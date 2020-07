Darmstadt

Polizeieinsatz am Luisenplatz – Zivilfahnder stellen Heroin, Crack, ein Messer und Pfefferspray sicher

Darmstadt (ots) – Zivilfahnder haben am Mittwoch 01.07.2020 mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei umfangreiche Kontrollmaßnahmen am Luisenplatz durchgeführt. Hintergrund des Einsatzes in der Darmstädter Innenstadt war die Bekämpfung des Drogenhandels sowie der Straßenkriminalität. Um 16.15 Uhr wurden insgesamt 30 Personen rund um das Monument einer umfassenden Kontrolle unterzogen.

Dabei beschlagnahmten die Einsatzkräfte bei 4 Männern im Alter von 32-46 Jahren sowie einer 57-jährigen Frau Crack und Heroin, was zur Einleitung von Ermittlungsverfahren und einer erkennungsdienstlicher Behandlung bei den vorläufig Festgenommenen führte. Zudem wurden auch ein Einhandmesser sowie ein Pfefferspray bei den Durchsuchungen sichergestellt.

Bei der Absuche des Kontrollortes konnte darüber hinaus noch weitere Kleinstmengen Crack und Heroin aufgefunden werden, die nach derzeitigen Erkenntnissen bei Erkennen der Zivilfahnder unbemerkt weggeworfen wurden.

Die 5 Festgenommenen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und erhielten einen Platzverweis. Die Polizei wird auch in Zukunft weitere gleichgelagerte Maßnahmen durchführen.

Zeugen nach Einbruch in Schule gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem Einbruch in eine Schule in der Bessunger Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 20 Uhr am Mittwochabend 01.07.2020 und 7.30 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Anwesen ein und durchsuchten mindestens drei Räume.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten sie bei ihrem Beutezug Elektronikgeräte. Der genaue Umfang steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Ermittlungsgruppe Darmstadt City in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Apotheken-Fahrzeug in der Nacht entwendet – Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Kriminelle haben in der Nacht auf Donnerstag 02.07.2020 das Fahrzeug einer Apotheke im Westring entwendet. Die Polizei in Ober-Ramstadt hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise zum Verbleib des Autos sowie zu den bislang noch unbekannten Tätern.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Wagen, ein grauer Hyundai i 10 mit dem amtlichen Kennzeichen DA-GA 2008, zwischen 20 Uhr am Mittwoch und circa 8 Uhr am folgenden Morgen gestohlen. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz im Westring geparkt und hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, denen das Auto aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Firmenwagen im Visier von Kriminellen

Münster (ots) – Ein Firmenwagen war in der Nacht zum Donnerstag 02.07.2020 im Visier von bislang noch unbekannten Tätern. Das Auto war seit 18.30 Uhr im Schlehdornweg abgestellt. Gegen 07 Uhr stellten Zeugen die zerstörte Seitenscheibe fest und verständigten die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen konnten die Kriminellen in das Innere des Fahrzeuges gelangen und hier mehrere Akkuladegeräte im Gesamtwert von rund 1.000 Euro entwenden. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite.

Die Polizei hat Strafanzeige aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Groß-Gerau

Rüsselsheim/Groß-Gerau/Büttelborn: Einbrüche, Diebstähle – Wem gehören die Münzen, Schmuckstücke und das Besteck? – Ausstellung in der Polizeidirektion

Kreis Groß-Gerau (ots) – Unter anderem rund 300 Schmuckstücke, Münzen, Armbanduhren sowie Besteck sind am kommenden Dienstag 07.07.2020 in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr, in einer Ausstellung im Gebäude der Polizeidirektion in Rüsselsheim zu sehen.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 der Kriminalpolizei Rüsselsheim hat diese Stücke im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens bei einem 31 Jahre alten Tatverdächtigen, dem mindestens 24 Fälle von Wohnungseinbrüchen und Diebstählen aus Wohnungen im Zeitraum seit Juli 2019 im Bereich Büttelborn und Groß-Gerau zur Last gelegt werden, sichergestellt. Die Kripobeamten gehen davon aus, dass die Gegenstände aus dortigen Einbrüchen und Diebstählen stammen.

Die Polizei lädt zu der Ausstellung diejenigen Opfer ein, die zwischen dem 01.06.2019 bis zum 07.06.2020 von Einbrechern oder Dieben bestohlen worden sind und als Eigentümer der ausgestellten Beutestücke in Frage kommen.

Die Ausstellung findet am Dienstag 07.07.2020 zwischen 9-15 Uhr, bei der Polizeidirektion Groß-Gerau, Eisenstraße 60, 65428 Rüsselsheim statt.

Eine Anmeldung zum Besuch der Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Kreis Bergstraße

Falscher Handwerker überprüft Wasserleitung – Mit 32.000 Euro das Weite gesucht

Viernheim (ots) – Als angeblicher Handwerker, der die Wasserleitung überprüft, verschaffte sich ein Mann am Mittwochmorgen 01.07.2020 Zutritt in die Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus im östlichen Stadtbereich und konnte in der Folge etwa 32.000 Euro erbeuten.

Der Fremde gab vor, dass die Wasserleitungen nicht in Ordnung seien und die Qualität überprüft werden müsse. Hierzu forderte er die über 80-Jährige auf, das Wasser in die Badewanne laufen zu lassen, während er und sein angeblicher Chef im Keller nach den Rohren schauen würden. Nach 30 Minuten gab er vor, dass die Arbeiten abgeschlossen seien und die Frau die Wasserkosten in Höhe von etwa 170 Euro ersetzt bekomme. Hierfür wollte er einen 500 Euroschein gewechselt bekommen.

