Frankfurt – Bornheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (hol) Am Dienstagmorgen kam es in Bornheim zu einem Unfall

zwischen einem Fahrradfahrer und der Straßenbahn. Der Fahrradfahrer wurde dabei

schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 09:00 Uhr überquerte ein 40-jähriger Fahrradfahrer an der Kreuzung

Ostparkstraße / Ratsweg / Saalburgallee aus der Ostparkstraße kommend die

Straßenbahnschienen. Dabei nutzte er die dortige Fußgängerfurt. Nach bisherigem

Erkenntnisstand zeigte die Fußgängerampel dabei rot, so dass es zum Zusammenstoß

mit der vorbeifahrenden Straßenbahn kam. Durch die Kollision stürzte der

40-Jährige vom Rad und verletzte sich schwer. Er wurde in ein umliegendes

Krankenhaus gebracht. Schwerwiegendere Unfallfolgen verhinderte der 26-jährige

Straßenbahnfahrer durch seine vorausschauende Fahrweise. Ihm war der

Fahrradfahrer frühzeitig aufgefallen, weswegen er rechtzeitig eine Notbremsung

einleitete.

Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die

Polizei bittet daher alle Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können,

sich mit dem 5. Polizeirevier unter 069 / 755-10500 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Gallus: Randalierer in Bar festgenommen

Frankfurt-Gallus (ots)-(dr) – Am Donnerstagabend 02.07.2020 kam es in einer Bar im Gallus zu einer Festnahme eines 40-jährigen Mannes. Dieser verletzte zunächst einen anderen Gast, dann sich selbst und schließlich einen Polizeibeamten.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 40-Jährige mit einem anderen Gast in einer Bar auf der Mainzer Landstraße in einen Streit. Im weiteren Verlauf schlug er erst diesen mit einem Aschenbecher gegen den Kopf und dann sich selbst. Dadurch wurden sowohl der 40-jährige Beschuldigte also auch sein 47-Jähriger “Kontrahent” verletzt.

Die alarmierte Polizei nahm den aggressiven Mann fest, welcher aufgrund der sich selbst zugeführten Verletzung zunächst in ein Krankenhaus kam. Auf der Fahrt ins Krankenhaus beleidigte er die Rettungssanitäter und eingesetzten Polizeibeamten. Da eine stationäre Aufnahme nicht erforderlich war, nahmen die Beamten ihn mit auf das Revier, wo er eindeutig identifiziert werden konnte.

Dabei stellte sich heraus, dass dieser über keinen festen Wohnsitz verfügt und sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Bei seiner anschließenden Verbringung in eine Zelle leistete er mit einem Kopfstoß und Tritten in Richtung eines Polizeibeamten erheblichen Widerstand. Dieser wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. In der Hosentasche des Beschuldigten konnte bei dessen Durchsuchung eine geringe Menge an Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Der Festgenommene soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Festnahme im Frankfurter Hauptbahnhof

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Donnerstag 02.07.2020 gegen 12 Uhr einen 32-jährigen wohnsitzlosen rumänischen Staatsangehörigen festnehmen, der kurz zuvor einem 45-jährigen Mann in der Bahnhofsmission den Rucksack gestohlen hatte. Im Rucksack befanden sich neben einem hochwertigen Handy und einer Digitalkamera noch weitere persönliche Gegenstände.

Noch im Bahnhof hatte der Geschädigte den Mann wiedererkannt und dies der Bundespolizei gemeldet. So konnte der Täter wenig später festgenommen und zur Wache gebracht werden, wo dem Geschädigten der Rucksack wieder ausgehändigt wurde.

Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, wurde der wohnsitzlosen Mann in Haft genommen, wo er heute dem Haftrichter vorgeführt wird.

Frankfurt: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(fue) – Ein 58-jähriger Mann aus Kroatien traf am Donnerstag 02.07.2020 gegen 20.00 Uhr in der Karlsruher Straße auf zwei Frauen, mit denen er eine kurze Unterhaltung hatte. Während des Gespräches bemerkte er, wie ihm eine der Frauen das Portemonnaie aus der Hosentasche entwendete. Dem Geschädigten gelang es, die beiden Frauen die noch versucht hatten zu flüchten, zu stellen und sein Portemonnaie zurückzuholen.

Ein in der Nähe befindlicher Passant war auf die Situation aufmerksam geworden und hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt. In der Geldbörse hatten sich rund 245 EUR und 210 Kuna befunden. Bei den beiden tatverdächtigen Frauen handelt es sich um zwei Frankfurterinnen im Alter von 20 und 21 Jahren. Beide wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Kabeldiebe an der Bahnstrecke in Gelnhausen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Gelnhausen (ots) – An der Bahnstrecke zwischen Hailer-Meerholz und Gelnhausen haben unbekannte Täter 50 Meter Kupferkabel von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG entwendet. Hierbei haben sie in der Nacht zum Freitag bereits verlegtes Kabel aus einem im Bau befindlichen Kabelschacht gezogen, durchtrennt und letztlich abtransportiert.

Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 1.000 Euro.

Durch die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die an der Bahnstrecke Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

