Essingen: “falsche” Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs

(ots) – Zwei Unbekannte klingelten am Donnerstagmittag 02.07.2020 gegen 14 Uhr bei einer Anwohnerin im Bereich Dreihof in Essingen und gaben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus. Die beiden, ein 35-40 jähriger Mann und eine 35-40 jährige Frau wollten die Haltung des Hundes der Anwohnerin überprüfen.

Die Anwohnerin zweifelte an, dass es sich bei den beiden tatsächlich um Mitarbeiter des Ordnungsamtes handelt und verständigte deshalb die Polizei. Die beiden gingen daraufhin weg und konnten durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Täterbeschreibung:

Der Mann: ca. 35 bis 40 Jahre alt, dunkles kurzes Haar, ca. 1,80m groß; Totenkopf Tattoo am rechten Oberarm, bekleidet mit einer Bluejeans und einem Muskelshirt.

Die Frau: ca. 35 bis 40 Jahre alt, blonde schulterlange Haare, ca. 1,65m groß, bekleidet mit einer Bluejeans und einem rosa Shirt.

Zeugen, bei denen die beiden Personen sich ebenfalls als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgegeben haben oder Zeugen, die diese beiden Personen gesehen haben werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Öl verloren

Steinfeld (ots) – Donnerstagabend 02.07.2020 überfuhr ein Anliefer-LKW auf dem EDEKA-Parkplatz in Steinfeld einen Begrenzungsstein. Dadurch wurde der Tank des LKWs beschädigt und verlor Öl. Da Öl ins Erdreich oder Grundwasser geraten sein könnte, wurde die Untere Wasserbehörde der KV Südliche eingeschaltet.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Am Donnerstagmorgen 02.07.2020 wurde eine PKW-Fahrerin in Schweigen-Rechtenbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurden deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt, den die Person auch einräumte. Die Dame wurde innerhalb von 3 Monaten bereits zum 2. Mal wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung auffällig.