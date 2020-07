Polizei Eschwege

Familienstreitigkeiten mit Obstmesser ausgetragen

Eschwege (ots) – Am Donnerstagnachmittag 02.07.2020 ist in einer Wohnung in der Dr.-Gebhard-Straße in Eschwege gegen 15.20 Uhr ein Streit unter irakisch-stämmigen Familienangehörigen eskaliert, als die getrenntlebende 18-jährige Ehefrau eines 23-jährigen Mannes persönliche Gegenstände aus der noch gemeinsamen Wohnung holen wollte. Begleitet wurde die Frau dabei von ihrer 14-jährigen Schwester und ihrem 22-jährigen Bruder.

Während die Frau dabei war ihre Sachen zu packen, erschien unerwartet der 23-Jährige Noch-Ehemann und stellte seine Frau und deren Verwandtschaft zur Rede. Der anfangs verbal geführte Streit eskalierte dann offenbar soweit, dass der 22-jährige Bruder der Frau und sein 23-Jähriger Schwager sich gegenseitig angriffen, wobei auch zwei Obstmesser zum Einsatz gekommen sein sollen. Darüber hinaus soll es auch zu mehreren Schlägen und Würgeversuchen unter den beiden Männern gekommen sein.

Die Frau und deren 14-Jährige Schwester haben dann versucht schlichtend in den Streit einzugreifen, wobei die 18-Jährige dann von ihrem 23-jährigen Noch-Ehemann am Unterarm verletzt worden sein soll und bei der 14-jährigen Schwester das T-Shirt zerriss.

Letzten Endes musste die Polizei in Eschwege mit zwei Streifenbesatzungen deeskalierend einschreiten und die Situation entschärfen.

Bei der Auseinandersetzung erlitt der 22-jährige Bruder der Frau u.a. Verletzungen im Halsbereich und an der Wange, der 23-Jährige trug offenbar Hämatome und Kratzer davon und klagte außerdem über Kopfschmerzen.

Die Polizei in Eschwege ermittelt nun in der Folge die genaueren Tatumstände und Geschehensabläufe und hat gegen die beiden Kontrahenten u.a. Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Klein-Lkw streift verbotswidrig geparkten Pkw

Am gestrigen Donnerstagmorgen hat ein 21-jähriger Fahrer eines Klein-Lkws aus Fuldatal um kurz nach 09.00 Uhr beim Befahren der Fußgängerzone von Eschwege im Bereich Forstgasse vor einer Apotheke das Auto eines 55-Jährigen aus Meißner beschädigt.

An dem Klein-Lkw entstand ein Schaden von ca. 200 Euro, während der Pkw mit einem Schaden von 1.500 Euro in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da der betroffene Pkw verbotswidrig im Bereich der Fußgängerzone geparkt stand, leiteten die den Unfall aufnehmenden Beamten zudem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Parkverstoßes ein.

Auffahrunfall

In der Niederhoner Straße in Eschwege kam es am gestrigen Donnerstagmittag gegen 13.00 Uhr zu einem Auffahrunfall, als eine 38-jährige Autofahrerin aus Weißenborn aus Unachtsamkeit von der Bremse rutschte und so auf den Pkw eines 40-Jährigen auffuhr, der aufgrund eines Rückstaus vor dem Bahnhofkreisel in Richtung Innenstadt verkehrsbedingt anhalten musste. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden von 1.000 Euro, das Auto des Mannes wurde gleichfalls mit einem Schaden von 1.000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Mehrere Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Werra-Meißner-Kreis (ots) – Am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag 03.07.2020 kam es im Gebiet des Werra-Meißner-Kreises zu einigen Wildunfällen. Bis auf einen Unfall sind in allen anderen Fällen die Autofahrer mit Rehen kollidiert.

(1) Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 01.00 Uhr hatte ein 66-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße B 451 zwischen Großalmerode und Wickenrode einen Waschbären überfahren. Am Auto des Mannes entstand dabei ein Schaden von 700 Euro.

