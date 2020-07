Polizei Eschwege

50-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss

(ots) – Der 50-jährige Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der am Mittwochabend in Velmeden in eine Verkehrskontrolle geriet, muss sich auch wegen des unerlaubten Besitzes von Drogen verantworten.

Wie die ermittelnden Beamten der Polizei in Eschwege berichten, war neben dem offensichtlichen Konsum von verbotenen Substanzen bei dem Fahrer, auch eine entsprechende Menge an Betäubungsmitteln im Fahrzeug aufgefunden worden.

Neben den Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wird dem

50-jährigen Fahrer daher nun auch der Erwerb und der Besitz der Drogen vorgeworfen.

Wie die Beamten vom Kommissariat für Rauschgiftkriminalität mitteilten, handelte es sich bei den aufgefundenen Drogen um Marihuana in einer Menge von ca. 500 Gramm.

Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln kontrolliert

(ots) – Am Mittwochabend 01.07.2020 war ein 50-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf von Velmeden in Richtung Witzenhausen unterwegs, als er gegen 21.45 Uhr in eine Polizeikontrolle geriet. Da bei den Beamten der Verdacht aufkam, dass der Mann Drogen genommen haben könnte, führten die Polizisten mit dem Mann einen Drogenvortest durch, der bei bestimmten Substanzen dann auch positiv ausfiel. Die Beamten leiteten daraufhin u.a. Ermittlungen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss ein.

Frau vergisst offenbar Geldbörse im Eis-Cafe – Polizei ermittelt wegen Unterschlagung

(ots) – Eine 56-jährige Frau aus Eschwege hatte nach dem Besuch eines Eis-Cafe´s am Marktplatz in Eschwege eigenen Angaben zu Folge ihre Geldbörse mutmaßlich auf einem Tisch im Außenbereich liegen lassen. Den Verlust der Geldbörse bemerkte sie allerdings erst Tage später, so dass die Geldbörse am vermuteten Ablageort nicht mehr auffindbar war.

Die Frau brachte den Sachverhalt jetzt zur Anzeige und die Polizei in Eschwege ermittelt nun wegen Fundunterschlagung. Der Tatzeitraum, in welchem die Geldbörse abhandengekommen sein soll, liegt zwischen letzte Woche Freitag 21.00 Uhr und Dienstagmittag 13.00 Uhr. Enthalten waren in der Brieftasche u.a. Bankkarten, Personalausweis und Krankenkassenkarte der Geschädigten.

Der Stehlwert wird auf insgesamt 30 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter

der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

77-jähriger Autofahrer nimmt 64-Jährigen die Vorfahrt

(ots) – Am Mittwochvormittag 01.07.2020 gegen 11.05 Uhr nahm ein 77-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau einem 64-jährigen Autofahrer aus Hann. Münden die Vorfahrt, als er von der Leipziger Straße in Walburg kommend nach links auf die Landesstraße L 3238 in Richtung Velmeden einbiegen wollte.

Auf der Landesstraße L 3238 war der vorfahrtberechtigte 64-Jährige mit seinem Auto samt Anhänger in Richtung Küchen unterwegs, als der 77-Jährige unvermittelt einbog und daraufhin mit dem mitgeführten Anhänger am Auto des 64-Jährigen kollidierte.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 3.000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Verdacht der Trunkenheitsfahrt

(ots) – Die Beamten der Polizei in Witzenhausen haben jetzt Ermittlungen wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt gegen eine 52-jährige Witzenhäuserin aufgenommen, die am Dienstagnachmittag 30.06.2020 mit ihrem Auto in Witzenhausen auf der Witzenhäuser Landstraße unterwegs war.

Die Beamten kontrollierten die Autofahrerin gegen 16.35 Uhr und stellten bei der Frau im Rahmen der Kontrolle neben offenbar alkoholbedingten Ausfallerscheinungen auch starken Alkoholgeruch fest.

Da die Frau nicht in einen freiwilligen Atemalkoholtest einwilligte, musste sie sich im Krankenhaus von Witzenhausen gleich einer Blutentnahme unterziehen.

