Mannheim-Waldhof: Polizei nimmt Verdächtigen auf Kinderspielplatz fest – Zeugenaufruf

Kinderspielplatz fest – Zeugenaufruf Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr

machten Kinder in der Nähe eines Spielplatzes in der Hessischen Straße einen

vorbeifahrenden Streifenwagen auf eine männliche Person aufmerksam, die sich

dort auffällig gegenüber spielenden Kindern verhielt. Das von den Kindern

beschriebene Verhalten des Mannes lies sexuelle Absichten erkennen. Die Beamten

nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zum Revier. Das

Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund seiner Erkrankung wurde der 35-jährige unter Betreuung stehende

Mannheimer in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Sachdienliche

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444

entgegen.

Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt – Einen Verkehrsunfall verursachte bereits am

Dienstagmorgen, 23.06.2020 eine unbekannte Autofahrerin im Stadtteil

Neckarstadt. Ein 57-jähriger Mann war kurz vor neun Uhr mit seinem Lastwagen in

der Soironstraße in Richtung Käfertaler Straße unterwegs. Aufgrund einer

Baustelle entstand dort eine Engstelle, die durch ein Baufahrzeug vorübergehend

blockiert war. Als das Baufahrzeug die Engstelle geräumt hatte und der

57-jährige Lastwagenfahrer gerade losfahren wollte, nahm eine bislang unbekannte

Autofahrerin dem Lastwagen die Vorfahrt und wollte noch vor diesem in die nach

rechts in die Soironstraße einbiegen. Dabei stieß sie mit ihrem Kleinwagen gegen

die hintere rechte Seite des Lastwagens. Obwohl der 57-Jährige die Frau

aufforderte zu warten, fuhr diese einfach davon. Es entstand Sachschaden in Höhe

von rund 500 Euro.

Die Frau war mit einem roten Kleinwagen mit RP-Kennzeichen unterwegs und wird

wie folgt beschrieben:

Ca. 40 bis 50 Jahre alt

Blonde schulterlange Haare

Schmächtige Figur

Die Polizei such Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrerin des

unfallverursachenden Fahrzeugs bzw. zum Unfallhergang geben können. Insbesondere

werden zwei Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren gesucht, die sich an der

Unfallstelle befunden hatten. Eine der Frauen führte einen Hund an der Leine bei

sich. Diese Personen werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarststadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Oststadt: 50-jährige Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-Oststadt – Eine verletzte Person war bei einem Verkehrsunfall am

Donnerstagnachmittag im Stadtteil Oststadt zu beklagen. Ein 32-jähriger Mann war

kurz vor 15 Uhr mit seinem Peugeot Kleintransporter in der Moltkestraße in

Richtung Werderstraße unterwegs. Beim Rechtseinbiegen in die Werderstraße in

Richtung Seckenheimer Straße stieß er gegen die dort wartende 50-jährige

Rollerfahrerin. Diese stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und zog sich

Verletzungen am Bein sowie einen Schock zu. Sie wurde zur Behandlung vorsorglich

in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 32-jährigen Fahrer des

Kleintransporters wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mannheim: Entwarnung nach Bombendrohung; Rathaus zunächst geräumt; Durchsuchung mit Sprengstoffspürhund; Kriminalpolizei ermittelt

Mannheim – Nachdem am Freitagmorgen eine Bombendrohung im Mannheimer

Rathaus eingegangen war, wurde das Gebäude kurz nach 8 Uhr geräumt. Rund 60

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verließen daraufhin das Gebäude.

Der Straßenbahnverkehr zwischen dem Paradeplatz und dem Rathaus wurde

eingestellt. Die Umgebung weiträumig abgesperrt.

Ein Sprengstoffsuchhund der Hundestaffel Mannheim durchsuchte das komplette

Gebäude. Es wurde nichts gefunden.

Anschließend konnte Entwarnung gegeben werden. Die Beschäftigten kehrten

daraufhin wieder an ihren Arbeitsplatz zurück.

Alle Sperrmaßnahmen wurden um 9.30 Uhr aufgehoben.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.