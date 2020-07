Dörrenbach – Umweltsünderin anhand von Briefen ermittelt

(ots) – Am 30.06.2020 wurden an einem Waldweg in der Gemarkung Dörrenbach mehrere Säcke mit Unrat festgestellt. Anhand von diversen Briefstücken inzwischen des Mülles konnte die Verursacherin ausfindig gemacht werden.

Diese entsorgte die Verunreinigung schließlich ordnungsgemäß. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, wegen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz, eingeleitet.

Bad Bergzabern – Gurtsünder in Bad Bergzabern geahndet

(ots) – Am 30.06.2020 wurden von 07:00 Uhr bis 13:30 Uhr Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich von Bad Bergzabern durchgeführt. Hierbei wurden 16 Fahrzeugführer aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurt beanstandet. Des Weiteren wurden 5 Fahrzeugführer aufgrund kleinerer Mängel beanstandet. Diese müssen ihr Fahrzeug, nach Beseitigung der Mängel, nochmals bei der Polizei vorführen.