Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Unfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer

Karlsruhe – Nach einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem

Radfahrer am Donnerstagmittag in der Karlsruher Kaiserstraße sucht die Polizei

nach Zeugen und dem flüchtigen Radler.

Die Fußgängerin im Alter von 48 Jahren war gegen 11.50 Uhr dabei, die

Kaiserstraße in der Nähe der Douglasstraße zu überqueren, als sie von einem

Radfahrer umgefahren wurde. Dieser war auf der Kaiserstraße in Richtung

Mühlburger Tor unterwegs. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei derart, dass

sie sich später in ärztliche Behandlung begeben musste. Der Radfahrer hielt

zunächst an und half der Frau auf die Beine. Anschließend fuhr er jedoch ohne

eine weitere Abwicklung des Unfalls abzuwarten laut schimpfend davon. Da derzeit

nicht ausgeschlossen werden kann, dass er den Unfall verursacht oder

mitverursacht hat, wird er nun von der Polizei gesucht. Es wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Er wird auf 60 bis

65 Jahre alt und 175 cm groß geschätzt. Seine Haare waren auffällig lockig,

schulterlang und blond. Er trug einen ungepflegt wirkenden, blonden Vollbart.

Bei seinem Fahrrad handelt es sich um ein altes Herren-Stahlrad mit goldenem

Rahmen. Es war auffallend vollbepackt. Nach dem Unfall war der Radfahrer

Richtung Mühlburger Tor weitergefahren.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 944840 entgegen.

Dettenheim – Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit Leitplanke

Karlsruhe – Ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand bei

einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen bei Dettenheim

ereignete.

Eine 28-jährige BMW-Fahrerin war gegen 00:30 Uhr auf der Landesstraße 602 in

Richtung Bundesstraße 36 unterwegs. Nachdem sie den Beschleunigungsstreifen

befuhr, geriet sie vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit sowie

Alkoholisierung über die Durchgangsfahrbahn der B 36 nach links über den

Mittelstreifen in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Das

Fahrzeug wurde nach rechts abgewiesen, prallte nun auch gegen die dortige

Leitplanke und kam danach zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme nahmen die

Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert

von 0,4 Promille, weshalb die Autofahrerin auf das Polizeirevier gebracht wurde.

Der Pkw musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

Kraichtal – Beim Abbiegen Smart übersehen

Karlsruhe – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund 4.500

Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochnachmittag in

Kraichtal ereignete.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 13:20 Uhr die Heilbronner Straße in

Menzingen. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Untere Schloßstraße übersah er beim

Linksabbiegen den entgegenkommenden Smart eines 28-Jährigen und kollidierte mit

dem Fahrzeug. Der Smartfahrer zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen

zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Schönborn – Betrunkener Radfahrer

Karlsruhe – Am späten Mittwochabend kontrollierte eine Polizeistreife in

Mingolsheim einen Radfahrer, der betrunken auf seinem Mountainbike unterwegs

war. Der 47-jährige Fahrradfahrer fiel den Polizisten gegen 23:00 Uhr in der

Heidelberger Straße durch seine unsichere Fahrweise auf. Beim Abbiegen in die

Friedrichstraße schwankte er hin- und her und drohte mit seinem Fahrrad

umzufallen. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen

Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über

1,9 Promille, weshalb der 47-Jährige auf das Polizeirevier gebracht wurde.

Ettlingen – Dreister Diebstahl eines Kinderwagengestells

Karlsruhe – Ein Kinderwagengestell im Wert von mehreren hundert Euro

erbeutete ein dreister Dieb am Mittwochmittag in Ettlingen, als die Besitzerin

das Gestell für einen Arztbesuch unbeobachtet stehen ließ. Die Geschädigte fand

bei Ihrer Rückkehr lediglich ein älteres, beschädigtes Gestell vor.

Nach den bisherigen Erkenntnissen stellte die Geschädigte das Kinderwagengestell

gegen 11:45 Uhr unter einem Balkon in der Thiebauthstraße ab, um zu einem

nahegelegenen Arzt zu gehen. Als sie nach etwa 45 Minuten zurückkehrte, war das

Gestell offenbar entwendet worden. Der Täter hinterließ stattdessen ein älteres

und beschädigtes Kinderwagengestell am Tatort. Dieses wurde anschließend von der

alarmierten Polizei als Fundsache sichergestellt.

Das entwendete, schwarze Kinderwagengestell der Marke ABC hatte einen Wert von

etwa 500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet

mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter

07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Versuchter Raub am Bahnhof Durlach

Karlsruhe – Dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach wurde am Mittwoch gegen

23:55 Uhr zunächst eine Schlägerei zwischen vier Personen im Bereich des

Durlacher Bahnhofes gemeldet. Wie sich im Rahmen der Befragungen herausstellte,

wird nun aufgrund eines Raubversuches ermittelt.

