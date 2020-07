Polizei warnt vor Trick-und Taschendiebstählen im Wormser Stadtgebiet

Pressemitteilung der Kriminalpolizei Worms

Derzeit werden bei der Polizei Worms vermehrt Trick- und Taschendiebstähle zur Anzeige gebracht. Die Tatorte konzentrierten sich vorwiegend auf das Stadtzentrum. Dabei werden durch die Täter wohlbekannte „Maschen“ eingesetzt.

Trickdiebstähle in Wohnungen: Die Täter versuchen bei dieser Form des Diebstahls unter einem Vorwand in die Wohnung der Opfer zu gelangen, um dort Wertsachen zu entwenden. Opfer sind in der Regel ältere Menschen. In Worms treten derzeit vermehrt falsche Dachdecker, Wasser oder- Stromableser sowie Mitarbeiter von Kommunikationsunternehmen auf. Das Opfer wird dabei abgelenkt, während einem zweiten Täter unbemerkt Zugang zur Wohnung verschafft wird. Dieser durchsucht die Räumlichkeiten vorwiegend nach Bargeld und Schmuck. Diese Masche wird auch abgewandelt, in dem die Täter eine persönliche Beziehung zum Tatopfer vorspielt (z.B. ehemaliger Nachbar).

Die Kriminalpolizei rät dazu Fremden keinen Einlass in die Wohnung zu gewähren, bis die Rechtmäßigkeit des Anliegens zweifelsfrei geklärt ist. Dies gilt insbesondere, wenn eine zeitliche Dringlichkeit vorgegeben wird. Ziehen Sie nach Möglichkeit weitere Vertrauenspersonen wie Nachbarn, Familie, Bekannte hinzu. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden.

Trickdiebstahl sog. Geldwechseltrick: Bei dieser Masche bittet der Täter um Wechselgeld. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht, wird es vom Täter oder einem zweiten Beteiligten abgelenkt. Bargeld wird zeitgleich aus dem Geldfach entwendet. In Worms hat die Polizei diese Masche bereit im Innenstadtbereich, vorwiegend in den Fußgängerzonen und dem Markt festgestellt. Die Polizei rät dazu ausreichend Abstand zu halten und sich nicht ablenken zu lassen.

Taschendiebstahl: Taschendiebe machen sich vorwiegend das Gedränge in Einkaufsmärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen Veranstaltungen zu Nutze. In Worms werden derzeit Taschendiebstähle insbesondere in Discountern im Innenstadtbereich festgestellt.

Tragen Sie deshalb Geld, Kreditkarten und Ausweispapiere in verschiedenen verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am Körper, am besten an der Vorderseite. Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufskörbe, Einkaufstaschen-oder wagen und lassen sie die Gegenstände nie unbeaufsichtigt.

Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein oder verdächtige Beobachtungen machen, verständigen Sie bitte umgehend ihre Polizei. Eine verzögerte Anzeigenerstattung bedingt immer einen zeitlichen Vorsprung der Täter.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Worms – Am heutigen Tag, gegen Mitternacht wurde eine Polizeistreife auf

einen PKW in der Von-Steuben-Straße aufmerksam, der in Schlangenlinien aus

Richtung Fahrweg stadteinwärts fuhr. Versuche den Fahrzeugführer mittels

Blaulicht und Signalton zum Anhalten zu bewegen scheiterten zunächst, die Fahrt

wurde, teils sehr langsam in Schlangenlinien über die Mittellinie und grundlosem

Bremsen, bis in die Friedhofstraße fortgesetzt. Hier stoppte der Fahrer

schließlich. Bei dem 58-jährigen Wormser wurde Alkoholgeruch im Atem

festgestellt, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Wie sich

herausstellte, hatte der Mann auch keine Fahrerlaubnis. Da dieser bereits wegen

ähnlicher Verkehrsdelikte in Erscheinung getreten war, wurde der PKW zur

Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

Zwei Verletzte bei Unfall

Framersheim

Ein Unfall bei dem zwei Personen verletzt wurden ereignete sich heute gegen 10:10 Uhr auf der L406 in Höhe Framersheim. Eine 79 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße aus Richtung Gau-Odernheim kommend in Richtung Alzey. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei derzeit davon aus, dass sie dabei mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet und hier mit entgegenkommenden Pkw eines 34 Jahre alte Mannes kollidierte. Beide Beteiligte zogen sich dabei div. Prellungen sowie kleinere Schnittverletzungen zu und wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme musste die L406 für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Gau-Odernheim und Bechtolsheim im Einsatz.