Frankfurt: Streit endet in Messerattacke – 20-Jähriger notoperiert

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(fue) – Bislang noch völlig unbekannt, sind die Hintergründe und der genaue Geschehensablauf einer Tat, die sich am Samstag 04.07.2020 gegen 23.05 Uhr, auf dem Wiesenhüttenplatz ereignete. Dort waren ein 23-Jähriger aus Limburg und ein 20-jähriger Wohnsitzloser zusammengetroffen und in Streit geraten.

Im Laufe der sich daraus entwickelnden Auseinandersetzung zog der 23-Jährige ein Messer und verletzte den 20-Jährigen damit schwer im Oberkörperbereich. Der 20-Jährige wurde in einem Krankenhaus sofort operiert und ist bislang nicht vernehmungsfähig.

Der beschuldigte 23-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung, noch in Tatortnähe, von Beamten des 4. Polizeirevieres festgenommen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551199 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt: Brandstiftung an Supermarkt

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(fue) – An einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Zanderstraße kam es am Samstag 04.07.2020 gegen 23.15 Uhr, zu einem Brand. Betroffen war der Lieferanteneingang eines Supermarktes in dem Gebäude. Dort abgestellte Boxen und Rollwagen gingen in Flammen auf. Erheblich beschädigt wurden auch die Türen zum Lager sowie die Hausfassade. Personen wurden nicht verletzt.

Durch die Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 EUR beziffern. Von Brandstiftung ist auszugehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551599 in Verbindung zu setzen.

Meldung der Feuerwehr Frankfurt am Main:

(rh) – Am gestrigen Abend 04.07.2020 wurde die Feuerwehr gegen 23:15 Uhr zu einem Feuer in die Speicherstraße gerufen. Dort waren aus noch ungeklärter Ursache mehrere Müllcontainer, die vor einer Hausfassade abgestellt waren, in Brand geraten.

Eine Ausbreitung des Brandes auf das Gebäude konnte von den alarmierten Einsatzkräften erfolgreich verhindert werden. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits eine große Menge Brandrauch in das angrenzende Gebäude eingedrungen und hatte mehrere Räume eines dortigen Lebensmittelmarktes zum Teil stark verraucht. Mit Hilfe von mehreren motorbetriebenen Hochleistungslüftern wurde der Brandrauch von der Feuerwehr aus dem Gebäude wieder abgeführt. Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nicht beziffert werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Am dem Einsatz, der rund 1,5 Stunden in Anspruch nahm, waren insgesamt 20 Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.

Frankfurt-Oberrad: Wohnungsbrand

Frankfurt-Oberrad (ots)-(fue) – Rund 20.000 EUR Sachschaden entstand am Samstag 04.07.2020 gegen 15.10 Uhr, bei dem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Offenbacher Landstraße. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Brand, in der im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung, von einer Mehrfachsteckdose ausgegangen sein.

Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen, Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr musste noch weitere acht Wohnungen öffnen, da diese stark verraucht waren. Der Mieter der Brandwohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung, er hatte Bekannte besucht.

Frankfurt: Gestohlener Roller in Brand gesetzt

Frankfurt-Hausen (ots)-(fue) Am Sonntag 05.07.2020 gegen 02.45 Uhr ging auf dem Dienststellenpostfach des 11. Polizeirevieres eine Mail ein, wonach ein Motorroller in der Nähe des Hausener Wehres brenne. Der Mail war noch ein Bild des brennenden Rollers beigefügt.

Die sofort nach dort entsandte Streife konnte dann in der Verlängerung der Hausener Obergasse, kurz vor dem Wehr, die noch qualmenden Reste eines Motorrollers (Kleinkraftrad) feststellen. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Der Halter konnte schnell ausfindig gemacht werden. Er hatte den Diebstahl seines Rollers noch nicht bemerkt.

Im Rahmen der Tatortabsuche konnte auf der gegenüberliegenden Flussseite der Nidda ein E-Scooter aufgefunden werden, an dem beide Räder durch Feuer beschädigt waren. Ob hier ein Zusammenhang besteht ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 EUR belaufen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511100 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Nied: Gartenhütte niedergebrannt

Frankfurt-Nied (ots)-(fue) – Am Samstag 04.07.2020 gegen 05.35 Uhr, brannte eine Gartenhütte auf dem Gelände eines Kleingartenvereines an der Ecke Birminghamstraße/Oeserstraße ab. Durch die verständigte Feuerwehr konnten die Flammen vollständig gelöscht werden.

Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 EUR geschätzt.

Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt-Oberrad (ots) – Am Samstagnachmittag 04.07.2020 beschäftigte ein Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Offenbacher Landstraße in Oberrad die Feuerwehr. Gegen kurz nach 15:00 Uhr wurde der Leitstele ein Feuer in einem viergeschossigen Wohnhauses gemeldet.

In einer Küche einer Wohnung im 2. OG war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Durch dass schnelle Eingreifen der Feuerwehr, die das Feuer sowohl vom Korb einer auf der Offenbacher Landstraße in Stellung gebrachten Drehleiter, als auch von einem mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Trupp über den Treppenraum des Hauses bekämpfte, konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert und das Feuer rasch gelöscht werden.

Aufgrund der starken Rauchausbreitung innerhalb des Gebäudes, mussten die Einsatzkräfte insgesamt 18 Wohnungen auf eine mögliche Verrauchung kontrollieren. Einige Wohnungen, deren Bewohner nicht anwesend waren, mussten dazu gewaltsam geöffnet werden. Die vom Brand betroffene Wohnung ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar, die übrigen Wohnung blieben weitestgehend unversehrt. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Offenbacher Landstraße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Am Einsatz waren insgesamt rund 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt. Einsatzende war gegen 16:45 Uhr.

Heckenbrand greift auf Lagergebäude für Medizinprodukte über

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt/Alt-Ginnheim (ots) – Am heutigen Samstagmittag 04.07.2020 wurde die Feuerwehr gegen 13:00 Uhr in die Woogstraße nach Alt-Ginnheim gerufen. Dort war aus noch ungeklärter Ursache eine an einem Lagerbebäude angrenzende Thuja-Hecke in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der ersten Einheit, nur wenige Minuten nach der Alarmierung, hatte das Feuer bereits auf einen Anbau und von dort auf das Dach des Lagergebäudes übergegriffen.

Durch den Einsatz von insgesamt drei Strahlrohren konnte das Feuer von einem Großaufgebot an Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind unbekannt und werden von der Polizei ermittelt.

An dem Feuerwehreinsatz, der gegen 14:30 Uhr beendet werden konnte, waren rund 45 Kräfte von der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Ginnheim und dem Rettungsdienst beteiligt.