Der 57-Jährige Geschädigte gab an, sich am Bahnsteig 1 aufgehalten zu haben, als

er plötzlich von zwei Männern und einer Frau nach Geld befragt wurde. Er teilte

mit, dass er ihnen kein Geld geben werde. Laut Angaben des 57-Jährigen holten

die Beschuldigten daraufhin zu einem Schlag aus. Der Geschädigte verhinderte den

Schlag, indem er den mutmaßlichen Räubern einen Kopfstoß verpasste. Sowohl die

Dreiergruppe als auch der Geschädigte erlitten hierbei leichte Verletzungen.

Alle vier Personen konnten beim Eintreffen der Polizei vor Ort festgestellt

werden. Die Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen. Entsprechende

Ermittlungen sind am Laufen.

Bruchsal – Unfall zwischen Mofa und Leichtkraftrad

Karlsruhe – In der Nacht auf Donnerstag kam es in Bruchsal-Obergrombach zu

einem Zusammenstoß zwischen einem Mofa und einem Leichtkraftrad, bei dem beide

Fahrer verletzt wurden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 16-jährige Fahrer eines Mofas kurz

nach Mitternacht die Hauptstraße in Richtung Bruchsal-Untergrombach. Kurz vor

dem Ortsausgang wollte er nach links in einen für Mofas freigegebenen Fuß-und

Radweg abbiegen. Beim Abbiegevorgang achtete er jedoch nicht auf das ihm

nachfolgende Leichtkraftrad eines ebenfalls 16-Jährigen, woraufhin es zur

Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam und beide Jugendlichen zu Boden

stürzten.

Der 16-jährige Mofafahrer erlitt durch die Kollision und den anschließenden

Sturz schwere Verletzungen, der Fahrer des Leichtkraftrads wurde leicht

verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort und

brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den

beiden beteiligten Zweirädern entstand Sachschaden in Höhe von einigen hundert

Euro.

Gondelsheim – Unfall verursacht und geflüchtet

Karlsruhe – Einen Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro verursachte am

Mittwochabend ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, indem er auf der

Kreisstraße K3500 bei Gondelsheim auf die Gegenfahrbahn geriet und ihm eine dort

entgegenkommende Autofahrerin ausweichen musste.

Nach den Angaben der 20-jährigen Geschädigten befuhr sie mit ihrem Peugeot kurz

nach 23 Uhr die K3500 von der Bundesstraße B35 kommend in Richtung Gondelsheim.

Dabei kam ihr ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, das offenbar aufgrund

überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Zusammenstoß

mit dem Fahrzeug zu vermeiden, wich die 20-Jährige aus und kollidierte mit der

Leitplanke. Dabei entstand am Peugeot erheblicher Sachschaden. Zu einer

Berührung mit dem Entgegenkommenden kam es nicht.

Trotz des Unfallgeschehens setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt

ungebremst fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Die 20-Jährige sowie ihre Beifahrerin wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug konnten beide bislang nicht machen.

Eventuelle Zeugen des Unfalls sowie sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere, aber offenbar nicht lebensgefährliche Verletzungen

erlitt am späten Mittwochabend ein 28-jähriger Radfahrer in Ettlingen, als er

aufgrund eines internistischen Notfalls mit einer Steinmauer kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige mit seinem Mountainbike

kurz nach 23 Uhr die Durlacher Straße bergab in Richtung Pforzheimer Straße. Auf

Höhe der Einmündung Hildastraße verlor er offenbar aufgrund eines

internistischen Notfalls die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und

stürzte dort gegen eine Mauer. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen.

Ein Passant war auf den Sturz aufmerksam geworden und verständigte umgehend die

Rettungskräfte. Diese versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten

ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Eggenstein-Leopoldshafen – Alkoholisierter Radfahrer scheitert an dem Vorhaben ein geparktes Auto zu umfahren

Karlsruhe – Unter dem Einfluss von Alkohol war ein 79-jähriger Radfahrer

am Mittwoch gegen 21:50 Uhr in der Mannheimer Straße in Eggenstein-Leopoldshafen

unterwegs. Wie ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab, hatte er rund 1,7

Promille intus. Damit verbundene eingeschränkte Wahrnehmungs- und

Reaktionszeiten bewies er, indem er gleich zweifach gegen ein geparktes Auto

fuhr. Ein Zeuge konnte den Mann dabei beobachten, wie er bei seinem Vorhaben –

das Auto zu umfahren – scheiterte. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht

beziffert werden. Der 79-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Bruchsal – Welle an Telefonbetrügereien im Bereich Bruchsal

Karlsruhe – Insbesondere im Bereich Bruchsal gibt es aktuell eine Welle an

versuchten Telefonbetrügereien zum Nachteil älterer Menschen. Der Polizei wurden

mehrere Versuche mitgeteilt, bei denen mittels „Enkeltrick“ oder „Falscher

Polizeibeamter“ versucht wurde, Übergaben von Geld oder Schmuck zu erwirken.

