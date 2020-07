Mannheim – Im Juli und August 2020 bieten die Reiss-Engelhorn-Museen Workshops im Freien an. Mädchen und Jungen bergen verborgene Schätze, tauchen spielerisch ins Alte Rom ein, nehmen an den Olympischen Spielen teil oder gestalten ihr eigenes Graffiti-Kunstwerk.

Für alle Termine ist eine vorherige Anmeldung erforderlich unter 0621-293.3771 oder buchungen.rem@mannheim.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Treffpunkt ist der Toulonplatz vor dem Museum Zeughaus C5.

In der ersten Woche dreht sich alles um das spannende Thema Archäologie. Wie geht man den Geheimnissen der Vergangenheit auf den Grund? Wie funktioniert eine Grabung und was ist alles zu beachten, wenn man jahrhundertealte Funde aus der Erde bergen will? Mädchen und Jungen werden zu Nachwuchsforscherinnen und -forschern. Am Dienstag, 14. Juli, sind Kinder zwischen 4 und 7 Jahren an der Reihe, am Mittwoch, 15. Juli, Kinder ab 8. Die Workshops finden jeweils von 10:30 bis 12 Uhr statt.

In der zweiten Woche steht eine spielerische Zeitreise auf dem Programm. Ziel ist das Alte Rom. Am Dienstag, 21. Juli, lernen Kinder zwischen 4 und 7 das Spiel Tris kennen, mit dem sich bereits die Römer die Zeit vertrieben haben. Am Mittwoch, 22. Juli, richten Mädchen und Jungen ab 8 den Blick auf den römischen Götterhimmel. Jupiter & Co. werden auf ein eigenes Göttermemory gebannt. Die Workshops sind ebenfalls von 10:30 bis 12 Uhr.

Vom 11. bis 14. August laden die Reiss-Engelhorn-Museen zu einer aufregenden Olympiade ein. Beim spielerisch-sportlichen Wettkampf ist der Geist ebenso gefragt wie der Körper. Jeden Tag ist zwischen 10:30 und 12:30 Uhr eine andere Altersstufe an der Reihe.

In der vierten Woche werden Jugendliche ab 13 Jahren kreativ. Sie setzen ihre Ideen mit der Spraydose um. Gemeinsam mit einem Graffiti-Künstler schaffen sie eigene Kunstwerke. Die Workshops finden vom 18. bis 21. August jeweils zwischen 16 und 18 Uhr statt.

Alle Informationen rund um die Workshops gibt es im Veranstaltungskalender unter: www.rem-mannheim.de

Archäologie: Verborgene Schätze entdecken

Di 14.7.2020 | 10:30 – 12 Uhr | Treffpunkt: Toulonplatz | Kinder von 4-7 Jahren | 5 Euro | Anmeldung unter Tel. 0621-293.3771 oder buchungen.rem@mannheim.de | Anmeldeschluss: 10.7.2020

Archäologie: Ich sehe was, was du nicht siehst…

Mi 15.7.2020 | 10:30 – 12 Uhr | Treffpunkt: Toulonplatz | Kinder ab 8 Jahren | 5 Euro | Anmeldung unter Tel. 0621-293.3771 oder buchungen.rem@mannheim.de | Anmeldeschluss: 10.7.2020

Antike Spiele: Tris gegen Corona-Tristes

Di 21.7.2020 | 10:30 – 12 Uhr | Treffpunkt: Toulonplatz | Kinder von 4-7 Jahren | 5 Euro | Anmeldung unter Tel. 0621-293.3771 oder buchungen.rem@mannheim.de | Anmeldeschluss: 14.7.2020

Antike Spiele: Memolymp

Mi 22.7.2020 | 10:30 – 12 Uhr | Treffpunkt: Toulonplatz | Kinder ab 8 Jahren | 5 Euro | Anmeldung unter Tel. 0621-293.3771 oder buchungen.rem@mannheim.de | Anmeldeschluss: 14.7.2020

Olympiade

Di 11.8.2020 | Kinder von 4-6 Jahren

Mi 12.8.2020 | Kinder von 7-8 Jahren

Do 13.8.2020 | Kinder von 9-10 Jahren

Fr 14.8.2020 | Kinder ab 11 Jahren

Treffpunkt: Toulonplatz | 5 Euro | Anmeldung unter Tel. 0621-293.3771 oder buchungen.rem@mannheim.de | Anmeldeschluss: 4.8.2020

Graffiti-Workshops

Di 18.8. – Fr 21.8. | jeweils 16 – 18 Uhr | Treffpunkt: Toulonplatz | Jugendliche ab 13 Jahren | 5 Euro | Anmeldung unter Tel. 0621-293.3771 oder buchungen.rem@mannheim.de | Anmeldeschluss: 11.8.2020