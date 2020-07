Dreister Täter macht sich mit E-Bike aus dem Staub

Römerberg (ots) – 30.06.2020, 17:15 Uhr – Besonders dreist agierte ein unbekannter dunkelhäutiger Täter am Donnerstag 25.06.2020 kurz nach 17 Uhr in Römerberg. Nachdem eine 78-jährige Mechtersheimerin im Bereich der Feuerwache fußläufig gestürzt war und sich dabei verletzte, bot dieser an, ihr mitgeführtes, weißes Hercules-Pedelec nach Hause zu bringen.

Während eine weitere Helferin die 78-Jährige an ihre Wohnanschrift fuhr, kam die Person an welche das Pedelec übergeben wurde, nie an der Anschrift der Gestürzten an. Der männliche Täter mit dunkler Hautfarbe solle ein rotes T-Shirt getragen habe.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Wert des Pedelec beträgt ca. 1.800 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt mit fast 3 Promille

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochabend 01.07.2020 gegen 21:20 Uhr rief ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Schifferstadt an und informierte die Beamten über einen Autofahrer, der ihn gerade nach dem Weg gefragt und dabei stark nach Alkohol gerochen hätte.

Die Beamten konnten den Mann in seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz Am Katzenbaumerschlag antreffen. Auch sie nahmen den Alkoholgeruch wahr, sowie weitere Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Während der Kontrolle verhielt sich der 61-jährige zunehmend aggressiver und sehr sprunghaft. Da er anfing um sich zu schlagen, mussten die Polizisten ihn fesseln. Auf der Dienststelle hat ihm ein Arzt eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Im Anschluss ist er wegen seines Zustands in ein Krankenhaus gebracht worden.

Schifferstadt: Beleidigungen gegenüber städtischen Mitarbeitern

(ots) – Immer wieder kommt es vor, dass städtische Mitarbeiter in Ausübung ihrer Arbeit teils aufs Übelste beleidigt werden. So geschehen auch in der letzten Woche, als eine städtische Mitarbeiterin bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs zu Unrecht auf das Übelste beschimpft und bedroht wurde als sie eine Verwarnung im Bereich der Grundschule aussprach. Anstatt das eigene Verhalten zu hinterfragen, wurde die Mitarbeiterin, die nur ihren Dienst verrichtete, verbal attackiert.

Seitens der Stadtverwaltung wurde dieser Vorfall zur Anzeige gebracht. Fachbereichsleiter Peter Schlindwein: „Ein solches Verhalten ist nicht zu tolerieren. Es handelt sich hierbei um einen Straftatbestand, der von uns immer zur Anzeige gebracht wird.“

Das Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung weist nochmals eindringlich darauf hin, dass Parken im absoluten Halteverbot oder auf dem Gehweg nicht erlaubt ist und mit einem Verwarnungsgeld zu rechnen ist. Insbesondere im Bereich der Schulen wird sehr viel Erklärungsarbeit seitens der Schule,

der Polizei und des Ordnungsamtes betrieben, um Eltern aufzuklären und zu sensibilisieren. Mit den Verstößen gefährden Eltern ihre Kinder.

Kontrollen der Polizei

Schifferstadt/Limburgerhof (ots) – Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Mittwochnachmittag Kontrollen in Schifferstadt und Limburgerhof durchgeführt, mit dem Ziel, Hinweise auf Eigentumsdelikte, wie Einbrüche, zu erlangen.

Insgesamt sind 13 Fahrzeuge und 20 Personen kontrolliert worden. Hinweise auf Eigentumsdelikte ergaben sich nicht. Einige wenige Autofahrer hatten ihren Führerschein nicht dabei und sind deshalb gebührenpflichtig verwarnt worden.