Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten

Speyer (ots) – Zu einem frontalen Zusammenstoß kam es, als ein 19-jähriger Ford Fahrer am 01.07.2020 gegen 11:00 Uhr vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit in die Abfahrt Speyer West hineinfuhr.

Der 19-jährige befuhr die B9 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen und fuhr an der Ausfahrt Speyer-West ab. In der Kurve verlor er die Kontrolle über seinen PKW und geriet auf die Gegenfahrbahn der danebenliegenden B9 Auffahrt, wo ihm ein 60-jähriger BMW Fahrer entgegenkam.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer und die Beifahrerin des 19-jährigen verletzt, welche zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle zeitweise gesperrt werden.

Unter dem Einfluss von Drogen PKW geführt

Speyer (ots) – Am Mittwochmittag 01.07.2020 kontrollierte die Polizei eine 20-jährige Fahrerin in ihrem PKW. Die Fahrerin gab gegenüber den Beamten an Betäubungsmitteln konsumiert zu haben, woraufhin ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Frau erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Führen eines PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Des Weiteren wird strafrechtlich wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Fahrradfahrer mit 2,25 Promille

Speyer (ots) – Durch Zeugen wurde am Mittwochabend 01.07.2020 gegen 22:00 Uhr ein augenscheinlich alkoholisierter Fahrradfahrer gemeldet, welcher von seinem Fahrrad gestürzt sei. Zudem verhalte sich der Mann zunehmend aggressiv. Auf Ansprache gab der 49-jährige an, mehrere Feierabendbier und Schnaps getrunken zu haben.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Verletzt wurde der Mann bei dem Sturz vom Fahrrad glücklicherweise nicht. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.