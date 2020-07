Marburg – Fahndung erfolgreich – Streife erkennt gesuchte Männer wieder

Am Mittwoch 01.06.2020 um kurz nach 14 Uhr erkennt eine aufmerksame Präsenzstreife der Polizei Marburg in der Deutschhausstraße bei der Elisabethstraße zwei Männer, nach denen aufgrund vorangegangener Ladendiebstähle gefahndet wurde. Die Streife erkannte die Männer an den auffälligen Tätowierungen und an der noch mit der Tatzeit identischen Kleidung.

Es handelt sich um einen 19- und einen 23-jährigen Mann. Gegen die jeweils polizeibekannten, vorübergehend festgenommenen Männer lagen keine Haftgründe vor. Der Jüngere muss sich demnächst wegen mehrerer Ladendiebstähle, der ältere wegen eines Ladendiebstahls und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Die Polizei stellte bei ihm eine geringe Menge von Amphetaminen sicher.

Stadtallendorf – Vom Lohpfad bis an die “Leide” – Gestohlener Roller lag im Gebüsch

Nach derzeitigen Informationen landete ein in der Nacht zum Mittwoch 01. Juli, vor dem Anwesen Am Lohpfad 6 gestohlener schwarzer Peugeot Speedfight II Roller verunfallt im Gebüsch in einem Feldweg gegenüber der Einmündung B 454/Leide. Vom Roller fehlen ein schwarzer Helm und das Versicherungskennzeichen 054KMY. Der Schaden am Roller beträgt mindestens 500 Euro.

Ein Spaziergänger fand den verunfallten Roller und informierte am Mittwoch 01. Juli, um 08.30 Uhr die Polizei. Der Besitzer wähnte seinen Roller noch vor dem Haus. Er hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt.

Wo sind Helm und Versicherungskennzeichen? Wer hat das Fahren oder eventuell auch Schieben des Rollers in der relevanten Zeit zwischen dem Lohpfad und der Leide gesehen und kann Angaben zum Fahrer machen Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Kirchhain – Tasche am Einkaufswagen – Geldbörse weg

“Manchmal reicht leider schon ein kurzer Augenblick aus und ein Dieb greift blitzschnell zu. Dann wird ein Einkauf ganz schnell ganz teuer.” Eine über 80-jährige Dame musste genau das jetzt leider erleben. Sie besuchte am Mittwoch, 01. Juli, zwischen 12.30 und 13.15 Uhr einen Lebensmitteldiscounter in der Frankfurter Straße. Beim Einkauf hängte sie ihre Handtasche an den Einkaufswagen.

An der Kasse bemerkte sie dann den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Tasche. Der Dieb nutzte einen der Momente des Abwendens vom Einkaufswagen, um Waren anzusehen oder aus dem Regal in den Wagen zu packen, und griff völlig unbemerkt und blitzschnell zu. Mit der Geldbörse erbeutete der Täter den Personalausweis, den Führerschein, mehrere Hundert Euro Bargeld und zwei Scheckkarten.

Trotz der sofortigen Sperrung um 13.21 Uhr gelang es dem Täter, mit den Karten an einem Automaten in der Bahnhofstraße Geld abzuheben und die Karten in mehreren Geschäften zur Bezahlung via Lastschriftverfahren einzusetzen. Der Dame entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Derzeit gibt es noch keine Hinweise auf den Dieb.

Wer war zur Tatzeit in dem Markt in der Frankfurter Straße und hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl aus der Tasche zusammenhängen könnten? Wer hat eine verdächtige Person gesehen und kann sie beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0, hat die Ermittlungen übernommen.

Für die ältere Dame kommen die Hinweise der Polizei zum Schutz vor Taschen- und Trickdieben leider zu spät, aber sie könnten andere davor bewahren, ebenfalls Opfer zu werden.

Geld und Wertgegenstände sind am besten in verschlossenen Innentaschen am Körper aufgehoben.

Ist die Börse in der Handtasche, sollte die Tasche verschlossen und mit der Schlossseite zum Körper am besten noch unter einem Arm eingeklemmt getragen werden.

Geld und EC-Karten möglichst getrennt voneinander mitnehmen.

Die PIN gehört nicht zusammen mit der EC-Karte in die Börse, auch nicht getarnt als Telefonnummer.

Am besten nur das Nötigste z.B. entweder Bargeld oder eben eine Scheckkarte zum Einkaufen mitnehmen.

