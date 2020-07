Marburg (ots) – Was tatsächlich genau wann und wo passiert ist, steht derzeit nicht fest. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Rettungswagen brachte die Frau zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Ein möglicher Geschehensort könnte nach den ersten Ermittlungen am Donnerstag, 02.07.2020 die Marburg Mall in der Universitätsstraße und dort die Toilettenanlage gewesen sein. Die Zeit des Vorfalls liegt wahrscheinlich zwischen 14-18 Uhr.

Eine erste Untersuchung der kompletten Toilettenanlage ergab keine Hinweise auf einen konkreten Tatort, insbesondere gab es keine eindeutigen Spuren, die Rückschlüsse zulassen.

Die Kripo Marburg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wer war zu dieser Zeit in der Mall?

Wem ist die Frau aufgefallen? Sie ist 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat kurze blonde Haare und ist extrem schlank. Sie hatte einen Rucksack und diverse Einkäufe dabei.

Wer hat in dieser Zeit z.B. eine Auseinandersetzung entweder verbal oder auch körperlich gesehen?

Die Frau beschrieb der Polizei 3 Männer, die mit dem Vorfall zusammenhängen sollen.

Es handelte sich nach ihren Aussagen um Männer ausländischer Herkunft.

Alle trugen eine typische, medizinische Einweg-Mund-Nasen-Bedeckung.

Beschreibung:

Täter 1: zwischen 1,80 bis 1,90 Meter, 20 bis 25 Jahre alt, gepflegtes Äußeres, schwarze Haare mit tiefen Geheimratsecken, Vollbart, kurze Hose, sprach kein Deutsch.

Täter 2: zwischen 1,80 und 1,90 Meter, ebenfalls 20 – 25 Jahre alt, ausländisches Aussehen, gepflegtes Äußeres, schwarze Haare, Vollbart, kurze Hose, sprach akzentfrei Deutsch.

Täter 3: zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, schlank, sonnengebräunt, dunkler Teint, gepflegtes Äußeres, schwarze Haare, kein Bart, türkisfarbenes, leuchtendes Polo-Shirt ohne Aufdruck, hat gar nicht gesprochen.

Wer hat diese Männer noch gesehen? Wer kann nähere Angaben zu ihnen machen oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Zur endgültigen Klärung eines Tatgeschehens bittet die Kripo Marburg dringend darum, dass sich Zeugen melden. Tel. 06421/406-0.

