Schulgebäude mit Farbe beschmiert, Limburg, Zeppelinstraße, Mittwoch, 01.07.2020, 21.40 Uhr bis Donnerstag, 02.07.2020, 06.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte ein Schulgebäude in der Zeppelinstraße in Limburg mit schwarzer Farbe beschmiert. Abgesehen hatten es die Unbekannten auf mehrere Gebäudeteile sowie eine Statue, welche auf dem Schulgelände steht. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.