(2) Am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr kollidierte ein 57-jähriger Autofahrer aus Neu-Eichenberg miteinem Reh, als er auf der Bundesstraße B 27 von Eschwege kommend in Richtung Göttingen unterwegs war. Das Auto des Mannes wurde mit einem Schaden von 2.500 Euro in Mitleidenschaft gezogen, das Reh verendete an der Unfallstelle.

(3) Am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr entstand ein Schaden von 1500 Euro am Pkw eines 30-Jährigen aus Meißner, als dieser auf der Landesstraße L 3239 zwischen Trubenhausen und Weißenbach mit einem Reh kollidierte. Das Tier verschwand nach der Kollision im Wald.

(4) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erfasste ein 47-jähriger Autofahrer aus Großalmerode gegen 01.30 Uhr ein Reh, als er auf der Landesstraße L 3228 von Velmeden in Richtung Laudenbach unterwegs war. Am Auto des Mannes entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro. Über den Verbleib des Tieres ist nichts bekannt.

(5) Ein weiterer Unfall mit Wild ereignete sich dann noch am frühen Freitagmorgen gegen 02.55 Uhr, als ein 25-jähriger Autofahrer aus Borken ebenfalls mit einem Reh zusammenstieß, welches unvermittelt die Spangenberger Straße in Hessisch Lichtenau etwa 400 Meter vor dem Abzweig nach Hopfelde überquerte. Das Tier überlebte den Aufprall nicht, an dem Fahrzeug des 25-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro.

Polizei Sontra

Einbruch in Autohaus – Diebe klauen Kasse – Polizei sucht Zeugen

Sontra (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 02.07.2020 waren Einbrecher unterwegs und sind bei einem Autohaus in Herleshausen-Nesselröden gewaltsam in das Verkaufsgebäude eingedrungen. Die Täter haben bei ihrem Beutezug einen Teil einer alten Registrierkasse samt dem enthaltenen Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise.

Die unbekannten Täter sind offenbar in der Zeit zwischen 23.00 Uhr am Mittwochabend und 07.30 Uhr am Donnerstagmorgen am Werk gewesen und haben sich in dieser Zeit zu dem Gebäude in der Holzhäuser Straße gewaltsam Zutritt verschafft. Die Täter öffneten mit entsprechendem Einbruchswerkzeug gewaltsam die Eingangstür und drangen auf diesem Weg dann in die Verkaufsräume ein. Im Inneren des Gebäudes haben die Täter dann u.a. die Empfangstheke und ein Büro sowie das darin befindliche Mobiliar durchsucht.

Die Einbrecher erlangten bei dem Einbruch den Teil einer Registrierkasse, die zum Zeitpunkt des Einbruchs mit etwa 100 Euro bestückt war. Durch das gewaltsame Eindringen in die Geschäftsräume des Autohauses richteten die Täter zudem einen Schaden von etwa 1.000 Euro an.

Die Kriminalpolizei in Eschwege übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise

unter der Nummer 05651/925-0.

Sontra

Unbekannte entwenden Stihl-Motorsäge von Privatgrundstück

Wie erst jetzt angezeigt wurde, haben unbekannte Täter am letzten Samstag, 27.06.2020, in der Zeit von 18.00 Uhr und 21.00 Uhr eine Stihl-Motorsäge MS 231 von einem Privatgrundstück in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Sontra entwendet.

Die Säge im Wert von ca. 430 Euro war neben dem Wohnhaus im Garten abgelegt.Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Baustelle – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstagnachmittag 14.30 Uhr und Freitagmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte von einer Baustelle in Witzenhausen Im Kleinen Felde aus einem Geräteraum diverse Werkzeuge entwendet. Dabei waren u.a. ein Diamantfräse der Firma Eibenstock, eine Fugenfräse der Marke Leister und ein Handschweißgerät der Marke Leister.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf ca. 2.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Parkrempler

Am Freitagmittag gegen 11.40 Uhr hat eine 32-jährige Autofahrerin aus Schauenburg beim Einparken in der Kirchstraße von Bad Sooden-Allendorf das geparkte Auto einer 62-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf touchiert. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 750 Euro.

