Ludwigshafen: Stadtnotizen 01.07.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Bürgerbüros Oggersheim und Oppau öffnen wieder zu gewohnten Zeiten

Ab der kommenden, 28. Kalenderwoche kehren die Bürgerbüros Oggersheim und Oppau zu ihren regulären Öffnungszeiten zurück. Das Bürgerbüro Oggersheim ist für die Bürger montags und dienstags von 8 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet. Das Bürgerbüro Oppau steht den Bürgern mittwochs und donnerstags in der Zeit zwischen 8 und 12.30 Uhr sowie zwischen 13.30 und 18 Uhr zur Verfügung.

KVD kümmert sich um Betrunkenen – Atemalkoholtest zeigt 3,6 Promille

Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Dienstagnachmittag, 30. Juni 2020, einen alkoholisierten 60-Jährigen in die Klinik gebracht. Kurz nach 13 Uhr waren die KVD-Einsatzkräfte von der Polizei informiert worden, um Maßnahmen nach dem Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) für den Mann zu prüfen. Diese hatte zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarkts in West Menschen beleidigt und angepöbelt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 3,6 Promille. Die KVD-Streife begleitete ihn mit einem Krankentransport Zum Guten Hirten, wobei er Widerstand leistete und die Einsatzkräfte beleidigte. Er wurde in der Klink stationär aufgenommen.

Ortsvorsteherinbüro Mundenheim geschlossen

Das Ortsvorsteherinbüro in Mundenheim, Mundenheimer Straße 35, ist am Montag, 6. Juli und am Dienstag, 7. Juli 2020, geschlossen.