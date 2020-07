Heidelberg: Karlstorkino zeigt THE WILD PEAR TREE

Heidelberg – Das Karlstorkino in Heidelberg zeigt als „Film des Monats „AHLAT AĞACI – THE WILD PEAR TREE – DER WILDBIRNBAUM des türkischen Regisseurs Nuri Bilge Ceylan, der für seinen Film „Winterschlaf“ in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde (ab 01.07.2020, OmdtU & OmeU)

Regie: Nuri Bilge Ceylan

Darsteller: Aydin Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü u.v.m.

Synopsis:

Sinan kommt frisch von der Universität und möchte sein erstes Manuskript verlegen lassen, doch das ist schwerer als gedacht. Als er kurzerhand in sein Heimatdorf zurückkehrt, muss er feststellen, dass nicht nur keiner Interesse an seinem Buch hat, sondern sein Vater auch noch seiner Spielsucht erlegen ist. Für Sinan beginnt eine prägende Zeit. Durch seine familiären Probleme, die Geldnot, seinen Militärdienst und stets interessante Gespräche hindurch lernt er erst, wer er wirklich ist und was er tun muss, um seine Träume in Erfüllung gehen zu lassen.