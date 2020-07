Friedberg: Die Polizei-News

Frau bedrängt – Zeugen gesucht

Bad Nauheim (ots) – Ein unbekannter Mann verfolgte am Mittwoch 01.07.2020 eine Frau vom Kurpark bis kurz vor den Bahnhof. In der Bahnhofsallee stellte sich ihr der türkisch aussehende Mann in den Weg, sprach sie an und griff nach ihr.

Nachdem die 23-Jährige aus Lich ihr Handy in die Hand nahm, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Vorfall ereignete sich zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr. Etwa zwei Stunden später informierte die verunsicherte Frau die Polizei.

Den Mann beschreibt sie wie folgt:

türkisches Erscheinungsbild, etwa 175 cm groß, kurzrasierte Haare, auffallend große Nase, bekleidet mit einem dunkelblauen T-Shirt.

Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizeistation Friedberg, tel. 06031-601-0, bittet um Zeugenhinweise.

Desinfektionsmittel nicht gesichert auf der A45

Friedberg (ots) – Über den Notruf der Polizei teilte ein Verkehrsteilnehmer am Mittwoch (1.7.) gegen 9.20 Uhr eine beunruhigende Feststellung mit. Vor dem Anrufer befände sich ein Sattelzug auf der A45 gen Norden zwischen Wölfersheim und Münzenberg. Der Auflieger neige sich stark zur Seite, er drohe umzufallen.

Polizisten der Autobahnstation Mittelhessen in Butzbach stoppten den LKW kurz darauf. Wie sich herausstellte, hatte der Trucker Kartons mit Desinfektionsmittel in seinem Auflieger geladen. Die auf Paletten gestapelten Kisten gerieten in eine gefährliche Seitenlage. Das Gewicht der Ladung drückte gegen die Seitenwand der LKW-Plane. Ein Risiko für den Fahrer, sowie für alle anderen Verkehrsteilnehmer.

Im Rahmen der Kontrolle erklärte der LKW-Fahrer, dass er sich des Problems der verschobenen Ladung wohl bewusst gewesen sei. Daher habe er mit Spanngurten versucht nachzusichern, was ihm aber nicht gelang.

Aber nicht nur er muss die Verantwortung für die mangelnde Ladungssicherung übernehmen. In diesem Fall sind auch der Fahrzeughalter und der Verlader betroffen, die Verantwortung für Ladung und Fracht tragen. Im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens werden alle 3 Verantwortlichen mit einem Bußgeld belegt. Da das Desinfektionsmittel aufgrund seiner chemischen Beschaffenheit als Gefahrstoff gilt, fallen die Strafen höher als. Sie liegen zw. 300 und 500 EUR.

Über den Lenker geflogen

Bad Vilbel: Einen fleißigen Schutzengel hatte ein 33-jähriger Bad Vilbeler am Mittwoch (01.07.) im Gepäck. Der 33-Jährige befuhr gegen 20.40 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Friedbergerstraße von Dortelweil kommend in Richtung Bad Vilbeler Stadtmitte.

Ein 33-jähriger Eschborner, welcher mit seinem VW in gleicher Richtung unterwegs war, übersah beim Rechtsabbiegen auf den Supermarktparkplatz den Radfahrer. Dieser konnte durch starkes Bremsen einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern, flog dabei jedoch über den Fahrradlenker und verletzte sich beim Sturz glücklicherweise nur leicht.

Am Fahrrad entstanden einige Kratzer, das Auto blieb unbeschädigt.

Tasche geklaut

Butzbach: Durch ein Gespräch mit einem Bekannten abgelenkt beachtete ein 37-jähriger Butzbacher am Mittwochabend (01.07.) seine Tasche nicht mehr. Diese hatte er zuvor an einer Bank ablegt und sich im Zuge des Gesprächs einige Meter davon entfernt. Zwischen 19 Uhr und 19.15 Uhr nutzte ein Langfinger diese günstige Gelegenheit beim Stadtbrunnen am Marktplatz aus und nahm die braune Umhängetasche aus Kunstleder an sich.

In der Tasche befanden sich neben verschiedenen Kundenkarten auch das Handy des Butzbaches, so dass sich der Gesamtwert auf etwa 200 Euro schätzen lässt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Butzbach, tel. 06033/7043-4010 zu melden.

Reifen zerstochen

Büdingen: Unbekannte zerstachen am Mittwoch (01.07) die Reifen eines geparkten VW in Orleshausen. Die Sachbeschädigung fand zwischen 14 Uhr und 16.25 Uhr in der Bücheser Straße statt und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Polizeistation Büdingen, tel. 06042/9648-0, bittet um Zeugenhinweise.

Fahrerflucht

Wöllstadt: Etwa 1500 Euro beträgt der Heckschaden, welcher ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten VW Eos in Nieder-Wöllstadt verursachte. In der Nacht zum Dienstag 30.06.2020 zwischen

20-06:15 Uhr entstand der Unfallschaden in der Schillerstraße.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Friedberg, tel. 06031-601-0, entgegen.

Kameras mit Wirkung

Friedberg: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02.07.) schlug ein Unbekannter eine Fensterscheibe ein und gelangte so in eine Lagerhalle in der Straße Am Straßbach. Zwischen 01 Uhr und 01.30 durchsuchte er die Räumlichkeiten und brach zudem die Tür zu einem Büro auf.

Vermutlich schreckten ihn die dortigen Kameras ab und er beendete seine Diebestour vorzeitig und

ohne Diebesgut.

Die Polizeistation Friedberg, tel. 06031/601-0, bittet um Zeugenhinweise.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

