Neunjähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kassel-Philippinenhof/Warteberg (ots) – Ein 9-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Donnerstagabend 02.07.2020 im Philippinenhöfer Weg auf einen vorausfahrenden Mazda auf und stieß anschließend mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Das Kind stürzte zu Boden und erlitt schwere, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Polizisten des Reviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 20:30 Uhr nahe der Staufenbergstraße.

Nach ersten Ermittlungen war der Junge aus Kassel bergab hinter dem Mazda in Richtung Bunsenstraße gefahren. Als die 42-jährige Frau aus Kassel am Steuer des Wagens an einer Engstelle wegen des entgegenkommenden Audis anhalten musste, fuhr der 9-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad auf den stehenden Mazda auf. Anschließend stieß er mit dem Audi zusammen, den ein 46-Jähriger aus Espenau lenkte.

An den beiden Pkw entstandenen Schäden von insgesamt 6.500 Euro, während die Polizisten den Schaden an dem Kinderfahrrad auf 100 Euro beziffern. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Einmal klickten die Handschellen und einmal klingelte die Kasse. So erging es am Donnerstag 02.07.2020 zwei 40 und 22 Jahre alten Männern. Beide wurden, zum Teil mit mehreren Haftbefehlen, von den Staatsanwaltschaften Kassel und Paderborn gesucht.

Einer kam in Haft – der andere konnte zahlen und blieb auf freiem Fuß

Der 40-Jährige fiel bei einer Fahrscheinkontrolle auf. Der Mann fuhr gestern Vormittag (2.7.) im Zug von Wabern bis Kassel-Wilhelmshöhe ohne Fahrkarte. Weil er dem Zugbegleiter seinen Namen nicht nennen wollte, rief der Bahnmitarbeiter die Bundespolizei.

Bei der anschließenden Feststellung seiner Personalien kam heraus, dass er von der Kasseler Staatsanwaltschaft mit insgesamt drei Haftbefehlen zwecks Strafvollstreckung zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der 40-jährige Wohnsitzlose, der aus Volkmarsen stammt, war u. a. wegen Betruges zu einer Geldstrafe von insgesamt 1300 Euro verurteilt worden. Da er die Strafe nicht zahlen wollte, kam der 40-Jährige anschließend für die nächsten 45 Tage ersatzweise in die Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden.

22-Jähriger kann Haft abwenden – Beim Klauen im Kasseler Hauptbahnhof aufgefallen

In die Fänge der Bundespolizei geriet der Mann, weil er in einem Geschäft im Kulturbahnhof Kassel Süßigkeiten stahl. Die Bundespolizisten stießen bei der fahndungsmäßigen Überprüfung auf einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Paderborn. Wegen Diebstahls war der 22-jährige Wohnsitzlose, gebürtig aus Leipzig, zu einer Geldstrafe von rund 600 Euro verurteilt worden.

Da er der Zahlungsaufforderung der Staatsanwaltschaft Paderborn nachkam, blieb der 22-Jährige

nach den polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß.