In einem Fall am Mittwochmorgen gab sich der Anrufer in akzentfreiem Hochdeutsch

als vermeintlicher Großneffe aus. Er benötige Geld für den Kauf einer Wohnung.

Als der 71-jährige Geschädigte nach der Rückrufnummer fragte, die auf dem

Display nicht angezeigt wurde, legte der Betrüger auf.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend dazu, unbekannten Personen

niemals Informationen über sich preiszugeben. Auf Fragen wie „Rate mal, wer dran

ist?“ sollte man sich nicht einlassen, sondern den Anrufer auffordern, den Namen

selbst zu nennen. Kommt einem der Anruf verdächtig vor, ist die Polizei zu

verständigen.

Karlsruhe – Langfinger erbeutet Elektrofahrrad

Karlsruhe – Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 15.30

Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Elektrofahrrad, welches im

Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Gebhardstraße in der Karlsruher

Südweststadt abgestellt und mit einem Faltschloss gesichert war. Es handelt sich

um ein schwarzgraues Elektro-Mountain-Bike der Marke Fischer, Modell Terra 2.0,

im Wert von etwa 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Diebstahl aus Cabrio

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter schlitzte am Mittwochabend

zwischen 18:00 und 22:45 Uhr das Stoffdach eines auf einem Parkplatz in der

Wilhelm-Baur-Straße in der Karlsruher Weststadt abgestellten Cabrios auf.

Vermutlich mit Hilfe eines Schneidwerkzeugs öffnete der Dieb das Stoffdach und

gelangte so in den Innenraum des Peugeot. Hierbei entwendete er das Autoradio

sowie eine Sonnenbrille. Mit seiner aufgefundenen Beute verschwand der Dieb

bislang unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in

Verbindung zu setzen.

Malsch – Gefahrgutaustritt in einem Logistikunternehmen im Malscher Industriegebiet

Malsch – Die Feuerwehr Malsch und der Gefahrgutzug Süd des Landkreises Karlsruhe wurden am späten Mittwochnachmittag von der Integrierten Leitstelle Karlsruhe zu einem Gefahrgutunfall ins Malscher Industriegebiet alarmiert. Beim Verladen von Stückgütern in einen Transporter haben die bei der Spedition beschäftigen Arbeiter einen Flüssigkeitsaustritt auf der Ladefläche festgestellt. Der sofort hinzugezogene Schichtführer hat entschieden das Fahrzeug auf einem hinteren Teil des Betriebsgeländes abzustellen und die Feuerwehr zu alarmieren. Durch dieses umsichtige Vorgehen konnte vermieden werden, dass die austretenden Stoffe Menschen in der Lagerhalle gefährden.

Als die Kräfte der Feuerwehr Malsch und der ebenfalls mit Kräften aus Ettlingen und Rheinstetten alarmierte Gefahrgutzug Süd an der Einsatzstelle eingetroffen waren, haben sie gleich zwei Gefahrgüter in verschiedenen Gebinden auf dem Kleintransporter vorgefunden. „Die beiden Stoffe können beim Austreten miteinander reagieren und es entstehen dann sehr gefährliche Chlorgase“ berichtet Dr. Olaf Häßler, Fachberater Chemie zu der Brisanz der vorgefundenen Lage. „Wir haben sofort Trupps in Chemikalienschutzanzügen zur Gasmessung und zur Erkundung eingesetzt“ erklärte Dr. Häßler weiter zum ersten Vorgehen der Einsatzkräfte.

Die Kräfte der Feuerwehr Malsch haben mit mehreren Löschfahrzeugen den Brandschutz sichergestellt und auch die Abwehr der eventuell auftretenden Chlorgase mit Hydroschildern vorbereitet. Schnell konnte festgestellt werden, dass nur ein 20 l Gebinde mit Schwefelsäure < 51 % defekt war und die anderen, intakten Gebinde verunreinigte. Mit Schutzanzügen ausgerüstete Feuerwehrkräfte des Gefahrgutzuges unter der Leitung von Zugführer Oliver Haunschild bargen die gesamte Ladung von der Ladefläche und brachten diese in bereitgestellten Bergefässern in Sicherheit. Diese Behälter wurden an die Spedition zur späteren Entsorgung übergeben.

Die Feuerwehr war unter der Leitung von Kommandant Gernot Schneider mit 48 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Der Stellvertretende Kreisbrandmeister Bernd Molitor machte sich an der Einsatzstelle ein Bild von dem Schadensausmaß und der Arbeit der Rettungskräfte. Der Rettungsdienst war zu Absicherung der eingesetzten Feuerwehrleute mit einem Rettungswagen an der Einsatzstelle bereit. Verletzt hat sich bei dem Einsatz niemand. Die Polizei vom Revier Ettlingen war mit zwei Streifenwagenbesatzungen und einer Motorradstaffel im Einsatz.