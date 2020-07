Sitzbank entwendet

Zwischen dem 25.06.20, 18:00 Uhr – 26.06.20, 11:00 Uhr wurde an der Straße zwischen Eimsheim und Dolgesheim eine Sitzbank entwendet. Ca 300 Meter nach dem Ortsausgang Eimsheim in Richtung Dolgesheim befindet sich rechts neben der Straße ein Baumgruppe und dort stand die neu restaurierte Bank der Ortsgemeinde. Die unbekannten Täter rissen die Bank aus der Verankerung und nahmen sie komplett mit. Hinweise zum Verbleib oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in Oppenheim, 06133-9330, entgegen.

Versuchter Enkeltrick

Bingen, 30.06., Im Rheinblick, 14:00 Uhr. Eine anonyme Anruferin gab sich als Enkelin einer alleinstehenden 82-jährigen aus; sie brauche dringend einen hohen Geldbetrag für Reparaturen. Das potentielle Opfer durchschaute dies umgehend und teilte dies der Betrügerin mit. Diese legte sofort auf. Bleiben Sie wachsam!

Laser-Kontrolle auf der Motorradstrecke

Sprendlingen, 01.07., 18:45 – 19:30 Uhr. Auf der L415 wurden gestern erneut Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. 4 PKW-Fahrer fuhren dabei zu schnell und müssen ein Verwarnungsgeld entrichten. Die kontrollierten 12 Motorräder waren nicht auffällig.

Trunkenheitsfahrt

Bingen, 01.07., Mainzer Straße, 21:15 Uhr. Bei einer stationären Verkehrskontrolle fiel der Fahrer eines Motorrads mit Mz-Kennzeichen durch seinen Alkohol-Atem auf. Der 56-jährige hatte einen Wert von 0,61 Promille; er wurde belehrt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Geldautomatensprenger wieder in Rheinland-Pfalz aktiv

Mainz – In den frühen Stunden des 02.Juli versuchten unbekannte Täter

einen Geldautomaten in einer Sparkassenfiliale in Jockgrim (südliche Pfalz) zu

sprengen. Derzeit dauert die polizeiliche Tatortarbeit noch an. Das

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat die Ermittlungen übernommen.

Seit Mitte Juni 2020 stellt das Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz mehrere

Geldautomatensprengungen fest. Zuletzt betroffen waren Bankfilialen in Saffig,

Mayen, Bernkastel-Kues, Polch und Fußgönheim.

2020 sind bislang zehn Geldautomaten gesprengt worden, fünf davon im Juni. Bei

vier Taten scheiterte die Sprengung im laufenden Jahr. Den unbekannten Tätern

gelang jedes Mal die Flucht, meist in einem hochmotorisierten Fahrzeug. Im

Vorjahreszeitraum waren es bereits im Vergleich sieben Taten mehr.

Im vergangenen Jahr konnten insgesamt 22 Fälle in Rheinland-Pfalz registriert

werden. 2018 stellte das Landeskriminalamt 26 Fälle fest.

Seit Jahren sprengen professionell gut organisierte Banden aus dem Ausland

Geldausgabeautomaten in Deutschland. Bei den Tätern handelt es sich in den

meisten Fällen um niederländische Staatsangehörige. Die Sprengungen sind über

das ganze Land verteilt, finden jedoch meistens in verkehrsgünstig gelegenen

Regionen statt.

Da es sich um ein europaweites Phänomen handelt, von dem nicht nur

Rheinland-Pfalz, sondern auch die nationalen und internationalen Nachbarländer

betroffen sind, hat das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz seit dem 1. September

2019 die zentrale Ermittlungsarbeit für das Land übernommen. „Wir versprechen

uns von der zentralen Ermittlungsarbeit eine verbesserte Vernetzung mit den

Sicherheitsbehörden anderer Bundesländer und dem Ausland.“, betont Achim Füssel,

Vizepräsident des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz.

In der Regel übernimmt das Polizeipräsidium, in dessen Zuständigkeit die Tat

fällt, die Tatortarbeit. Eine intensive Spurensuche und -auswertung ist die

Grundlage für die weitere Ermittlungstätigkeit im Landeskriminalamt. Zurzeit

prüfen die LKA-Ermittler, ob bei den aktuellen Fällen Tatzusammenhänge bestehen.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen/Beobachtungen nimmt jede

Polizeidienststelle entgegen.

Mainz – Hauptbahnhof West, Fahrraddieb gestellt

Mainz-Hauptbahnhof West – Mittwoch, 01.07.2020, 20:15 Uhr

Am Mittwochabend beobachtet eine Zeugin einen ungeschickten Fahrraddieb und

meldet diesen der Mainzer Polizei.

Der Mann hantiere laut Zeugin seit geschätzten fünf Minuten auffällig an einem

angeschlossenen Fahrrad vor dem Eingang zum Mainzer Hauptbahnhof West.

Im Anschluss fährt er, nach einigen Schwierigkeiten beim Aufsteigen und auf dem

augenscheinlich viel zu großen Rad, in Richtung Hauptbahnhof. Dort wird er bis

zum Eintreffen der Funkstreife der Mainzer Neustadt, durch Beamte der

Bundespolizei aufgehalten.

Letztendlich wird an dem Fahrradständer ein geknacktes Kabelschloss und bei dem

Radfahrer eine Kneifzange aufgefunden. Zudem kann die Polizei vor Ort einen

Alkoholwert von über zwei Promille bei dem Mann feststellen.

Pedelec-Streife findet orientierungslosen Mann

Mainz-Bretzenheim – Mittwoch, 01.07.2020, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Am Mittwochabend wird durch ein Mainzer Krankenhaus ein Patient vermisst

gemeldet. Dieser hatte eine schwere Operation und ist vermutlich

orientierungslos. Er ist dringend auf Medikamente angewiesen. Durch die

eingesetzte Pedelec-Streife kann der Mann auf einer Wiese bei Bretzenheim

wohlbehalten angetroffen werden. Durch einen Rettungswagen wird er dann zurück

ins Krankenhaus gebracht.

Einbruchsdiebstahl in Van

Mainz – Dienstag, 30.06.2020, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 01.07.2020, 08:30

Uhr

Unbekannte Täter schlagen die Scheibe der Beifahrertür eines in der

Alfred-Delp-Straße geparkten Vans ein. Sie entwenden ein Navigationsgerät. Es

liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.