Neustadt: Corona-Testzentrum ab Montag, 06. Juli 2020, geschlossen

Neustadt an der Weinstraße – Mit Beginn der Sommerferien am Montag, 6. Juli 2020, schließt das Corona-Testcenter in der Speyerdorfer Straße in Neustadt an der Weinstraße. Das Testzentrum wird jedoch nicht aufgelöst, sondern für Menschen aus Neustadt an der Weinstraße und dem südlichen Landkreis Bad Dürkheim in Bereitschaft gehalten.

Künftig können sich Bürgerinnen und Bürger, die sich aufgrund von Symptomen untersuchen lassen möchten, an ihre Hausärzte wenden, die für die ambulante Versorgung einschließlich etwaiger Testungen zuständig sind.

Sobald entschieden wird, dass das Testzentrum, aufgrund steigender Infektionszahlen, wieder in Betrieb genommen werden soll, ist dieses innerhalb von ein bis zwei Tagen, auch personell, wieder einsatzbereit. Hierbei steht die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt.

Am Freitag, 03.07.2020, ist das Testzentrum noch von 10:00 bis 14:00 Uhr zugänglich. Das Bürgertelefon der Stadt Neustadt an der Weinstraße ist künftig von Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:00 Uhr erreichbar.