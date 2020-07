Landau: Die Polizei-News

Versuchter Diebstahl eines Baggers

Landau (ots) – Auf einen Bagger der Baustelle auf der B 38 hatten es bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch abgesehen. Der Versuch die Tür des Baggers aufzubrechen misslang jedoch, weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Des Weiteren wurden in der gleichen Nacht zwei, in unmittelbarer Nähe liegende Paletten abgebrannt. Ein Tatzusammenhang dürfte anzunehmen sein.

Durch den Aufbruchsversuch entstand am Bagger ein Schaden von ca. 100 Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Senioren sind wachsam

Landau (ots) – Am 30.06.20 versuchte ein Betrüger bei mehreren Senioren im Bereich der Polizeiinspektion Landau , an Geld zu kommen. Er benutzte die Masche, in der er die Senioren als “Hauptkommissar Schneider” anrief und angab, dass in deren Nachbarschaft eingebrochen wurde und dort ein Notizzettel mit den Anschriften der Senioren gefunden wurde. So wollte er an Informationen über deren Vermögensverhältnisse und Wertsachen erlangen. Die Senioren durchschauten aber den Trickbetrüger und so kam es zu keinen Schäden.

Die “richtige” Polizei wird bei Anrufen niemals Fragen über Vermögensverhältnisse und Wertsachen stellen. Die Polizei bittet bei solchen oder ähnlichen Fällen, bei denen Betrüger anrufen, immer die Polizei zu verständigen.