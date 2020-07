Neustadt: Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am 19. September 2020 – Auch Neustadt nimmt teil

Neustadt an der Weinstraße – Die Vorbereitungen für den Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar laufen auf Hochtouren. Am Samstag, 19. September 2020, heißt es im Schnittpunkt von Baden, Hessen und der Pfalz wieder: „Wir schaffen was!“ Auch die Stadt Neustadt an der Weinstraße nimmt teil und freut sich über zahlreiche Projektideen aus der Bevölkerung.

Trotz der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus und den damit verbundenen Einschränkungen, soll der Tag genutzt werden, um möglichst viele gemeinnützige Tagesaktionen umzusetzen.

„Die Coronakrise hat nochmals verdeutlicht, wie unverzichtbar das Engagement der Ehrenamtlichen für die Gesellschaft ist. Der Freiwilligentag ist die Gelegenheit, an einem Tag etwas zurückgeben und selbst auf den Geschmack zu kommen, sich dauerhaft zu engagieren!“ unterstreicht Michael Heinz, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN e.V.).

Auch die Lebenshilfe der Stadt Neustadt an der Weinstraße gGmbH wird sich in diesem Jahr, mit dem Bau einer Boule Bahn, am Freiwilligentag beteiligen.

„Das ehrenamtliche Engagement wird sichtbar und Projekte, die bisher aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden konnten, sind mithilfe des Freiwilligentages möglich“, so Repp, Wohnhausleiter.

Auch der Sicherheitsaspekt wurde bei der Lebenshilfe von Anfang an berücksichtigt. „Wir waren vor dem „Lockdown“ bereits sehr gut mit den erforderlichen Hygiene- und Schutzartikeln ausgestattet und sind es weiterhin. Trotz der derzeit fallenden Infektionszahlen, werden wir an diesem Tag unser bisheriges Hygienekonzept beibehalten“, so Repp.

Für das Projekt „Boule Bahn würde er sich wünschen, dass sich zahlreiche Freiwillige, möglichst aus der Region, melden, an diesem Tag Kontakte knüpfen und diese über den Aktionstag hinaus pflegen.

„Gerade in der heutigen Zeit, nicht nur durch die Corona Pandemie, ist es wichtig Solidarität zu zeigen“, so Repp. „Kommunen, Vereine, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger leisten an diesem Tag einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Gesellschaft“, fügte er hinzu.

Die Boule Bahn, die auf dem Gelände der Lebenshilfe erbaut werden soll, soll nach der Fertigstellung auch für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sein.

Wenn auch Sie eine Projektidee haben oder sich bei einem Projekt beteiligen möchten, dann machen Sie mit. Informationen zur Anmeldung und weitere Infos zum Freiwilligentag finden Sie unter www.wir-schaffen-was.de.