Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) – Am Mittwoch 01.07.2020 ereignete sich in Groß-Gerau gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall Am Marktplatz. Eine Fahrradfahrerin fuhr in Richtung Gernsheimer Straße, während auf Höhe der Hausnummer 16 ein PKW aus einer Parklücke fuhr. Hierbei übersah der PKW Fahrer die Fahrradfahrerin und kollidiert mit ihr. Durch den Zusammenstoß kam die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sich dabei. Der PKW entfernte sich unverzüglich von der Unfallstelle.

Die Polizei in Groß-Gerau sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Auskünfte zum Fahrzeugführer und/oder zum Fahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise können in Groß-Gerau bei der Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Autoscheibe eingeschlagen und zugegriffen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein in der Kolpingstraße geparkter Mercedes geriet in der Nacht zum Freitag (03.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen anschließend aus dem Auto eine Sporttasche samt Bekleidung sowie elektronischem Kleingerät mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Kreis Bergstraße

Autoscheibe im Gewerbegebiet eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Mörlenbach (ots) – Ein Geldbeutel mit 50 Euro, verschiedenen Dokumenten sowie ein Handy wurden am Donnerstag 02.07.2020 in der Industriestraße, Höhe eines Kunststoffherstellers, aus einem geparkten Auto gestohlen. Um an die Beute zu kommen, schlugen die Täter zwischen 12.30 Uhr und 21.40 Uhr eine Scheibe des schwarzen VW Polos ein.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Am Donnerstag 02.07.2020 ereignete sich gegen 15:20 Uhr in Heppenheim, Goethestraße (ggü. Bahnhofsparkplatz) ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein weißer PKW Kombi (vermutlich gelbe oder orangene Werbeaufschrift an der Fahrzeugseite) fuhr Rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte einen dort geparkten braunen Seat Leon an der Front. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Lampertheim-Bürstadt: Achtung! Trickbetrüger am Telefon

Bergstraße/Lampertheim/Bürstadt (ots) – Seit Freitagmorgen (3.7.), 9 Uhr, gehen bei der Polizei an der Bergstraße vermehrt Meldungen von besorgten Bürgern aus den Bereichen Lampertheim und Bürstadt ein. Mit dem altbekannten “Enkeltrick” versucht bislang eine Frau vergebens, den Angerufenen weiszumachen, dass sie die Enkeltochter sei und für den Kauf einer Eigentumswohnung dringend Geld benötige.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich in den nächsten Tagen ähnliche Anrufe an der Bergstraße wieder häufen werden. Bleiben Sie daher vorsichtig!

Damit die Kriminelle weiterhin ins Leere telefonieren, gibt die Polizei folgende Verhaltensempfehlungen:

Lassen Sie sich nicht von vermeintlich Bekannten zu Ratespielchen verleiten, wie: „du weißt doch wer ich bin.“

Haben Sie ein gesundes Misstrauen, sobald jemand Geld von Ihnen haben möchte.

Prüfen Sie kritisch den geschilderten Sachverhalt und scheuen Sie sich nicht aufzulegen, insbesondere wenn Sie unter Druck gesetzt werden.

Haben Sie Zweifel oder ein ungutes Bauchgefühl? Melden Sie den Sachverhalt umgehend der Polizei, um gemeinsam zu beurteilen, ob die Forderung ihre Richtigkeit hat.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen