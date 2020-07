Karlsruhe – Polizeibeamter durch Widerstandshandlungen dienstunfähig verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein psychisch angeschlagener Mann hat am Freitagvormittag in

Karlsruhe-Neureut einen Polizeibeamten angegriffen und dabei derart verletzt,

dass dieser seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.

Die Freundin des 29 Jahre alten Mannes verständigte kurz vor 10 Uhr über den

Notruf die Polizei, da ihr Freund aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes

in der Wohnung randalieren würde und auch schon vom Balkon springen wollte.

Als die Polizeibeamten in der Wohnung in der Dürerstraße eintrafen, brachten die

bereits anwesenden Rettungssanitäter den 29-Jährigen gerade vom Balkon in die

Wohnung. Die Situation war anschließend ruhig. Also die Beamten in der Folge die

Geschehnisse erfragten und die Personalien erhoben, versetzte der 29-Jährige

einem der Beamten völlig unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Dabei wurde

der Polizist derart verletzt, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen

konnte. Dennoch konnte der Angreifer direkt überwältigt und fixiert werden. Er

wurde im Anschluss an eine psychiatrische Klinik überstellt und muss mit einer

Anzeige rechnen.

Der Polizeibeamte wurde zunächst von Rettungskräften versorgt und musste

anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Karlsruhe – Geldautomat in die Luft gesprengt

Karlsruhe – Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag gegen 5 Uhr in

eine Bankfiliale im Neureuter Bärenweg ein und sprengten mittels Einleitung von

Gas den im Vorraum der Filiale aufgestellten Geldausgabeautomaten in die Luft.

Sie entwendeten Bargeld in noch bislang unbekannter Höhe.

Ein lauter Knall riss Anwohner gegen 5.00 Uhr aus dem Schlaf. Mithilfe eines

Werkzeuges öffnete die Täter gewaltsam den Geldautomaten. Indem sie vermutlich

Gas in den Geldausgabeschlitz einleiteten wird eine Explosion herbeigeführt.

Durch Zeugen konnte beobachtet werden wie die Täter mit einem schwarzen BMW, 1er

flüchtig gingen. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen wurden zuvor

entwendet. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter

entkommen. An der Bankfiliale entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die in den frühen

Morgenstunden im Bereich der Bankfiliale verdächtige Beobachtungen gemacht

haben. Sie werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon:

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

20-Jährige nach Widerstand im Gewahrsam

Karlsruhe – Freitagmorgen kurz nach Mitternacht haben Mitarbeiter der

Deutschen Bahn eine 20-Jährige zur Wache der Bundespolizei geführt, nachdem sie

den Karlsruher Hauptbahnhof nicht verlassen wollte.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn wurden auf die junge Frau aufmerksam, da sie in

der Haupthalle herumspuckte. Nachdem sie aufgefordert wurde den Bahnhof zu

verlassen, widersetzte sie sich mit gezielten Schlägen und Tritten. Ihr

aggressives Verhalten setzte die Frau auch dann noch fort, als die Mitarbeiter

der Deutschen Bahn sie zur Wache der Bundespolizei brachten. Verletzt wurde

hierbei niemand. Nachdem Beamte der Bundespolizei sich der Frau auf der

Dienststelle angenommen hatten, richtete sich ihr Verhalten umgehend gegen

diese. Um eine Eigen- oder Fremdgefährdung der Frau zu verhindern, wurde sie

gefesselt und nach gefährlichen Gegenständen durchsucht. Ihren Widerstand setzte

sie auch hierbei fort. Auf Nachfrage gab die junge Frau an, Drogen konsumiert zu

haben, woraufhin durch einen Polizeiarzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Am frühen Morgen konnte sie die Dienststelle wieder verlassen. Sie wird unter

anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

beanzeigt.

Karlsruhe – Betrunkener Radfahrer

Karlsruhe – Am frühen Freitagmorgen fiel einer Polizeistreife in der

Beiertheimer Allee ein Radfahrer auf, der betrunken auf seinem Fahrrad unterwegs

war.

Der 32-jährige Fahrradfahrer fuhr gegen 03:00 Uhr an der Kreuzung zur

Südendstraße in sehr unsicherer Fahrweise auf die an einer Kontrollstelle

stehenden Polizeibeamten zu. Die Polizisten unterzogen den Mann daraufhin einer

Kontrolle, wobei sie deutlichen Alkoholgeruch bei ihm wahrnehmen konnten. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille, weshalb

der 32-Jährige für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht wurde.

Ettlingen – betrunkener LKW-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Karlsruhe – Einen Sachschaden von geschätzten 80.000 Euro sowie zwei

leicht Verletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 58 Jahre alter

Lkw-Fahrer mit über 2,3 Promille am Donnerstagabend angerichtet hat.

