Darmstadt-Dieburg

Reinheim-Zeilhard: 42-Jähriger zielt mit Luftgewehr auf Rettungssanitäter

(ots) – Ein 42-jähriger Mann verständigte nach derzeitigem Ermittlungsstand am Dienstagabend 30.06.2020 gegen 18.45 Uhr den Rettungsdienst, weil er offensichtlich ärztliche Hilfe benötigte. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den Mann und transportierte ihn nach erster Begutachtung anschließend nach Hause.

Während die beiden Rettungssanitäter dort angekommen noch Formulare ausfüllten, holte der zuvor Transportierte ein Luftdruckgewehr und zielte auf die Helfer. Sie flüchteten vor dem Angreifer und verständigten die Polizei.

Der 42-Jährige wurde anschließend von der Polizei vorläufig festgenommen. Neben dem Luftgewehr stellten die Ordnungshüter zudem noch eine Armbrust in den Räumen des Mannes sicher. Aufgrund seiner Alkoholeinwirkung, ein Test zeigte 2,5 Promille an, musste sich der 42-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Den Mann erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

Weiterstadt: 350 Euro beim Geldwechsel gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Ein südländisch aussehender Täter hat am frühen Dienstagabend 30.06.2020, mit dem Geldwechseltrick 350 € erbeutet. Ein 85-jähriger Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich des Gräfenhäuser Wegs unterwegs, als er am Bahnübergang von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser fragte den Senior, ob er ihm Geld wechseln könnte.

Hintergrund wären laut Aussage des Rentners eine Autopanne gewesen.

Der hilfsbereite 85-Jährige holte daraufhin seine Geldbörse heraus und wechselte das Geld.

Später merkte er dann, dass ihm 350 Euro aus dem Portemonnaie fehlen.

Täterbeschreibung:

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen circa 50 Jahre alten und circa 1,60 Meter großen Mann. Er hatte einen Kinnbart, ein südländisches Aussehen und war zu Fuß unterwegs. Bekleidet war er mit einem gestreiften Hemd und einer Hose.

Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Hinweise zum unbekannten Kriminellen nimmt die Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Mühltal: Graffiti Schmierereien unter Brücke – Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

(ots) – Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt hat am frühen Dienstagabend 30.06.2020 zwei

17-jährige Jungen vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, ein Hakenkreuz und zwei weitere Graffiti an eine Brücke an der Bundesstraße 426 gesprüht zu haben.

Gegen 17.40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem sie mehrere randalierende Jugendliche unterhalb der Brücke, kurz vor der Einfahrt zum Lohbergtunnel, wahrgenommen hatten.

Die Zeugen berichteten, dass sie unter anderem mit Flaschen herumwerfen. Vor Ort konnten eine Polizeistreife die beiden 17-Jährigen antreffen und kontrollieren. Bei der Absuche des Bereiches stellten die Beamten zudem drei frische Graffiti fest. Darunter befand sich auch ein Hakenkreuz.

Eine weggeworfene Spraydose konnte im Umfeld sichergestellt werden.

Das Duo stritt ab, mit den Schmierereien etwas zu tun gehabt zu haben. An der Hand des einen Jugendlichen stellten die Polizisten jedoch passende Farbrückstände fest. Beide wurden daraufhin vorläufig festgenommen und den Eltern übergeben.

Die weiteren Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz übernommen.

Silberfarbener Kleinwagen angefahren – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Griesheim (ots) – Ein silberfarbener Suzuki Swift wurde am Mittwoch (1.7.) zwischen 9.50 Uhr und 10.25 Uhr von einem Fahrzeug angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der Schaden am hinteren Kotflügel ist etwa 800 Euro hoch. Die Polizei sucht nach der Unfallflucht den verantwortlichen Fahrer, wie auch Zeugen, die Hinweise geben können.

Bevor der Schaden aufgefallen ist, war das Auto im Griesheimer Stadtgebiet unterwegs.

Der Suzuki stoppte in der Wilhelm-Leuschner-Straße am dortigen Ärztehaus sowie auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Feldstraße.

Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeidienststelle in Griesheim melden.

Telefon: 06155/ 83850.

Darmstadt

Darmstadt: “Kükendiebe” aus dem Herrngarten sind Kükenretter

(ots) – Aufgrund der Berichterstattung über mögliche “Kükendiebe” im Herrngarten (wir haben berichtet), meldete sich am Dienstagabend (30.06.) eine Frau aus Darmstadt beim 1. Polizeirevier. Die Darmstädterin gab sich gegenüber den Beamten auf der Wache zunächst als vermeintliche Kükendiebin zu erkennen. Der Fall nahm anschließend aber eine “dramatische” Wendung.

Am vergangenen Samstag 27.06.2020 so die Schilderung der Frau, entdeckte sie mit ihrem Freund in einem Hinterhof in der Frankfurter Straße ein “völlig allein gelassenes” Küken. Die beiden vermuteten, dass das Küken aufgrund der Nähe in den Herrngarten gehören müsse und wohl von dort ausgebüxt sei. Man packte das Kleine kurzerhand in eine Kiste und setzte es direkt wieder am dortigen Teich aus. Das Küken wurde aber sofort von anderen Gänsen angegriffen und attackiert, worauf die beiden “Kükenretter” erneut gefordert waren, beherzt eingriffen und das Tierchen wieder in Sicherheit brachten.

