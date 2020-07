Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 04.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Falscher Wasserwerker

Bad Dürkheim (ots) – Bereits am Donnerstag, 02.07.2020, stellte sich eine Person als Wasserwerker vor und gab an, dass das Wasser verunreinigt sei. Der Person wurde Einlass in die Wohnung gewährt. Erst am Folgetag wurde festgestellt, dass Wertgegenstände in Höhe von 8000EUR entwendet wurden. Der Täter wurde beschrieben ca. 40 Jahre, groß, kräftig, akzentfreies Deutsch, stark gebräunt, kurze dunkelblonde Haare, kurzer Backenbart. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrskontrolle

Bad Dürkheim (ots) – Erneut wurde am Donnerstag das Durchfahrtsverbot „In den Almen“ überwacht. Auch hier konnten in einem Zeitraum von zwei Stunden 19 Verstöße festgestellt und mit einem Betrag von 50 EUR verwarnt werden.

Bad Dürkheim: Unfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag gegen 15:10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht vor dem DM Markt in Bad Dürkheim/Bruch. Hierbei wurde an einem weißen Skoda die hintere rechte Stoßstange zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Deidesheim: Dachstuhlbrand in Wohnhaus

Deidesheim (ots) – In der Nacht vom 04.07. auf den 05.07.2020, gegen 03:50 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand in der Steingasse in Deidesheim. Die Bewohner des Gebäudes wurden durch den Brand geweckt, konnten das Gebäude unverletzt verlassen und wurden anderweitig untergebracht. Das Feuer griff auf das Dach eines Nachbargebäudes über, konnte aber durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf ca. 25000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt neun Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Weisenheim am Sand: Sachbeschädigung an parkenden Fahrzeugen

Weisenheim am Sand (ots) – Zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen kam es in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch, sowie Donnerstag auf Freitag in der Schiffergasse in Weisenheim am Sand. Unbekannte Täter zerkratzten den Fahrzeuglack auf beiden Seiten der Fahrzeuge. Es dürfte ein Sachschaden von ca. 5000EUR entstanden sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim, Bad Dürkheim: Enkeltrick/Falscher Polizeibeamter

Wachenheim/Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag kam es in Wacheheim zu einem versuchten Enkeltrickbetrug, wo nach einem Unfall und abgelaufenem Versicherungsschutz ein Betrag von 40000EUR gefordert wurde. In einem weiteren Fall wurde in Bad Dürkheim, durch einen sich als Polizeibeamten ausgebenden Betrüger, ein schwerer Unfall eines Kindes und eine mögliche Haftstrafe vorgetäuscht. Keiner der Angerufenen ließ sich auf die Masche ein. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut: Seien Sie auch in Zukunft misstrauisch, legen Sie auf und rufen Ihren Bekannten, oder Verwandten zurück. Nennen Sie nicht selbst Ihren Namen, sondern lassen Sie den Anrufer Ihren Namen sagen. Übergeben Sie nie Geld, Schuck, oder sonstige Wertgegenstände an unbekannte Personen, oder angebliche Polizeibeamte. Die Polizei wird Sie niemals auffordern Wertgegenstände, Geld oder Schmuck zu übergeben. Prüfen Sie, ob ein Telefonbucheintrag mit Vornamen noch von Nöten ist, da Täter an den Vornamen ältere Personen erkennen. Sollte Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommen, verständigen Sie unverzüglich ihre zuständige Polizeidienststelle.