Ludwigshafen: Stadtnotizen 03.07.2020

Abfahrt Heinigstraße wird geöffnet

Die vor sieben Jahren aus Sicherheitsgründen gesperrte Abfahrt der Hochstraße Nord aus Fahrtrichtung Mannheim zur Heinigstraße wird am Freitagnachmittag, 3. Juli, wieder für den Verkehr freigegeben. In einer rund fünfmonatigen Bauzeit wurden unter anderem der Stahlbeton am Pfeiler und am Überbau instandgesetzt, die Übergangskonstruktion, die beiden Lager, das Geländer und die Deckschicht der Fahrbahn erneuert und letztlich die Markierung aufgebracht. Am Freitag wird die wegweisende Beschilderung angepasst. Mit der Öffnung der Abfahrt wird die alte Verkehrsregelung, die bis 2013 galt, wieder aktiviert. Dies bedeutet, dass die Abfahrt von Mannheim kommend Vorfahrt hat. Für die Abfahrt aus Fahrtrichtung Bad Dürkheim kommend gilt Vorfahrt achten. Der Stadtrat hatte die Wiederinbetriebnahme der gesperrten Abfahrt zur Heinigstraße im Dezember 2019 beschlossen. Ziel ist es, den innerstädtischen Verkehrsfluss weiter zu verbessern und die Wredestraße zu entlasten.

Die Verwaltung bittet wegen der geänderten Verkehrsregelung um vorsichtige Fahrweise.

Radarkontrollen für die Woche vom 6. Juli bis 12. Juli 2020

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 6. Juli: Oggersheim, Friesenheim und Süd; Dienstag, 7. Juli: Gartenstadt, Mitte und Nord; Mittwoch, 8. Juli: Friesenheim, Edigheim und Pfingstweide; Donnerstag, 9. Juli: Süd, Oggersheim und Oppau; Freitag, 10. Juli: West, Maudach und Ruchheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Pilzhochstraße: Gelände wird frei geräumt

Nach dem Abriss des ersten Teilstücks der Pilzhochstraße werden am Samstag, 4. Juli, und am Montag, 6. Juli, weitere Baggermatratzen weggeräumt. Gestern wurden die ersten Holzbalken im Bereich der Auffahrt auf die Konrad-Adenauer-Brücke abtransportiert. Die Firma arbeitet sich nun sukzessiv bis zur Mundenheimer Straße vor.

Die Stadtverwaltung wird das Gelände abschließend voraussichtlich am späten Montagnachmittag begutachten und dann über den Zeitpunkt der Öffnung entscheiden. Insgesamt mussten vor Ort rund 2.000 Baggermatratzen zum Teil abtransportiert zum anderen Teil in den nächsten Abbruchbereich nach Westen gefahren werden. Deren Aufgabe während des Abrisses war es, den Untergrund vor Beschädigungen zu schützen.