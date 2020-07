Frankfurt-Bahnhofsviertel/Gallus: Drogen sichergestellt – Zwei Festnahmen

Frankfurt-Bahnhofsviertel/Gallus (ots)-(dr) – Am Mittwochnachmittag 01.07.2020 gelang es Zivilbeamten im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität große Mengen an Drogen sicherzustellen, unter anderem Ecstasy und Amphetamin, sowie 2 Tatverdächtige festzunehmen. Neben der eingesetzten Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) unterstützten auch Beamte der Bereitschaftspolizei bei den Maßnahmen.

In ziviler Kleidung beobachteten sie zunächst gegen 13:00 Uhr, wie ein Mann im Bereich der Düsseldorfer Straße einem Anderen Drogen anbot. Schnell wechselten Bargeld und Rauschgift den Besitzer. Bei einer anschließenden Kontrolle des 23-jährigen Abnehmers, fanden die Beamten bei diesem rund 0,8 Gramm Marihuana. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Mittlerweile hatte sich der Verkäufer mit seinem Fahrrad in die Ludwigstraße begeben, wo ihn die Beamten ansprachen und widerstandslos festnehmen konnten. Bei dem 24-jährigen Mann fanden sie rund 40 Gramm bereits verkaufsfertig abgepacktes Marihuana. Doch das sollte noch lange nicht alles sein, wie sich bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung herausstellte.

In der Wohnung des Festgenommenen konnten die Beamten in einem Kühlschrank zwei gepresste Platten mit einer weißen Substanz auffinden. Ein Schnelltest bestätigte Amphetamin. Auch zwei eingeschweißte Pakete mit rosa-farbenen Tabletten entgingen den geschulten Augen der Beamten nicht. Die Ecstasy-Tabletten befanden sich gut versteckt in einem Staubsaugerbeutel.

Insgesamt stellten die Beamten über 1,6 Kilogramm Amphetamin und 1.000 Ecstasy-Tabletten an Drogen in der Wohnung sicher. Der Straßenverkaufswert dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Zu einem späteren Zeitpunkt gelang es noch den zeitweiligen Mitbewohner, einen 31-jährigen Bekannten des Wohnungsnehmers, ebenfalls im Bereich der Düsseldorfer Straße ausfindig zu machen. Bei diesem fanden die Beamten noch weitere Drogen, welche teilweise aus der Wohnung stammen dürften. Auch hier erfolgten Sicherstellung und Festnahme.

Beide Männer kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums und werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

06.Juli 2020: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße

07.Juli 2020: Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest

08.Juli 2020: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig- Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

09.Juli 2020: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Hugo- Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße

10.Juli 2020: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Bad Homburg, Mainzer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

