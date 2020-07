Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 39-jähriger Benno Philipp F. vermisst – Zeugen dringend gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der 39-jährige Benno Philipp F. aus

Schwarzach wird seit Dienstagabend, 30.06.2020 vermisst. Der Vermisste, der

derzeit im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch behandelt wird, ging

kurz vor 15 Uhr in den genehmigten Ausgang zum Einkaufen in einen nahegelegenen

Supermarkt und kehrte bislang nicht mehr in die Einrichtung zurück. Er wurde

seither nicht mehr gesehen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

39 Jahre alt

165 cm groß

52 kg schwer

Westeuropäisches Erscheinungsbild

Kurze schwarze Haare

Zahnlücke im Oberkiefer zwischen den Schneidezähnen

Trug eine dunkle Jeans und einen dunkelgrauen Strickpulli

Der 39-Jährige befindet sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation

und ist als Transplantationspatient dringend auf medizinische und medikamentöse

Versorgung angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser

Lage befindet.

Das Fachdezernat bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung

nach dem vermissten Benno Philipp F. aufgenommen. Eine Überprüfung aller

bekannten Hinwendungsorte der Vermissten sowie eine sofort eingeleitete Fahndung

führte bislang nicht zu deren Auffinden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll

sich der Vermisste öfters in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Bahnhöfen

aufhalten.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei

Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wiesloch-vermisstenfahndung/

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444.

Bammental: Verkehrsunfall auf B 45; drei Verletzte; Rettungshubschrauber im Einsatz; Pressemitteilung Nr. 2

Bammental – Am Freitagmittag, kurz vor 12 Uhr, ereignete sich an der

Einmündung Bahnhofstraße (Möbelparadies)/ B 45 ein Verkehrsunfall, bei dem drei

Personen verletzt wurden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand bog der Fahrer eines Mercedes von der

Bahnhofstraße nach links auf die B 45 in Richtung Neckargemünd ab und übersah

dabei einen mit zwei Insassen besetzten Mitsuhishi, der in Richtung Wiesenbach

unterwegs war.

Alle Verletzte wurden zunächst an der Unfallstelle notärztliche versorgt.

Während der Verursacher und eine Mitfahrerin im Mitsubishi mit zwei

Rettungswagen in eine Klinik transportiert wurden, wurde die Mitsubishi-Fahrerin

mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik geflogen.

Beide Fahrzeuge sind Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der

Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Fahrbahn wurde von einer Fachfirma von ausgelaufenen Betriebsstoffen

gereinigt.

Während der Unfallaufnahme, Bergung und Abschleppen der Fahrzeuge sowie

Reinigung der Fahrbahn, war die B 45 zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr aus

Richtung Wiesenbach wurde am Klärwerk über die L 600 und aus Richtung

Neckargemünd über die Bahnhofstraße umgeleitet. Die Unfallstelle war um 14 Uhr

wieder frei.

Leimen/Heidelberg: Jaguar-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Ermittlungen wegen Verdacht des verbotenen Autorennens

Leimen/Heidelberg – Gleich mehrfach ist der bislang unbekannte Fahrer

eines weißen Jaguars am Freitagmorgen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet.

Dabei raste er innerorts mit Geschwindigkeiten mit bis zu 120 km/h durch Leimen

und Heidelberg. Gegen 2.10 Uhr war die Polizei zu einem Einsatz wegen

randalierender Personen in die Tinqueuxallee gerufen worden. Dabei wurde

bekannt, dass einer der Beteiligten mit einem Jaguar weggefahren sei. Wenige

Minuten später wurde das Auto von einer Streife der Diensthundeführerstaffel in

der Rohrbacher Straße in Leimen entdeckt und sollte angehalten werden. Der

Fahrer beschleunigte in Richtung Heidelberg, wo er in die

Christian-Bitter-Straße abbog und aus den Augen verloren wurde. Kurz nach 2.30

Uhr wurde das Auto im Industriegebiet Rohrbach-Süd gesehen. Auch hier flüchtete

der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rohrbach, wo er in der

Römerstraße nach links in die Sickingenstraße abbog und entkam. Die weiteren

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Auto um einen Mietwagen handelt.

Personen bzw. Autofahrer, die durch die Fahrerweise des Jaguar-Fahrer gefährdet

wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen

oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon:

06222/57090, zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer mit 2,2 Promille unterwegs

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr fiel einer

Polizeistreife ein schräg auf dem Gehweg in der Neckarhäuserhofstraße stehendes

Auto mit laufendem Motor auf. Schon beim ersten Kontakt mit dem Fahrer fiel

dessen Alkoholfahne auf, ein daraufhin folgender Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 2,2 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der

Fahrer räumte in seinen Angaben Alkoholkonsum ein, anschließend wurde er in die

Obhut seiner verständigten Frau übergeben.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: 20-jährige Autofahrerin unter Drogen flüchtet von Polizeikontrolle

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagabend flüchtete in Bammental

eine 20-jährige Autofahrerin, die offenbar unter Drogeneinfluss stand, vor der

Kontrolle durch die Polizei. Die junge Frau sollte gegen 22 Uhr an einer

Kontrollstelle in Höhe des Pendlerparkplatzes an der L 600 überprüft werden. Die

Frau folgte zunächst auch den Anweisungen der Polizeibeamten, gab dann aber Gas

und flüchtete über den Parkplatz zurück auf die L 600 in Richtung Bammental.

Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf und folgten der Flüchtenden mit

einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h. Die Polizisten konnten noch

beobachten, wie die Frau nach rechts in einen Waldweg einbog. Hier konnte

daraufhin, 50 Meter im Wald, das Fahrzeug verlassen aufgefunden werden. Beide

Türen standen offen und das rechts Vorderrad war platt. Fahrerin und Beifahrer

verschwanden rasch im Wald. Wenig später kam die 20-Jährige zum Fahrzeug zurück,

der Beifahrer konnte trotz sofortiger Fahndung bislang nicht ausfindig gemacht

werden. Bei der jungen Frau konnten die Beamten sogleich deutliche Anzeichen für

Drogenkonsum feststellen, im Fahrzeuginneren lag eine Tabak-Packung mit einem

Tabak-Marihuana-Gemisch.

Die Frau wurde zum Polizeirevier Neckargemünd gebracht, wo ein Drogentest

durchgeführt wurde. Dieser reagierte auf Marihuana. Daraufhin wurde ihr eine

Blutprobe entnommen. Während der Maßnahmen schlief die 20-Jährige mehrfach im

Wachraum ein. Als ihre Wohnanschrift zur Durchsuchung aufgesucht wurde, schlief

die Frau während der Fahrt erneut ein. In ihrer Wohnung konnte eine weitere

Kleinmenge an Marihuana aufgefunden werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde

die 20-Jährige in ihrer Wohnung auf freien Fuß entlassen. Um den Abtransport

ihres Fahrzeuges, das auf dem Waldweg verblieben war, sorgt sie eigenständig.

Gegen die junge Frau wird nun wegen Drogenbesitzes, Fahrens unter Drogeneinfluss

und Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Ihr

Führerschein wurde zu den Akten genommen.

Bammental: Verkehrsunfall auf B 45; drei Verletzte; Rettungshubschrauber im Einsatz; Näheres noch nicht bekannt; Pressemitteilung Nr. 1

Bammental – Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, kurz vor 12

Uhr, auf der B 45, Einmündung Bahnhofstraße, ereignete, wurden drei Personen

verletzt. Zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Informationen zum Unfallhergang und das Ausmaß liegen bislang noch nicht vor.

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: – Am 30.6.2020 wurden zwei Frauen im

Alter von 35 und 57 Jahren festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Sie stehen im dringenden Verdacht, am 10. Mai 2020 geplant zu haben, den

getrennt lebenden Ehemann der Jüngeren zu töten.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des

Dezernats Kapitalverbrechen der Kriminalpolizei Heidelberg ergaben, soll die

Expartnerin das Opfer besucht und ihm heimlich stark sedierende Medikamente

verabreicht haben. Als dieser erheblich benommen zu Bett gegangen war, soll sie

das Haus zunächst verlassen haben.

Wie vorher verabredet, soll dann die 57-jährige Freundin der Ehefrau zum Tatort

zurückgekehrt und dem Schlafenden die Pulsadern aufgeschnitten haben, um dessen

Tod als Suizid aussehen zu lassen.

Als das Opfer aber überraschend hochschreckte, musste die Mittäterin unter

Mitnahme des Tatwerkzeugs die Flucht ergreifen.

Der Schwerverletzte konnte sich unter Aufbietung aller Kräfte zu Nachbarn

schleppen, die den Rettungswagen verständigten, weshalb er überlebte.

Die Ermittlungen der STA Heidelberg und der Kripo Heidelberg – insbesondere auch

zum Motiv – dauern an.

Kontakt: Staatsanwalt Jonathan Waldschmidt; 06221/59-2015;

poststelle@staheidelberg.justiz.bwl.de

Weinheim, Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall auf der Autobahn geflüchtet – Verursacher gestellt

Weinheim / Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis – Am späten Donnerstagabend kam

es auf der Autobahn 5 zu einem Unfall – trotz massiver Beschädigungen flüchtete

der Verursacher.

Um kurz nach 22 Uhr stieß der Fahrer eines weißen Fords mit einer 50-jährigen

Citroen-Fahrerin auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zusammen. Dabei

entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Trotz erheblicher

Beschädigungen fuhr der Ford-Fahrer weiter und flüchtete über die Ausfahrt

Hemsbach. Die 50-Jährige, welche beim Unfall leicht verletzt wurde, alarmierte

die Polizei. Nur wenig später meldete eine Zeugin einen weißen Pkw auf der BAB

659, welcher vorne rechts nur noch auf der Felge fuhr und dadurch Funken

sprühten. Die Zeugin folgte dem auffälligen Fahrer über das Autobahnkreuz

Weinheim auf die BAB 5 bis nach Hemsbach. Die alarmierten Beamten des

Polizeireviers Weinheim stellten den beschädigten Pkw letztlich im Ort fest. Der

Fahrer hatte diesen bereits verlassen, konnte aber schnell ermittelt werden,

sodass der Unfallflüchtige gleich darauf an seiner Wohnanschrift gestellt wurde.

Da er mehr als 1,2 Promille Alkohol in seiner Atemluft hatte, wurde der

51-Jährige zur Blutprobe in das Polizeirevier verbracht. Er muss sich nun wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht strafrechtlich verantworten.