ots) – Drei Pkw befuhren die Hauptstraße in Richtung B272. Vor dem dortigen Kreisverkehr entwickelte sich ein Stau. Eine 33-jährige Ilbesheimerin realisierte dies zu spät und fuhr einem vorausfahrendem 29-Jährigem aus Speyer auf.

Durch die Wucht des Aufpralles wurde dessen Fahrzeug auf das ihm vorrausfahrende Auto aufgeschoben. Die Unfallverursacherin sowie der 29-Jährige wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Die Pkw der Ilbesheimerin und des Speyerers mussten abgeschleppt werden.