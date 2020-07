Polizei warnt vor Trick-und Taschendiebstählen im Wormser

Stadtgebiet – Pressemitteilung der Kriminalpolizei Worms

Derzeit werden bei der Polizei Worms vermehrt Trick- und Taschendiebstähle zur

Anzeige gebracht. Die Tatorte konzentrierten sich vorwiegend auf das

Stadtzentrum. Dabei werden durch die Täter wohlbekannte „Maschen“ eingesetzt.

Trickdiebstähle in Wohnungen: Die Täter versuchen bei dieser Form des Diebstahls

unter einem Vorwand in die Wohnung der Opfer zu gelangen, um dort Wertsachen zu

entwenden. Opfer sind in der Regel ältere Menschen. In Worms treten derzeit

vermehrt falsche Dachdecker, Wasser oder- Stromableser sowie Mitarbeiter von

Kommunikationsunternehmen auf. Das Opfer wird dabei abgelenkt, während einem

zweiten Täter unbemerkt Zugang zur Wohnung verschafft wird. Dieser durchsucht

die Räumlichkeiten vorwiegend nach Bargeld und Schmuck. Diese Masche wird auch

abgewandelt, in dem die Täter eine persönliche Beziehung zum Tatopfer vorspielt

(z.B. ehemaliger Nachbar).

Die Kriminalpolizei rät dazu Fremden keinen Einlass in die Wohnung zu gewähren,

bis die Rechtmäßigkeit des Anliegens zweifelsfrei geklärt ist. Dies gilt

insbesondere, wenn eine zeitliche Dringlichkeit vorgegeben wird. Ziehen Sie nach

Möglichkeit weitere Vertrauenspersonen wie Nachbarn, Familie, Bekannte hinzu. Im

Zweifel sollte die Polizei verständigt werden.

Trickdiebstahl sog. Geldwechseltrick: Bei dieser Masche bittet der Täter um

Wechselgeld. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht, wird es vom Täter oder einem

zweiten Beteiligten abgelenkt. Bargeld wird zeitgleich aus dem Geldfach

entwendet. In Worms hat die Polizei diese Masche bereit im Innenstadtbereich,

vorwiegend in den Fußgängerzonen und dem Markt festgestellt. Die Polizei rät

dazu ausreichend Abstand zu halten und sich nicht ablenken zu lassen.

Taschendiebstahl: Taschendiebe machen sich vorwiegend das Gedränge in

Einkaufsmärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen Veranstaltungen zu

Nutze. In Worms werden derzeit Taschendiebstähle insbesondere in Discountern im

Innenstadtbereich festgestellt.

Tragen Sie deshalb Geld, Kreditkarten und Ausweispapiere in verschiedenen

verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am Körper, am besten an der

Vorderseite. Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufskörbe, Einkaufstaschen-oder

wagen und lassen sie die Gegenstände nie unbeaufsichtigt.

Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein oder verdächtige Beobachtungen

machen, verständigen Sie bitte umgehend ihre Polizei. Eine verzögerte

Anzeigenerstattung bedingt immer einen zeitlichen Vorsprung der Täter.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der

Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Drogendealer in Alzey festgenommen

Alzey

In einem von der Kriminalpolizei Alzey geführten Ermittlungsverfahren wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, wurden am 30.06.2020 in der Alzeyer Innenstadt ein 29-Jähriger festgenommen und seine zwei 23 und 31 Jahre alten Mittäter in Gewahrsam genommen. Hierbei konnten insgesamt ca. 1 Kilogramm Amfetamin, 300 Gramm Marihuana sowie eine geringe Menge Kokain sichergestellt werden. Gegen den 29-jährigen Hauptbeschuldigten wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die Mittäter wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen.

Raub in Flonheim

Flonheim

Am Mittwoch, 01.07.2020, kam es in Flonheim zu einem Raub. Der unbekannte Täter betrat gegen 14.00 Uhr eine Pizzeria in der Obergasse und erkundigte sich zunächst nach Arbeit. Dann zog er Waffe und forderte das Geld aus der Kasse. Der Täter erbeutete einen zweistelligen Betrag und verließ das Anwesen in Richtung Uffhofen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Bei dem Täter handelte es sich um einen ca. 25 Jahre alten Mann, 180 bis 185 cm groß. Er sprach akzentfrei Deutsch und hatte sehr kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem weißen T-Shirt. Während der Tatausführung trug er einen bunten Mundschutz. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Alzey unter 06731/9110 entgegen.