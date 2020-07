Marburg – Erfolgreicher Betrug mit der Microsoftmasche

Nicht nur Betrüger mit der Masche „falscher Polizeibeamter“, sondern auch ein Betrüger mit der sogenannten „Microsoftmasche“ war leider erfolgreich. Der Täter telefonierte mit seinem 73 Jahre alten Opfer am Mittwoch, 01. Juli. In dem insgesamt fünfstündigen (!!!) Gespräch schaffte es der angebliche Mitarbeiter von Microsoft, den Senioren davon zu überzeugen, dass sein Rechner mit einem Virus befallen sei und er diesen durch einen Fernzugriff beseitigen kann. Tatsächlich folgte das Opfer letztlich den Anweisungen des angeblichen Computerexperten bis hin zu einem aktiven online-Banking. Seinen vollen Zugriff auf den Computer und die abgefischten Daten nutzte der Betrüger letztlich zu Kontoverfügungen von fast 20.000 Euro.

Auch vor dieser Betrugsmasche kann man sich nur mit entsprechender Vorsicht und gesundem Misstrauen schützen. „Wenn Sie selbst keine Computerprobleme festgestellt und niemanden zur Beseitigung von Störungen beauftragt haben, woher weiß dann der Anrufe von einem Virenbefall? Gewähren Sie wirklich nur vertrauenswürdigen Personen und nur nach eigener Beauftragung und überprüfter Identifizierung der Person z.B. durch Rückruf bei der Firma einen Zugriff auf ihren Computer!“

Neustadt – Infokästen beschädigt

Nach dem Einschlagen von den Scheiben zweier Infokästen an der katholischen Kirche in der Straße Am Kirchberg in Neustadt, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit am Mittwoch, 01. Juli, zwischen 16 und 20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg – Auseinandersetzung in der Chemnitzer Straße – Zeugen gesucht

Mehrere Anrufer meldeten in der Nacht zum Freitag, 03. Juli, gegen Mitternacht eine Schlägerei in der Chemnitzer Straße. nach den Meldungen prügelten mehrere Personen auf einen einzelnen ein. Es gab dabei Hinweise auf das Vorhandensein eines Baseballschlägers. Als die Polizei eintraf war keine Schlägerei mehr feststellbar. Mehrere Männer in der Nähe des Spielplatzes hatten keinen Baseballschläger dabei. Ein bei der Fahndung angetroffener Mann mit einer Platzwunde am Auge, wollte mit der Polizei nichts zu tun haben. Er gab an, gestürzt zu sein. Der benachrichtigte Rettungswagen brachte den polizeibekannten 39 Jahre alten Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei hat von Amts wegen Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann Angaben zum Tathergang/Geschehensablauf zum Einsetzen oder eben Nichteinsetzten eines Baseballschlägers machen? Wer kann den oder die Täter oder Beteiligten näher beschreiben oder identifizieren? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten – Zeugen gesucht – Hinweise erbeten

Wehrda – Hoher Schaden am grauen Touran – Unfallflucht „Im Paradies“

Tatort einer weiteren Unfallflucht für die Ermittlungsexperten bei der Polizei Marburg war die Straße Im Paradies. Unfallzeit liegt zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 08 Uhr am folgenden Donnerstag, 02. Juli. Der betroffene graue VW Touran parkte vor dem Anwesen Nummer 5. Als die Fahrerin am Morgen zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie den frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite. Beide Türen hatten Dellen. Nach ersten Schätzungen liegt ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro vor. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug oder dessen Fahrer*in ergaben sich nicht. Die Höhe des Schadens deutete auf eine entsprechende Geräuschkulisse beim Anstoß hin. Wer hat entsprechende Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug gesehen. Wo steht seit Donnerstagmorgen ein Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden an Front oder auch Heck? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Münchhausen – Zaun umgefahren – Verursacher weggefahren

Nach den Ermittlungen fuhr das verursachende Auto vom Steinweg her durch den Sandweg zur Krichstraße. An der Kreuzung Kirchstraße kam das Auto von der Straße ab und kollidierte mit dem Jägerzaun des Anwesens Sandweg 16. Der Schaden am Zaun erstreckt sich über drei Meter und umfasst drei Felder und zwei Metallpfosten. In der Hecke hinter dem Zaun zwischen den beschädigten Elementen stellte die Polizei schwarz lackierte Fahrzeugteile sicher, die auf ein Fahrzeug des Herstellers Renault schließen lassen. Wo also steht seit Mittwochmorgen (01. Juli), zu dieser Zeit wurde der Schaden festgestellt, ein an der Front beschädigter Renault mit fehlenden schwarz lackierten Fahrzeugteilen? Der Unfall war zwischen 20 Uhr am Dienstag, 30. Juni und 07.30 Uhr am Mittwoch, 01. Juli. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Falsche Polizeibeamte – Betrüger am Telefon erbeuteten Vermögen

(ots) – In Marburg agierten ein Herr “Stahl” von der Kripo Marburg und sein Einsatzleiter “Schubert”. So gab man sich von 21.40 Uhr am Dienstag bis um etwa 12 Uhr am Mittwoch bei dem Opfer in der Potsdamer Straße aus. Die Betrüger waren so überzeugend, dass das Opfer sein Vermögen aus dem Schließfach seines Geldinstituts abholte und anweisungsgemäß hinterlegte. Der Senior büßte letztendlich vermutlich seine gesamten Ersparnisse ein, ein Vermögen im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Die Betrüger waren so dreist, ihr Opfer sogar noch nach der Abschöpfung nochmal anzurufen. Man teilte mit, dass man aufgrund seiner Mitarbeit mit der Polizei die Täter dingfest machen konnte. Die Betrüger kündigten an, morgen vorbei zu kommen, um den Dank auszusprechen und das Vermögen zurückzubringen.

