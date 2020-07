Heidelberg: Stadtnotizen 03.07.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Konversion Südstadt: Endspurt bei den Arbeiten an der Spiellandschaft am Lärmschutzwall

Lärmschutz kann sehr viel Spaß machen – den Beweis liefert die Stadt Heidelberg auf der Konversionsfläche Südstadt. Ganz im Nordwesten des ehemaligen US-Areals entsteht an der Bahnlinie (Ecke Feuerbachstraße/Elsa-Brandström-Straße) eine Spiel- und Lärmschutzlandschaft. Das Nützliche und Notwendige – nämlich ein Lärmschutzwall inklusive -wand gegen Zuglärm – wird hier mit einer großzügigen Spiel- und Freizeitfläche kombiniert. Aktuell laufen die finalen Arbeiten. Im Laufe des Sommers soll der Platz fertig sein. Die Baukosten liegen bei rund zwei Millionen Euro.

„Die Südstadt wird viele attraktive Spielangebote bekommen – auch im ANDEREN PARK in den ehemaligen Campbell Barracks entstehen außergewöhnliche Elemente. Mit der Lärmschutzlandschaft wird nun das erste Freizeitareal fertig. Wir sind sicher, dass sie für die bereits rund 800 neuen Bewohner der Konversionsfläche und auch viele Radausflügler aus anderen Stadtteilen ein Anziehungspunkt wird – schließlich liegt die Anlage direkt beim Radweg entlang des Bahndamms“, sagt Projektleiter Gero Seidler von der städtischen Konversionsgesellschaft Heidelberg (KGH).

Der erste Bestandteil der Landschaft war eine 70 Meter lange Lärmschutzwand, die bereits 2019 fertiggestellt wurde. Im Rahmen des Metropolink-Festivals wurde die Wand von Street-Art-Künstlern gestaltet und ist seither bereits ein echter Blickfang. Seit rund einem Jahr entsteht direkt vor der Wand auf rund 5.200 Quadratmetern nun der spielerische Teil. Er umfasst Spiel- und Bewegungsbereiche mit Angeboten für Kinder und eine Skatebowl für Jugendliche. Leitthema des Areals sind die Geschichten von Tom Sawyer und Huckleberry Finn – schließlich war das Wohnviertel der US-Armee an dieser Stelle nach deren Schöpfer Mark Twain benannt. Es gibt viele Klettermöglichkeiten, eine Röhrenrutsche, ein Spieldorf, einen Wasserspielplatz und einen kleinen Leuchtturm, wie er auch in Mark Twains Heimatstadt Hannibal im US-Bundesstaat Missouri steht. Den Abschluss der Landschaft im Süden bildet dann eine Skatebowl, wo sich Jugendliche mit Skateboards oder Inline-Skates treffen können.

Kinder- und Jugendzentrum Emmertsgrund mit vielen Angeboten zurück

Das Kinder- und Jugendzentrum Emmertsgrund freut sich, durch die Regelungen der Corona-Verordnung wieder offene Angebote und Ferienprogramme mit den allgemeingültigen Vorsichtsmaßnahmen machen zu können. Seit dem 1. Juli gibt es mit der Kinderbaustelle und dem JuZ Harlem wieder nahezu einen Normalbetrieb. Der Treff 22 arbeitet mit seinen Lernpaten bis zum Ferienbeginn weiter und geht dann in die Sommerpause. Informationen über Schutz- und Hygienemaßnahmen gibt es in den Einrichtungen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Die Angebote in der Kinderstadt OASE Forum 1 und im Jugendcafé in der EP 31 bleiben bis nach den Sommerferien geschlossen. Infos und Öffnungszeiten unter Telefon 06221 356340 oder unter www.kinder-jugend-emmersgrund.de.

Erneuerung der Ludolf-Krehl-Straße: Asphaltarbeiten im mittleren Straßenabschnitt von 8. bis 10. Juli

Seit Juli 2019 finden in der Ludolf-Krehl-Straße in Neuenheim umfangreiche Tierbauarbeiten für Strom, Gas, Wasser und den Kanal statt. Die Arbeiten im mittleren Straßenabschnitt zwischen den Hausnummern 15 und 31 sind nun so weit fortgeschritten, dass Asphaltarbeiten durchgeführt werden können: Diese finden vorbehaltlich der Witterung von Mittwoch, 8. Juli, ab 8 Uhr bis Freitag, 10. Juli 2020, gegen 12 Uhr statt. Die Ludolf-Krehl-Straße muss dafür im entsprechenden Abschnitt für den Verkehr voll gesperrt werden. Hierfür bittet die Stadt Heidelberg um Verständnis. Die Müllabfuhr wird auf Freitag, 10. Juli 2020, verschoben. Die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienst ist gewährleistet.

Gustav-Kirchhoff-Straße: halbseitige Sperrung im Einmündungsbereich

Im letzten Bauabschnitt zwischen der Hausnummer 15 in der Ludolf-Krehl-Straße und der Einmündung Gustav-Kirchhoff-Straße haben parallel zu den Tiefbauarbeiten im mittleren Straßenabschnitt bereits erste Vorarbeiten stattgefunden: Die Fahrbahn wurde gefräst und erste Hausanschlüsse wurden hergestellt. Ab Montag, 13. Juli 2020, werden die Vorarbeiten in diesem Bauabschnitt fortgesetzt. Aus diesem Grund muss der Bereich zwischen der Hausnummer 16 in der Ludolf-Krehl-Straße und der Einmündung Gustav-Kirchhoff-Straße bis voraussichtlich Mitte September 2020 halbseitig gesperrt werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist aufgrund der beengten Straßenverhältnisse zu rechnen. Die Durchfahrt von der Gustav-Kirchhoff-Straße in die Ludolf-Krehl-Straße Richtung Hainsbachweg ist frei.

In der Zeit vom 3. bis 21. August 2020 ruht die Baustelle, damit die Stadtbetriebe Heidelberg und die Stadtwerke Heidelberg im Gehweg der Gustav-Kirchhoff-Straße Lehrrohre für schnelles Internet und Strom verlegen können.

Voraussichtliches Bauende der Gesamtmaßnahme ist Ende Oktober 2020 – ursprünglich geplant war Dezember 2020. Die Kosten betragen rund 2,25 Millionen Euro.

Straßenerneuerungsprogramm

Die Maßnahme ist Teil des Heidelberger Straßenerneuerungsprogramms. Darin sind Gelder ohne Bindung an konkrete Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt. Auf diese Weise kann die Stadtverwaltung schnell und flexibel reagieren, wenn Dritte eine Baumaßnahme durchführen, und anschließend die betroffene Straße auf ganzer Breite instandsetzen. Im Doppelhaushalt 2019/2020 stehen für das Straßenerneuerungsprogramm insgesamt neun Millionen Euro bereit.

