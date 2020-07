Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Schwerer Verkehrsunfall – Radfahrer tödlich verletzt

Langen (ots) – Am späten Samstagnachmittag 04.07.2020, kam es in Langen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer erlag noch am Abend seinen schweren Verletzungen und verstarb in einem Offenbacher Krankenhaus.

Gegen 16:50 Uhr befuhr ein 67-Jähriger aus Langen mit seinem BMW die Darmstädter Straße von Langen kommend in Richtung Egelsbach. Zur gleichen Zeit befuhr ein 83-jähriger Radfahrer aus Egelsbach ebenfalls die Darmstädter Straße aus Richtung Am Bergfried in Fahrtrichtung Egelsbach. Nach derzeitigem Kenntnisstand missachtete der Radfahrer im Kreuzungsbereich der Darmstädter Straße die für ihn geltende “Vorfahrt gewähren” Beschilderung, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten BMW. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Radfahrer frontal von dem Pkw erfasst wurde. Durch den starken Aufprall erlitt der Radfahrer schwerste Kopfverletzungen und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert, in welchem er noch am Abend seinen Verletzungen erlag.

Bei dem Pkw-Fahrer wurde vor Ort eine Atemalkoholmessung durchgeführt welche einen Wert von 1,47 Promille ergab. Durch die Staatsanwaltschaft wurde aufgrund dessen die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis 19:35 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zum Unfallhergang dauern derzeit noch an. Auch ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion beauftragt.

Wohnungsbrand verlief glimpflich

Neu-Isenburg (ots) – Samstagmittag gegen 14.21 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Wohnungsbrand in der Friedhofstraße mitgeteilt. Als die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, drang bereits schwarzer Rauch aus einem Fenster im zweiten Obergeschoß. Da die Wohnungsinhaber nicht zu Hause waren, musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr zunächst die Eingangstüre gewaltsam geöffnet werden. Die Brandursache lag im Bereich der Küche und die Flammen hatten schon auf die Dunstabzugshaube übergriffen, konnten durch einen Atemschutztrupp der Feuerwehr aber rasch gelöscht werden. Nach Lüftung der Wohnung und des Treppenhauses wurde der Einsatz beendet. Die entstandenen Schäden werden auf etwa 15.000 Euro geschätzt; verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Brandermittler der Kripo übernommen.

Harley Davidson aus Carport gestohlen

Mainhausen (ots) – Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag 30.06.2020 bis Freitag 03.07.2020 aus einem Carport in der Bahnhofstraße eine schwarze Harley Davidson (Modell Road King) mit OF-Kennzeichen gestohlen.

Wer hat in der Bahnhofstraße in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann andere Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig Kreis

Einbruch in Baulager – Transporter entwendet

Hanau (ots) – In der Nacht von Freitag 03.07.2020 auf Samstag 04.07.2020 verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Außenlager einer Baufirma in der Adalbert-Eisenhuth-Straße in Hanau. Hier brachen die Täter mehrere Baucontainer auf und entwendeten Werkzeuge, diverse Maschinen sowie den Fahrzeugschlüssel für einen auf dem Gelände abgestellten VW Caddy mit dem Kennzeichen F-HT 95.

Mit dem blauen Transporter der Firma und dem Diebesgut verließen die Einbrecher anschließend wieder das Gelände. Wer Hinweise zur Tat oder den Abstellort des geschlossenen Kastenwagens geben kann wird gebeten, sich an die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181/100-123 zu wenden.

