Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Polizeieinsatz gestört

Neustadt/Weinstraße (ots) – Für größeres Aufsehen sorgte am 01.07.2020 in den späten Abendstunden ein Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei in der Konrad-Adenauer-Straße. Eine stark alkoholisierte Frau, welche sich in einer hilflosen Lage befand, sollte der medizinischen Versorgung zugeführt werden. Hierbei kam es zwischen Anwohnern und unbeteiligten Personen zu gegenseitigen Beleidigungen. Durch die Polizei musste ein 19-jähriger Mann, welcher fortwährend die polizeilichen Maßnahmen behinderte, bis zur Beendigung des Einsatzes von der Örtlichkeit entfernt werden. Die alkoholisierte Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Neustadt: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Glück im Unglück hatte am Morgen des 01.07.2020 eine 18-jährige Fahrradfahrerin aus Neustadt. Die Dame befuhr mit ihrem Zweirad ordnungsgemäß den Radweg in der Martin-Luther-Straße und überquerte hierbei die Mönchgartenstraße. In diesem Moment wollte ein 34-jähriger Autofahrer, welcher ebenfalls die Martin-Luther-Straße mit seinem PKW befuhr, in die Mönchgartenstraße abbiegen. Der Mann übersah jedoch die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte die Frau. Sie zog sich glücklicherweise nur leichte Schürfwunden zu und konnte im Anschluss weiterfahren.

Bad Dürkheim: Verdächtige Fahrzeuge

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.07.2020 wurden im Rahmen der Streife auf dem Wohnmobilstellplatz in Bad Dürkheim mehrere verdächtige Fahrzeuge festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Es handelte sich jeweils um kleinere Transporter mit Leitern auf dem Dach. Ebenfalls wurden Wohnwagen mitgeführt. Alle Fahrzeuge waren in Großbritannien bzw. Irland zugelassen. Ermittlungen ergaben, dass mehrere Fahrzeuge in der Vergangenheit mit dem Betrugsphänomen der sogenannten Teerkolonnen bzw. Dachhaie in Verbindung gebracht wurden. Hierbei werden nicht nur überteuerte, sondern oft auch oft unnötige Pseudoreparaturen an der Haustür offeriert. Es kam bislang im Bereich der Polizei Bad Dürkheim zu keiner Meldung über strafbare Handlungen. Durch das Ordnungsamt wurde den Personen ein Platzverweis erteilt, dem sie auch nachkamen. Weiter Hinweise zur Kriminalprävention finden sie unter: https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/

Ellerstadt: Brand einer Photovoltaikanlage und Zufallsfund

Ellerstadt (ots) – Am 01.07.2020 gegen 15:30 Uhr geriet im Jahnring in Ellerstadt eine Photovoltaikanlage in Brand. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen hatten sich schon alle Hausbewohner eigenständig in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Der Brand, der vermutlich von einem defekten Paneel der Photovoltaikanlage ausgelöst wurde, konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein Sachschaden am Gebäude. Nur ein Teil der Photovoltaikanlage wurde beschädigt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten eine sogenannte Cannabis-Plantage in einem Kellerraum festgestellt werden. Die Kriminalpolizei erschien daraufhin vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den Verantwortlichen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bad Dürkheim: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.07.2020 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Halbergstraße in Bad Dürkheim abgestellten Dacia. Der Unfallverursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Dacia Sandero einer 62-jährigen Halterin. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de.

Carlsberg: Durch Baggerarbeiten beschädigte Stromleitung löst Schmorbrand aus

Carlsberg/Hertlingshausen (ots) – Am Mittwoch, den 01.07.2020, wurden gegen 17:35 Uhr während Baggerarbeiten im Garten eines Anwesens in der Hauptstraße die Stromoberleitung beschädigt. Der Bagger blieb an der Stromleitung hängen, wodurch der Strommast des Nachbaranwensens abbrach und dortige Dachziegeln beschädigte. Am daran benachbarten Haus wurde die Stromleitung abgerissen. Das abgerissene Stromkabel verursachte einen Schmorbrand im Bereich der Dachregenrinne. Die von dem Stromkabel ausgehende Gefahr konnte von dem hinzugezogenen Stromanbieter beseitigt werden. Durch die hinzugezogene Feuerwehr Carlsberg und Altleiningen konnte eine offene Brandentwicklung verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Mertesheim: Verkehrsunfall zwischen E-Bikes mit verletzten Personen

Mertesheim (ots) – Am Mittwoch, den 01.07.2020, befuhr ein 49-jähriger E-Bike-Fahrer aus dem Donnersbergkreis den Radweg parallel der Eistalstraße aus Richtung Mertesheim kommend in Richtung Grünstadt. In einem Kurvenbereich kollidierte er mit einem aus der Verbandsgemeinde Leiningerland stammenden, 24-jährigen E-Bike-Fahrer. Hierdurch kamen beide Fahrer zu Fall und verletzten sich leicht. Der 49-jährige Fahrer hat vermutlich einen Armbruch erlitten; der 24-jährige Verletzungen im Schulterbereich. Zur ärztlichen Behandlung wurden beide in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der an beiden E-Bikes entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.