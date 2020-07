Neustadt: Buchübergabe „Das Rote Buch“ der Stadt Neustadt an der Haardt

Neustadt an der Weinstraße – Insgesamt 20 Jahre wurde an der Überarbeitung des Stadtrechtsbuches gearbeitet. Gestern, 02.07.2020, wurde dieses im Beisein der Vorstandsmitglieder der Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung, an Herrn Oberbürgermeister Marc Weigel übergeben.

Bezug nehmen Dr. Johannes Weingart und Josef Zimmermann (Bearb.) bei deren Arbeit auf das um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert angelegte „Rote Buch“, ein auf Pergament geschriebenes Kopialbuch, welches zu einer der wertvollsten Quellen des Neustadter Stadtarchivs gehört. Darin enthalten sind unter anderem alle wichtigen Urkunden, Abschriften und Rechtsdokumente der Stadt.

Oberbürgermeister Marc Weigel bedankte sich bei Dr. Johannes Weingart für das Geschenk, welches er der Stadt Neustadt an der Weinstraße mit diesem Werk gemacht hat.

„Das Buch verrät uns viel über die Geschichte unsere Stadt, insbesondere über die Rechtsverfassung des Spätmittelalters“, betonte Weigel.

Mit ihrem Buch verfolgen die Bearbeiter das Ziel, die Neustadter Stadtgeschichte interessierten Bürgerinnen und Bürger näherzubringen und ihnen einen Zugang zu den historischen Schriften und Dokumenten zu ermöglichen.