Wie jetzt bekannt ist, hat der Mann die Seniorin heimlich dabei beobachten können, wie sie das Wechselgeld aus einer Geldkassette holte. Für eine allerletzte Überprüfung beschäftige der Kriminelle die Frau abermals im Badezimmer. Wenige Minuten reichten jetzt aus, dass er unbemerkt das zuvor ausgespähte Geldversteck plündern konnte. Der Diebstahl von etwa 32.000 Euro fiel erst später auf, als der Mann schon verschwunden war.

Der schlanke und bis zu 1,80 Meter große Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er ein dunkles Basecap.

Wem der gesuchte Mann aufgefallen ist oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252-7060 bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim zu melden.

Die Polizei warnt und gibt folgende Hinweise:

Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung, bevor Sie das Anliegen überprüft haben! Dabei gilt, die Tür zwischen Ihnen und dem Fremden zu schließen.

Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, etwa wegen einem möglichen Termindruck. Handwerker kommen nicht unangemeldet. Solche Termine werden in der Regel vorab angekündigt.

Im Zweifel beim Nachbarn oder bei Verwandten nachfragen. Oftmals schreckt das schon potenzielle Täter ab.

Zu guter Letzt: Melden Sie verdächtige Vorkommnisse umgehend über den Notruf “110” der Polizei.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am 01.07.2020 im Zeitraum von 12.00 bis 13.20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Heppenheim ein geparkter Pkw beschädigt. Offensichtlich hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ausparken seines Fahrzeugs den anderen Pkw übersehen und war dagegen gefahren. Der Schaden am Heck des geparkten Pkw wird auf etwa 1.200 EUR geschätzt.

Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Heppenheim unter Tel.-Nr.: 06252/7060 entgegen.

Diebe versuchen mit Radlader Baucontainer zu öffnen

Bürstadt (ots) – Mit einem gelben Radlader wurde zwischen Mittwoch (1.7.), 18 Uhr und Donnerstag (2.7.), 6.30 Uhr versucht, ein Baucontainer in einer Baustelle an der Bundesstraße 47 zu entriegeln. An der kurzgeschlossenen Baumaschine sowie am Container ist ein Schaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro entstanden.

Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim (DEG) in Verbindung zu setzen. Telefon: 06206/94400.

Odenwaldkreis

Polizei kontrolliert Personengruppe – Marihuana und Bargeld beschlagnahmt

Bad König (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung und Bedrohung wird gegen drei junge Männer im Alter von 17, 19 und 22 Jahren ermittelt. Polizeibeamte des Rauschgiftkommissariats (K 34) beschlagnahmten am Mittwochnachmittag (1.7.) insgesamt 25 Gramm, für den Straßenverkauf abgepacktes Marihuana sowie 230 Euro Bargeld.

Zivilkräfte beobachteten zunächst gegen 16.15 Uhr neun Personen, die sich im Bereich der katholischen Kirche, Jahnstraße, Ecke Friedrichstraße aufhielten. Gegen die später festgenommenen 22 und 19 Jahre alten Männer aus Bad König, besteht der Verdacht, dass sie Drogen verkaufen wollten. Das abgepackte Marihuana war abgesetzt von der Personengruppe gebunkert gewesen. Bei dem beschlagnahmten Geld des 22-Jährigen besteht zudem der Verdacht, dass es aus Drogenverkäufen stammt.

Während der Kontrolle wurden die eingesetzten Polizeikräfte von einem 17-Jährigen aus dem Brombachtal beleidigt und bedroht. Für die Anzeigenaufnahmen und die weiteren polizeilichen Maßnahmen sind die drei jungen Männer vorläufig festgenommen und zur Polizeistation Erbach gebracht worden.

Brensbach-Höllerbach: 120 Euro aus Spardose gestohlen

(ots) – Nachdem Unbekannte über ein Schlafzimmerfenster in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Höllerbach eingebrochen sind, fehlen 120 Euro aus der Spardose. Die Täter nutzten das gekippte Fenster, um am Mittwoch 01.07.2020 zwischen 17.30-21 Uhr in das Haus in der Breubergstraße eindringen zu können.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in Höllerbach bemerkt haben. Alle Meldungen hierzu werden unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegengenommen.

Südhessen

Ampelausfälle durch Stromschwankungen

Südhessen (ots) – Ein Spannungsabfall im Stromnetz sorgte am Mittwochnachmittag (01.07.2020) zu zahlreichen Ampelausfällen in weiten Teilen Südhessens. Ab 17.10 Uhr gingen die ersten Notrufe ein und meldeten ausgefallene Ampelanlagen vor allem an stark frequentierten Kreuzungen in Darmstadt, Pfungstadt, Weiterstadt und Griesheim, von der Bergstraße aus Heppenheim und Bensheim und im Odenwald aus Michelstadt.

Die Mitteilungen summierten sich auf rund 20 Lichtzeichenanlagen, entweder von Notrufern gemeldet oder von Polizeistreifen selbst festgestellt. Eine genaue Zahl ist nicht bekannt. Das sonst übliche gelbe Blinklicht, das den auf der untergeordneten Straße fahrenden Verkehrsteilnehmern Wartepflicht signalisiert, fiel ebenfalls aus.

Nach Erkenntnissen der Polizei ereignete sich auch nur in Bensheim ein Unfall, bei dem Sachschaden entstand. Während einige Ampeln bereits nach 30 Minuten wieder ihren Dienst versahen, gingen die Mehrzahl nach dem Einsatz von Technikern erst im Laufe des späten Abends oder in wenigen Fällen noch gar nicht ans Netz. Verkehrsregelungen erfolgten nicht.