Kurz nach 18:30 Uhr geriet der 58-Jährige an der Auffahrt der Bundesstraße 3 auf

die Landesstraße 605, vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung und

nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge

überfährt er die dortige linke abgesenkte Leitplanke und überfährt die

Grünfläche. Anschließend überfährt er im rechten Winkel den rechten Fahrstreifen

der L 605 bis er letztendlich auf dem linken Fahrstreifen mit einem Wohnmobil

seitlich kollidierte. Durch den Zusammenstoß wird das Wohnmobil in die linke

Schutzplanke abgewiesen. Trotz eines erheblichen Sachschadens setzte der

betrunkene Kraftfahrer seine Fahrt auf der Autobahn A 5, Fahrtrichtung Frankfurt

fort, wo er durch einen Zeugen zirka einen Kilometer später gestoppt werden

konnte.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme schlug den Beamten starker Alkoholgeruch

entgegen, weshalb der 58-Jährige erst einmal eine Blutprobe und seinen

Führerschein abgeben musste.

Die 24- und 25-jährigen Wohnmobilinsassen wurden bei der Kollision leicht

verletzt und wurden zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Aufgrund

ausgelaufene Betriebsstoffe musste die Fahrbahn auf einer Länge von zirka einem

Kilometer mehrere Stunden gereinigt werden.

Karlsruhe – Alkoholisierter Mann greift Polizeibeamte an

Karlsruhe – Nur mit größter Mühe gelang es Polizeibeamten in der Nacht auf

Freitag eine aufgebrachte Person in Gewahrsam zu nehmen. Der sich offenbar in

einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann wehrte sich mit aller Kraft,

verletzte sich dabei selbst und beleidigte und bespuckte die Einsatzkräfte

fortlaufend.

Anwohner der Kronenstraße verständigten um 01.00 Uhr die Polizei nachdem der

26-Jährige dort auffällig war. Zuvor hatte er bereits in einem Anwesen in der

Zähringerstraße gegen fremde Wohnungstüren geschlagen. Die eintreffenden

Polizeibeamten stellten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,74 Promille

fest. Sie erteilten dem Mann einen Platzverweis. Da er diesem aber nicht

nachkam, die Polizisten beleidigte und sie angreifen wollte, musste er in

Gewahrsam genommen werden. In der Folge wehrte sich der 26-Jährige stark gegen

alle Maßnahmen. Er musste teilweise von Beamten getragen werden. Da er sich

immer wieder auch selbst verletzte, wurde er schließlich unter Zwang von einem

Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Karlsruhe – Räuberischer Diebstahl auf Basketballplatz

Karlsruhe – Laut Angaben der Geschädigten kam es am Freitag gegen 03:00

Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl auf einem Basketballplatz eines

Schulzentrums in Mörsch. Ein 25- und ein 29-Jähriger Mann spielten dort

Basketball, als sie unvermittelt von mehreren bislang unbekannten Tätern

geschlagen wurden. Die Geschädigten verloren kurzzeitig das Bewusstsein. Als sie

wieder zu sich kamen, bemerkten sie, dass die unbekannten Männer sich an ihren

Rucksäcken zu schaffen machten. Dem 25-Jährigen gelang es, sich seinen Rucksack

zu greifen. Im Anschluss rannten die beiden Geschädigten davon. Kurzzeitig

wurden sie von den Tatverdächtigen mit den Worten, dass sie hier nicht verloren

hätten, verfolgt. Der genaue Diebstahlschaden konnte bislang nicht beziffert

werden.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um mindestens drei Männer handeln. Einer

der Männer konnte als etwa 25-Jahre alt, 175 cm groß und übergewichtig

beschrieben werden. Er hatte dunkle kurze Haare, trug einen Dreitagebart mit

roten Stoppeln und sprach mit Akzent. Auffällig war eine große Uhr an seinem

Handgelenk.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Betrunkener schlägt Mädchen auf Gesäß

Karlsruhe – Ein stark alkoholisierter Mann hat am Donnerstagnachmittag in

Grötzingen zwei Mädchen auf das Gesäß geschlagen. Die Polizei leitete ein

Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen ihn ein.

Der Beschuldigte im Alter von 58 Jahren sprach die beiden 13-Jährigen um 13.50

Uhr im Grünstreifen an der Pfinz an der Oberausstraße an und fragte nach Geld.

Als sich die Mädchen nicht auf ihn einließen, beschwerte er sich, dass man ihm

nicht antworten würde und schlug beiden Kindern mit der Hand auf das Gesäß. Im

Anschluss entfernte er sich.

Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann im Rahmen der Fahndung ausfindig

machen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

2,3 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Karlsruhe – 26-Jähriger nach Fahrradsturz schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich ein 26-jähriger Fahrradfahrer

zu, als er am Donnerstagabend in der Reichardstraße die Kontrolle über sein Rad

verlor und in der Folge stürzte.

Gegen 20:45 Uhr fuhr der Mann die Reichardstraße in Richtung Durlach-Mitte.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer

scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden.

Hierbei zog der 26-Jährige sich schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem

alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Karlsruhe – Alkoholisierter Mann möglicherweise Opfer einer Körperverletzung

Bruchsal – Ob ein alkoholisierter 27-Jähriger in der Nacht auf Freitag in

Bruchsal Opfer eines Körperverletzungsdelikts wurde, ist Gegenstand

polizeilicher Ermittlungen.

Passanten hatten den Mann gegen 22 Uhr in der Prinz-Wilhelm-Straße blutend und

am Boden liegend festgestellt. Ein alarmierter Rettungswagen versorgte den

27-Jährigen. Wohl aufgrund seiner Alkoholisierung konnte sich dieser nur vage

daran erinnern, möglicherweise drei bis fünf Personen beleidigt zu haben und

dann von diesen angegangen worden zu sein. Ganz sicher war sich der Betrunkene

jedoch nicht. Eine Personenbeschreibung war ihm nicht zu entlocken.

Die Polizei geht derzeit von einem Körperverletzungsdelikt aus. Sachdienliche

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter Telefon 07251 726-0 entgegen.

Karlsruhe – Betrunkener begrapscht Frauen

Karlsruhe – Ein 42-jähriger Tatverdächtiger begrapschte am Donnerstag zwei

Frauen im Bereich der Durlacher Marstallstraße. Gegen 18:45 Uhr wurde er von

Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach festgenommen. Mehrere Zeugen

konnten den Sachverhalt bestätigen.

Auffällig wurde der Mann in einem Supermarkt und an der Haltestelle am

Schlossplatz. Er berührte eine 49-Jährige und eine 66-Jährige Frau am Gesäß. Der

Mann wies bei einem durchgeführten Alkoholtest einen Promillewert von rund 3,4

auf. Er wird sich nun aufgrund der sexuellen Belästigung verantworten müssen.

Karlsruhe -Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage

Karlsruhe – Gleich in mehrere Gartenhütten sind Unbekannte in der Zeit von

Mittwochabend, 20.00 Uhr, und Donnerstagabend, 19.30 Uhr, in der Büchiger Allee

eingebrochen. Dabei haben sie einen Sachschaden von über tausend Euro

angerichtet.

Die Täter überstiegen zunächst den Zaun zu der Gartenanlage und drangen dann

gewaltsam in die verschlossenen Lauben ein. Dort durchsuchten sie sämtliche

Schränke und Schubladen und entwendeten diverse Gegenstände. Anschließend

beschädigten sie auf einem Gartengelände ein Trampolin sowie einen Pool mit

Stichen und Schnitten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/49070 mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – 49-Jähriger betrunkener stürzt in Saalbach

Karlsruhe – Mit über 2 Promille stürzte ein betrunkener Mann am

Donnerstagabend in die Saalbach. Nur aufgrund eines Zeugen konnte der Mann mit

vereinten Kräften aus seiner gefährlichen Situation befreit werden.

Gegen 18:40 Uhr machte der Zeuge eine vorbeifahrende Streife auf den gestürzten

Mann aufmerksam, welcher in die Saalbach gestürzt war. Der 49-Jährige ist vom

Rand des Gewässers zirka zwei Meter tief gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Aufgrund seiner Alkoholisierung war er nicht in der Lage das Wasser selbständig

zu verlassen. Mit vereinten Kräften von Feuerwehr und der Polizei konnte der

Mann letztendlich gerettet werden. Durch die alarmierten Rettungskräfte wurde

der Mann vor Ort untersucht, eine ärztliche Untersuchung in der Klinik lehnte er

jedoch ab.

Karlsruhe – 89-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Karlsruhe – Der seit dem 23.06.2020 vermisste 89-Jährige aus

Karlsruhe-Knielingen wurde am Donnerstag tot in einem Waldstück bei

Rheinstetten-Forchheim aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen

derzeit nicht vor. Der Mann war auf Medikamente angewiesen und befand sich

möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Karlsruhe – Baucontainer aufgebrochen

Karlsruhe – Werkzeuge im Wert von 4.000 Euro hat ein bislang unbekannter

Dieb in der Nacht zum Donnerstag aus einem Baucontainer in der Mühlburger

Lerchenstraße entwendet.

Zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 07:00 Uhr entfernte der Täter

gewaltsam das Vorhängeschloss des Baucontainers, der auf dem Friedhofsgelände

abgestellt war und nahm die aufgefundenen Wertgegenstände an sich.

Der Polizeiposten Mühlburg ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sich tagsüber

unter der Telefonnummer 0721/9599103 melden können.