Im Anschluss wurde der Tiernotruf informiert und das Küken, dass in seinem kurzen Leben bis dahin schon einiges mitgemacht hatte, dort in Obhut gegeben. Ein Rückruf der Ordnungshüter bestätigte die Rettungsaktion. Die dortige Mitarbeiterin freute sich, dass es dem Nilgansküken hervorragend gehe und es demnächst wieder ausgewildert werden könne. Der Kriminalfall wird somit als geklärt zu den Akten des Polizeipräsidiums gelegt.

In die Darmstädter Nilgans-Thematik möchte die Polizei aber ausdrücklich nicht hineingezogen werden und wird hierzu auch keinerlei Stellung nehmen.

Darmstadt: Pedelec bei Kellereinbruch entwendet – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt (ots) – Bislang noch unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in einen Kellerverschlag in der Heinheimer Straße ein Pedelec entwendet. In der Zeit von 19 Uhr am Montagabend (29.06.) bis 17.45 Uhr am folgenden Tag drangen Kriminelle durch ein vermutlich offenes Garagentor in die Tiefgarage des Anwesens ein.

Hier verschafften sie sich schließlich Zutritt zu den Kellerverschlägen. Einen davon brachen sie nach derzeitigen Erkenntnissen auf und entwendeten daraus ein Pedelec der Marke Specialized im Wert von rund 1.000 Euro. Mit der Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise in diesem Fall nimmt die Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Kelsterbach: Mit Steinen nach Passanten geworfen

(ots) – Ein betrunkener Mann, der am Bahnhof mit Steinen aus dem Gleisbett auf Passanten geworfen haben soll, glücklicherweise aber niemanden traf, wurde der Polizei am späten Dienstagabend 30.06.2020 gemeldet.

Die Ordnungshüter nahmen anschließend einen 22-jährigen Tatverdächtigen im Bereich der Bahnanlage fest. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,8 Promille an. Der 22-Jährige musste zur Verhinderung von Straftaten sowie zur Ausnüchterung die Nacht in einer Gewahrsamzelle der Polizei verbringen und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Weil er unter anderem nach einem Polizisten trat und die Beamten beleidigte sowie nach ihnen spuckte, erwartet ihn nun zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Stockstadt: Rohbau im Visier von Kriminellen

Stockstadt (ots) – Ein im Rohbau befindliches Wohnhaus in der Otto-Hahn-Straße geriet in der Zeit zwischen Montagnachmittag (29.06.) und Dienstagmorgen (30.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang in das Gebäude und ließen dort anschließend rund

80 Meter Installationskabel, eine Bohrmaschine und einen Akku-Schrauber mitgehen.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.500 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

Gernsheim: Wohnwagen aufgehebelt – Zeugen gesucht

(ots) – Die Tür eines auf einem Parkplatz im Konrad-Adenauer-Ring abgestellten Wohnwagens, hebelten Kriminelle in der Zeit zwischen Montagnachmittag 29.06. und Dienstagvormittag 30.06.2020 auf.

Aus dem Wohnwagen entwendeten die ungebetenen Besucher anschließend eine Satellitenschüssel. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Kreis Bergstraße

Schlafende Bewohner bemerken Kriminelle nicht

Darmstadt (ots) – Unbekannte drangen in der Nacht zum Mittwoch (01.07.2020 auf ein Grundstück im Pfannmüllerweg ein. Anschließend nutzten die ungebetenen Besucher vermutlich eine offen stehende Tür, um unbemerkt von den schlafenden Bewohnern in das Haus zu gelangen.

Die Täter suchten in mehreren Zimmern nach Wertgegenständen. Ihnen fielen unter anderem persönliche Dokumente, Parfüm und Geld in die Hände, bevor ihnen unerkannt die Flucht gelang.

Die Geschädigten bemerkten die Tat erst nach dem Aufstehen am Morgen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe City unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Auch im Sommer sollten alle Fenster und Türen verschlossen sein. Dies gilt insbesondere für Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster! Reduzieren Sie das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden.

Kriminelle nutzen günstige Gelegenheiten sofort aus.

Holzhütte im Kletterpark aufgebrochen

Viernheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen 01.07.2020 gegen 0.50 Uhr, haben Kriminelle im Kletterpark “Am Kirschenweg” eine Hütte aufgebrochen und verschiedene Arbeitsgeräte sowie Werkzeug gestohlen. Für die Tat wurde mehrfach ein Aufbruchswerkzeug angesetzt, um die Metalltür aufbrechen zu können. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter eine Schubkarre des Kletterparks, um das Diebesgut wegzuschaffen. Nach erster Bestandsaufnahme ist durch den Einbruchsdiebstahl ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden.

Die Polizei in Viernheim sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu

den Tätern geben können. Telefon: 06204 / 93770.

Einhausen: Positiver Drogentest bei Autofahrer

(ots) – Einen 38-jährigen Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagabend 30.06.2020 auf der Landesstraße 3111.

Rasch bemerkten die Beamten, dass der 38-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain und Opiaten. Einen Führerschein konnte er den Ordnungshütern ebenfalls nicht aushändigen.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rimbach-Mitlechtern: Mobilkran-Fahrer ohne Führerschein und Erlaubnis – Polizei untersagt Weiterfahrt

(ots) – Einen 57 Jahre alten Fahrer eines vierachsigen Mobilkrans kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagnachmittag (30.06.) in der Siegfriedstraße.

Der 57-Jährige konnte den Ordnungshütern weder einen Führerschein noch die erforderliche Erlaubnis für den Kran vorweisen. Die Polizei untersagte daher an Ort und Stelle die Weiterfahrt.

Dem Mann droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie straßenverkehrsrechtlicher Verstöße.

