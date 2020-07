Sperrmülldiebstahl

Speyer (ots) – 30.06.2020, 22:52 Uhr – Eine Zeugin beobachtete am Donnerstag 25.06.2020 kurz vor 23 Uhr, wie ein Mann in der Bahnhofstraße mehrere Fahrräder in einen weißen Lieferwagen verlud und verständigte daraufhin die Polizei. Vor Ort war der Lieferwagen durch die entsandte Polizeistreife nicht mehr festzustellen.

Allerdings konnte man den 56-jährigen Halter an seiner Wohnanschrift antreffen. Er räumte ein, dass er die Fahrräder, die vor einem Mehrparteienhaus als Sperrmüll abgestellt waren, in sein Fahrzeug eingeladen hat. In dem Transporter konnte die Polizei 7 schrottreife Fahrräder auffinden. Aufgrund der Gesamtumstände und weiterem an der Tatörtlichkeit abgestellten Sperrmüll ist derzeit davon auszugehen, dass auch die im Transporter aufgefundenen Fahrräder dort zur Sperrmüllentsorgung abgestellt waren.

Dass sie hierdurch nicht herrenlos wurden und die Mitnahme durch ihn tatbestandlich einen Diebstahl darstellt, will der 56-Jährigen nicht gewusst haben. Die aufgefundenen Fahrräder wurden polizeilich sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Topf fängt Feuer

Speyer (ots) – Am Samstag 28.06.2020 kam es gegen 12.40 Uhr auf einer Terrasse eines Anwesens in der Draisstraße in Speyer zu einem Topfbrand. Aus noch ungeklärter Ursache fing ein erhitzter Topf Feuer und erzeugte eine Stichflamme. Durch die Hitze wurden Teile der Terrasse und ein an der Terrasse geparkter PKW beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf mindestens 10.000 Euro. Personen wurde beim dem Ereignis nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.