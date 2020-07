Jugendliche mit Drogen erwischt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Donnerstagabend am Willy-Brandt-Platz

bei zwei Jugendlichen Drogen sichergestellt. Um 17.30 Uhr fielen den Beamten

zunächst zwei junge Männer im Alter von 15 und 17 Jahren auf. Der ältere rauchte

einen Joint. Als er die Streife bemerkte, versuchte der 17-Jährige den Joint in

einer Hosentasche zu verstecken. Wie sich im Verlauf der Kontrolle

herausstellte, hatte der Jugendliche neben dem angerauchten Joint noch einen

weiteren einstecken. Die Drogen wurden sichergestellt. Die Mutter des

17-Jährigen wurde über den Vorfall informiert.

Kurz vor 21.30 Uhr fielen den Einsatzkräften am Rathaus erneut ein 16- und ein

18-Jähriger auf. Der 16-Jährige warf beim Erblicken der Ordnungshüter ein

silberfarbenes Knäuel weg. Wie sich herausstelle war es in Alufolie verpacktes

Marihuana. Der Vater des Jugendlichen wurde informiert und das Betäubungsmittel

sichergestellt.

Die beiden Jugendlichen blicken einem Strafverfahren entgegen. |erf

Müllwerker angefahren

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Müllwerker ist am Donnerstag in

der Barbarossastraße von einem Auto angefahren worden. Der 18-jährige Fahrer

erfasste den Arbeiter, als dieser den Müllwagen in den Birkenweg lotste. Der

45-Jährige stand auf dem Gehweg, während der Fahrer mit seinem Pkw über den

Bürgersteig fuhr, um an dem Müllwagen vorbeikommen. Dabei erfasste der

18-Jährige mit seinem Auto den Arbeiter. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt.

Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. |erf

In Schutzplanke gekracht

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil ein 23-Jähriger vermutlich zu

schnell fuhr, krachte er am Donnerstag zwischen Weidenthal und Frankenstein mit

seinem Auto in die Schutzplanken. In einer Kurve verlor der Mann auf der nassen

Bundesstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto drehte sich und krachte

mit einer Fahrzeugseite gegen die Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Am

Wagen entstand mindestens 3.500 Euro Sachschaden. Der Wagen wurde abgeschleppt.

|erf

Fake-Shop! Kühlschrank und Waschmaschine nicht geliefert

Kaiserslautern (ots) – Eine 32-Jährige und ein 26-Jähriger aus dem Stadtgebiet

sind mutmaßlichen Betrügern aufgesessen. Sie bestellten jeweils in

unterschiedlichen Online-Shops eine Waschmaschine für mehr als 300 Euro

beziehungsweise einen Kühlschrank im Wert von fast 600 Euro. Das Geld überwiesen

die Käufer an den vermeintlichen Online-Händler. Erst später stellten die

Geschädigten fest, dass sie auf mutmaßliche Betrüger hereingefallen sind, die im

Internet sogenannte Fake-Shops betreiben. |erf

Unseriöses Register fordert Gewerbetreibende zu Zahlungen

auf

Kaiserslautern (ots) – Post vom Bundeszentralregister für

Verbund-Verpackungsstoffe (BzVV) erhielt der Betreiber eines Döner-Imbisses im

Stadtgebiet. Der Brief erweckte einen amtlichen Eindruck. In dem Schreiben wurde

der Mann aufgefordert knapp 190 Euro an das angebliche Register zu bezahlen. Der

Imbiss-Besitzer überwies den Betrag. Erst später stellte der Mann fest, dass er

von mutmaßlichen Betrügern hereingelegt wurde. Das Bundeszentralregister für

Verbund-Verpackungsstoffe steht in keinem Zusammenhang mit der Stiftung Zentrale

Stelle Verpackungsregister (ZSVR). Die ZSVR ist offiziell zuständig für die

Registrierung im Sinne des Verpackungsgesetzes.

Die Polizei warnt: Sollten Sie auch Post von dem angeblichen

Bundeszentralregister für Verbund-Verpackungsstoffe erhalten, überweisen Sie

kein Geld! Informieren Sie die Polizei. |erf