Kein Geld, keine Brieftasche und auch keine sonstigen Wertgegenstände deutlich sichtbar im Innenraum des Autos liegen lassen.

Behalten Sie Ihre Wertsachen immer im Blick! Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht Dieben zum Erfolg.

Weitere Ratschläge und Tipps rund um das Thema “Sicherheit” hält KHK Jan-Oliver Karo von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle für Sie bereit (06421/406-123).

Verkehrsunfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Fronhausen – Schwarzer Corsa gegen weißen Fiesta

Nach den bisher vorliegenden Informationen soll ein schwarzer Opel Corsa bei einem Ausparkmanöver von einem Kundenparkplatz gegen einen gegenüber am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Fiesta gestoßen sein. Die Fahrerin, eine junge Frau, sprach nach Sichtung der Schäden noch mit Passanten, einem Mann und einer Frau, fuhr dann aber von der Unfallstelle weg, ohne am Fiesta eine Nachricht zu hinterlassen und ohne die Polizei hinzuzuziehen.

Die beiden namentlich leider nicht bekannten Passanten wären für die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0, ganz wichtige Zeugen. Sie werden dringend gebeten, sich zu melden. Der Unfall, um den es geht, war Freitag, 26. Juni, zwischen 15.30 und 15.45 Uhr in der Rathausstraße in Höhe der Sparkasse. Nachdem sich die Verursacherin bis zum 29. Juni nicht meldete erstatte die Fordbesitzerin die Anzeige.

Marburg – Beleuchteter Poller umgefahren

Auf dem Gelände des Alten- und Pfegeheims am Rotenberg gibt es zwischen dem Hauptgebäude und einem angrenzenden Nebengebäude einen kleinen Kreisverkehr. Den für den Fahrverkehr gedachte Bereich grenzen beleuchtete Poller ab. Gegen einen dieser Poller stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug, drückte diesen nach hinten und hebelte ihn so aus der Bodenverankerung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Unfallzeit steht nicht endgültig fest. Vermutlich passierte das folgenträchtige Fahrmanöver zwischen 12 Uhr am Donnerstag, 11. und 12.30 Uhr am Freitag, 12. Juni. Wer hat zu dieser Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht? Wo steht seit dieser Zeit ein Fahrzeug mit einem frischen auf den Zusammenstoß mit einem Schild oder eben Poller zurückführbaren Unfallschaden? Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg – Rollerfahrer verletzt 12-Jährige – Zeugen gesucht

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen, die am Montag, 29. Juni, gegen 15.30 Uhr den Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem 12Jahre alten Mädchen gesehen haben. Der Unfall war an der Ampel an der Großseelheimer Straße Ecke An der Schanze. Der Rollerfahrer fuhr von den Lahnbergen kommend Richtung Innenstadt. Das Mädchen überquerte die Straße über die Fußgängerfurt der Ampel. Beim Vorbeifahren kam es zur Berührung zwischen Roller/Rollerfahrer und dem Mädchen. Sie erlitt Prellungen am linken Arm und an der Hand. Nach ihren Aussagen rief der Rollerfahrer noch “Entschuldigung” hielt aber nicht an.

An der Ampel standen offenbar noch weitere Passanten. Diese für die Unfallfluchtermittler wichtigen Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06421/406-0 zu melden.

Niedereisenhausen – 3.500 Euro Schaden am blauen A5 Sportsback

Der Unfall passierte höchstwahrscheinlich am Freitag, 26. Juni, zwischen 17 und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes im Industriegebiet Kaufpark Steffenberg. Um 17 Uhr hat der Fahrer den blauen Audi A5 Sportsback definitiv unbeschädigt auf dem Parkplatz abgestellt. Nach dem Einkauf ist er um 17.45 Uhr wieder weggefahren. Danach stand der Audi vor einem Anwesen in der Schelde-Lahn-Straße in Niedereisenhausen. Am nächsten Morgen bemerkte der Mann dann den erheblichen Schaden auf der Beifahrerseite seines Autos. Die Unfallspuren zogen sich in einer Höhe von 60 bis 70 Zentimetern bei einer Länge von über 1,50 Metern fast über die gesamte Seite.

Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Aufgrund des Standortes in der Schelde-Lahn-Straße schließt der Besitzer diese als Unfallort aus, sodass nur der Rewe-Parkplatz bleibt. Wer hat am Freitag, zwischen 17 und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz im Kaufpark ein Fahrmanöver mit möglichem Schaden am Audio beobachtet? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

