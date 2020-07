Waldbrände

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Am 01.07.2020 um 15:42 Uhr kam es in einem Waldstück im Bereich Mittelberg/An der Wegscheid zu einem Waldbrand. Hierbei brannten etwa 200 qm Wald ab.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Bereits am 27.06.2020 kam es dort zu einem Brand. Derzeit ist die Brandursache unklar.

Aufgrund der drei zurückliegenden Waldbrände im Zeitraum vom 21.06.2020 – 01.07.2020 im Bereich Mittelberg/An der Wegscheid ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandlegung.

Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Pedelecfahrerin erleidet Platzwunde

Gleisweiler (ots) – Vermutlich wegen einem Fahrfehler stürzte am Mittwoch 01.07.2020 gegen 14.15 Uhr, eine 28-jährige Pedelecfahrerin auf dem Wirtschaftsweg zwischen der Weinstraße und der L 512 auf den Boden. Hierbei zog sie sich eine Platzwunde am Kopf zu. Mit dem Rettungsdienst kam sie in ein Krankenhaus. Einen Helm trug sie nicht.

Die meisten Erwachsenen verzichten oft auf den lebensrettenden Kopfschutz – aus Eitelkeit. Aber: Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Landau (ots) – Schnell war es passiert. Beim Ausparken kurz nicht aufgepasst und gegen die Hausmauer gefahren. So geschehen am Mittwoch 01.07.22020 gegen 16.40 Uhr in der Ludwigstraße.

Eine 57-jährige Autofahrerin fuhr an die Mauer eines Anwesens, verursachte Sachschaden und machte sich aus dem Staub. Das Fahrzeug der Verursacherin konnte anhand der guten Beschreibung unweit des Unfallortsorts ausfindig gemacht werden. Die Frau hatte ihren eigenen Angaben zufolge den Anstoß bemerkt und ist dennoch weggefahren. Warum sie wegfuhr, konnte sie nicht erklären. Jetzt muss sie sich in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten.