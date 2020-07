Brand eines Schuppens – Hoher Sachschaden und Asbestfreisetzung

Schwegenheim (ots) – Am Donnerstagmittag 02.07.2020 um 12.22 Uhr geriet ein Schuppen in Brand. Das Feuer drohte auf die umliegenden Wohnanwesen überzugreifen. Dabei wurde durch das alte Eternitdach Asbest freigesetzt.

Die betroffenen Anwohner wurden alle vorsorglich evakuiert. Der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt und die angrenzenden Anwohner angehalten Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Ein Brandsachverständiger wurde zur Ermittlung der Brandursache hinzugezogen.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bezifferbar.

Dumm gelaufen!

Germersheim (ots) – Bei der Anzeigenaufnahme zu einem Hausfriedensbruch am Donnerstag 02.07.2020 gegen 1.45 Uhr auf einem Germersheimer Firmengelände stellte die eingesetzte Polizeistreife fest, dass das Fahrrad des 30-jährigen Täters gestohlen sein dürfte.

Zudem war der 30-Jährige alkoholisiert. Ihm wurde das Fahrrad abgenommen und er wurde dazu verdonnert seinen Weg zu Fuß fortzusetzen. Weiterhin erwarten ihn mehrere Strafverfahren!

Unter Kokaineinfluss mit dem Fahrzeug unterwegs

Kandel (ots) – Am 02.07.2020 wurde um 17:40 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW in der Rheinstraße in Kandel kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Fahrer deutliche Auffallerscheinungen, die auf einen aktuellen Einfluss von BtM hindeuteten.

Ein Vortest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain.

Der 37-jährige Fahrer gab an, am Vortag Kokain konsumiert zu habe.

Schrebergarten aufgebrochen

Wörth (ots) – In der Nacht auf den 02.07.2020 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Gartenhütte im Bereich der Schrebergärten der L 540, Höhe Anglerheim.

Die Täter entwendeten mehrere Alkoholika und weitere Getränke.