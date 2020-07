Heidelberg-Rohrbach: Hochwertiges Carbon-Bike sichergestellt – Wer vermisst ein solches Fahrrad?

Heidelberg-Rohrbach – Ein hochwertiges Carbon-Bike der Marke Orbea wurde

am Dienstag, 30.06.2020 im Stadtteil Rohrbach aufgefunden und sichergestellt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Rennrad der Marke Orbea mit einem

Carbon-Rahmen in den Farben schwarz-orange. Am Lenker ist recht eine Halterung

für ein Mobiltelefon angebracht. Der Wert des Fahrrades wird auf mehrere tausend

Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, bzw.

Geschädigte, denen ein solches entwendet wurde, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg: 22-jähriger Mann wegen des Verdachts der Vergewaltigung in Haft

Heidelberg – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht

Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen einen 22-jährigen Mann erlassen. Dieser

steht im dringenden Verdacht, am Abend des 18.06.2020, gegen 23.45 Uhr im

Stadtteil Kirchheim eine 24-jährige Frau vergewaltigt zu haben.

Der Tatverdächtige wurde am späten Abend hinter einem Lebensmittelmarkt im

Franzosengewann auf die Frau aufmerksam und soll sie zunächst in ein Gespräch

verwickelt haben. In dessen Verlauf habe er sie vor dem Tor des dortigen

Sportplatzes zu Boden gezogen. Zunächst soll er der Frau unter das T-Shirt

gefasst und ihr mit einem Messer gedroht haben. Anschließend habe er gegen den

Willen der Frau den Geschlechtsverkehr mit dieser vollzogen.

Eine Fahndung in der Tatnacht, u.a. mit einem Hubschrauber verlief ergebnislos.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte Beschuldigte jedoch schließlich

identifiziert und am Nachmittag des 01.07.2020 festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Untersuchungshaftbefehl gegen

den Tatverdächtigen erlassen. Er wurde nach der Vorführung bei der Haft- und

Ermittlungsrichterin und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und dem Fachdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg-Neuenheim: 87-jähriger E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg-Neuenheim – Bereits am Mittwochabend ereignete sich im

Stadtteil Neuenheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein 87-jähriger Mann leicht

verletzt wurde. Der Mann war kurz nach 19 Uhr mit seinem E-Bike in der

Blumenthalstraße in Richtung Wilckenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur

Quinckestraße nahm er einer von rechts kommenden Mitsubishi-Fahrerin die

Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Dabei wurde er über die Motorhaube

geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich Verletzungen in Form von

Prellungen und Hautabschürfungen zu und wurde zur Behandlung vorsorglich in ein

Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von über 3.000 Euro.