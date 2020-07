Mannheim-Feudenheim: Gaststätteneinbruch bei Tennisclub; Zeugen gesucht

Mannheim-Feudenheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag,

22.30 Uhr und Dienstagvormittag in die Gaststätte eines Tennisclubs am

Neckarplatt ein. Dazu wurde die Eingangstür aufgehebelt, um in die Gasträume zu

gelangen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest und bedarf noch der

Ermittlung. Die Ermittlungsgruppe „Eigentum“ der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg hat die weiteren Recherchen übernommen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem

Polizeiposten Mannheim-Feudenheim, Tel.: 0621/79984-0 oder mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Feudenheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Mannheim-Feudenheim (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen

schwarzen Mercedes der C-Klasse, der zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 13

Uhr, in der Kirchbergstraße, Höhe Anwesen Nr. 26 geparkt war. Anschließend fuhr

er einfach weiter und hinterließ einen Schaden von über 2.000.- Euro. Hinweise

nimmt das Polizeiposte Mannheim-Feudenheim, Tel.: 0621/79984-0 entgegen.