Erst als der Besuch ausblieb, ging das Opfer zur Polizei, um selbst bei den vermeintlichen Beamten vorzusprechen. Erst hier erfuhr er von dem Betrug. Der Marburger hatte sein Vermögen wie gefordert im Auto liegen lassen und dieses offen auf dem Anwohnerparkplatz eines Wohnblocks in der Potsdamer Straße abgestellt.

Da er keinen Verdacht schöpfte, maß er einem hellen Transporter, eventuell hellblau und ohne sonstige Auffälligkeiten, und einem schlanken, eher jungen Mann zwischen 20 und 35 Jahren in Arbeitskleidung keine weitere Aufmerksamkeit zu.

Fahrzeug und Mann standen zur mutmaßlichen Abholzeit am Donnerstag, 02. Juli, zwischen 11.30 und 12 Uhr am Fahrbahnrand der Potsdamer Straße in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz und mit Sicht auf den Pkw des Opfers. Die Kripo Marburg fragt:

Wer hat diesen Transporter noch gesehen? Wer kann nähere Angaben zu dem Fahrzeug und/oder zu dem Mann machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Aus gegebenem Anlass hier nochmal Hinweise der Polizei

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung denken oder das daheim gelagerte Geld an Fremde aushändigen!

Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten.

Rufen Sie zurück. Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste!

Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention.

Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. “Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!”

„Übrigens, wer den Opfern hier einen Vorwurf machen will, der liegt falsch. Den Vorwurf muss man den perfiden Betrügern machen. Sie sind die Täter! Die Täter schrecken bei der Opfersuche auch vor akademischen Graden nicht zurück. In der Hoffnung, dass diese Menschen nicht mittellos sind, sondern Vermögen haben, rufen die Täter da oftmals sogar zuerst an.

Die Täter sind rhetorisch äußerst geschickt. Sie wissen auf alles eine Antwort. Sie klingen sehr überzeugend und sogar vertrauenswürdig! Alles was sie sagen, erklären sie und machen es plausibel. Wenn dann ein Opfer Anzeichen für eine Reaktion in ihrem Sinn zeigt, lassen sie diesem durch telefonische Dauerbelagerung, keine Zeit mehr zum Luft holen oder Nachdenken. Es sind Fälle bekannt, die sich sogar über mehrere Tage hinzogen.“

Unbekannte brechen Kellerverschläge auf

Stadtallendorf (ots) – Diebe trieben zwischen Mittwoch 1.07.2020 gegen 18 Uhr und Donnerstag 2.07.2020 gegen 15 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus im Schmiedeweg ihr Unwesen. Die Einbrecher gelangten unerkannt in den Flurbereich und öffneten anschließend gewaltsam zehn Kellerverschläge.

Die Täter erbeuteten unter anderem Werkzeug, ein Grillset, sowie ein hochwertiges weißes E-Bike der Marke Winora Sima N7 im Wert von 2.200 Euro.

Zeugen, denen in der relevanten Zeit rund um das Wohnhaus verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421-4060.

Hyundai angefahren

Marburg-Cappel (ots) Im Schwalbenweg fuhr ein Autofahrer zwischen Dienstag 30.06.2020 gegen 12 Uhr und Mittwoch 1.07.2020 gegen 11.30 Uhr, gegen einen geparkten roten Hyundai. Der Schaden hinten rechts beläuft sich auf 500 Euro. Von dem Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Rempler auf Parkplatz

Marburg (ots) – Bei einem missglückten Rangiermanöver am Donnerstag 2.07.2020 zwischen 15.32 und 16 Uhr, hinterließ ein Unbekannter einen Schaden von 200 Euro. Der Autofahrer touchierte in der Straße Ketzerbach einen schwarzen Passat hinten links und kümmerte sich nicht um das Geschehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfall vor Ampel – Polizei sucht Zeugen

Kirchhain (ots) – Nach einem Unfall am Mittwochabend 1.07.2020 gegen 19.25 Uhr, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Beteiligt waren ein junger Mann mit seinem blauen Golf sowie eine Seniorin mit ihrem blauen Dacia, die in dieser Reihenfolge in Richtung Innenstadt unterwegs waren. An der Kreuzung zur Alsfelder Straße/Schefferstraße fuhr die Dacia-Fahrerin dann leicht in das Heck des Golfs. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

Zu der Ampelschaltung an der Kreuzung machten beide unterschiedliche Angaben. Zudem beschwerten sich die Beteiligten bei der Polizei über die Fahrweise des jeweils anderen vor dem Zusammenstoß.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu der Fahrweise der Beteiligten auf der Niederrheinischen Straße machen? Wer hat den anschließenden Unfall beobachtet und kann

Hinweise zur Ampelschaltung an der Kreuzung bei dem Zusammenstoß geben?

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Adam überschlägt – Fahrer leicht verletzt

Wetter/B 252 (ots) – Mit relativ leichten Verletzungen kam ein Autofahrer bei einem Unfall am späten Donnerstagabend 2.07.2020 auf der Bundesstraße 252 davon. Der 33-Jährige war gegen 22.45 Uhr mit seinem Opel von Wetter nach Todenhausen unterwegs und geriet nach einem Überholmanöver ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und überschlug sich mit seinem Wagen.

Letztendlich kam der Opel auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer zur weiteren Behandlung in die Klinik. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

